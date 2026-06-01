Thuế - Hải quan

Thành công bước đầu trong tự kê khai, tự nộp thuế

Văn Tuấn

Văn Tuấn

14:11 | 01/06/2026
(TBTCO) - Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt thông tin cắt ghép, thổi phồng, sai sự thật khiến hộ kinh doanh hoang mang, lo lắng trong kinh doanh và tuân thủ nghĩa vụ thuế. Theo chuyên gia, vấn đề mấu chốt liên quan đến hộ kinh doanh vẫn nằm ở tư tưởng, văn hóa kinh doanh, thói quen và đặc biệt là tâm lý. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, giảm áp lực sổ sách…, để hộ kinh doanh yên tâm phát triển kinh doanh.
aa

Nhiều hộ kinh doanh chủ động chuyển đổi thành doanh nghiệp

Sau gần 5 tháng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) thực hiện chuyển đổi từ thuế khoán sang phương pháp tự kê khai, tự nộp thuế bước đầu đạt được thành công nhất định. Nhiều hộ kinh doanh có quy mô lớn đã chủ động chuyển đổi thành công lên mô hình doanh nghiệp để tự tin gia nhập các sân chơi lớn, ký kết các hợp đồng kinh tế giá trị. Trong quý I/2026, có khoảng 1.600 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, gấp 7,7 lần so với cùng kỳ.

Theo số liệu báo cáo của cơ quan thuế, số thuế kê khai bình quân tính riêng trên nhóm hộ thuộc diện chịu thuế đạt khoảng 4,6 triệu đồng/tháng/hộ. Con số này cao gấp gần 7 lần so với mức thuế khoán bình quân của các hộ cùng quy mô trước đây (chỉ khoảng 672,3 nghìn đồng/tháng/hộ).

Thành công bước đầu trong tự kê khai, tự nộp thuế
Nhiều hộ kinh doanh có quy mô lớn đã chủ động chuyển đổi thành công lên mô hình doanh nghiệp để tự tin gia nhập các sân chơi lớn. Ảnh: Đức Thanh

Tuy nhiên trong thực tế, còn một bộ phận hộ kinh doanh vẫn đang tỏ ra lo lắng, trước những thông tin sai lệch, bị thổi phồng được cắt ghép đăng tải trên mạng xã hội về việc bị truy thu, bị phạt nặng khi kê khai sai khiến hộ kinh doanh hoang mang, lo lắng.

Chị Kim Oanh - hộ kinh doanh các loại áo mưa tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội) cho biết, do không có thời gian đọc và tìm hiểu chính sách mới, chỉ tranh thủ lướt xem các clip được cắt ghép đăng tải trên mạng xã hội, ban đầu cũng cảm thấy lo lắng.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Thuế TP Hà Nội đã phối hợp cùng UBND phường, Ban quản lý chợ và doanh nghiệp cung cấp phần mềm xuống tận chợ tuyên truyền, hướng dẫn và giải thích, khi đó hộ kinh doanh mới nắm được chính sách khác xa với những đồn thổi trên mạng xã hội. “Sự vào cuộc kịp thời của cơ quan thuế và chính quyền phường giúp hộ kinh doanh bớt lo lắng, yên tâm kinh doanh” - chị Oanh nói.

Còn chị Duyên - Hộ kinh doanh mỹ phẩm tại chợ Ba Hàng, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ, ban đầu chị cũng rất lo lắng do đọc tin đồn trên mạng. Nhưng khi chủ động tìm hiểu và nhờ cơ quan thuế hướng dẫn và làm đúng thủ tục, đến nay mọi việc bán hàng, xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, khai thuế đều rất suôn sẻ.

“Một trong những khó khăn lớn hiện nay là mức độ hiểu biết về chính sách pháp luật, công nghệ và khả năng tiếp cận chuyển đổi số của nhiều hộ kinh doanh còn hạn chế, nhất là tại khu vực vùng sâu, vùng xa hoặc với người lớn tuổi. Vì vậy, chính sách quản lý cần bảo đảm tính đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp với thực tế hoạt động của hộ kinh doanh”.

Ông Nguyễn Văn Được - Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín

Chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được - Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín cho biết, đã từng nhận được những comment bình luận bức xúc khi đăng thông tin hướng dẫn chính sách thuế mới cho hộ kinh doanh trên mạng xã hội. “Nhưng đến khi biết mình là chuyên gia, chuyên hướng dẫn và đã có những kiến nghị về chính sách bảo vệ quyền lợi cũng như giải quyết bất cập cho hộ kinh doanh, tiểu thương thì họ quay lại hỏi kiến thức và nhờ được hướng dẫn, hỗ trợ” - ông Được cho biết.

Theo ông Được, hộ kinh doanh hiện đang chịu áp lực lớn từ chi phí đầu vào gia tăng như vận hành, hàng hóa, quảng cáo, mặt bằng cũng như những tác động từ bối cảnh kinh tế chung chứ không phải do chính sách thuế. Bởi trước đây, ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng và miễn thuế thu nhập cá nhân là 100 triệu đồng/năm. Đến nay, ngưỡng doanh thu không chịu thuế được nâng lên mức 1 tỷ đồng/năm.

Giảm các thông tin sai lệch để hộ kinh doanh yên tâm hoạt động

Việt Nam hiện có hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh, đóng góp gần 30% GDP. Việc chuyển đổi sang kê khai thuế tuy là một bài toán khó trong ngắn hạn, nhưng lại là “cuộc cách mạng minh bạch” tất yếu, giúp tạo dữ liệu chính xác để Chính phủ điều hành nền kinh tế hiệu quả hơn.

Để hộ kinh doanh yên tâm phát triển kinh doanh, chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được cho rằng, vấn đề mấu chốt liên quan đến hộ kinh doanh vẫn nằm ở tư tưởng, văn hóa kinh doanh, thói quen và đặc biệt là tâm lý của người kinh doanh. Hiện nay trên các nền tảng như TikTok hay Facebook xuất hiện rất nhiều thông tin chưa chính thống liên quan đến chính sách thuế cho hộ kinh doanh, khiến người dân hoang mang, lo lắng. Theo đó, cơ quan thuế cần có giải pháp phù hợp để từng bước thay đổi văn hóa kinh doanh của hộ kinh doanh, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật thuế. Đây là yếu tố mang tính quyết định trong quá trình chuyển đổi phương thức quản lý thuế hiện nay.

Để làm được điều này, theo chuyên gia, trước hết cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin chính sách thuế kịp thời, chính xác và đầy đủ, nhằm hạn chế tình trạng xuất hiện các thông tin chưa chính thống như hiện nay.

Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông và đội ngũ chuyên gia trong việc truyền tải thông tin chính xác, phù hợp, giúp người dân yên tâm, tránh bị tác động bởi các thông tin sai lệch hoặc thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội.

Đặc biệt, cần giảm áp lực sổ sách đến liên thông dữ liệu, ứng dụng mã QR và phân loại ngưỡng doanh thu theo từng lĩnh vực kinh doanh. Điều này cũng sẽ giúp giảm áp lực đáng kể cho hộ kinh doanh. Bởi lâu nay nhiều hộ chỉ quen ghi chép thủ công trên giấy tờ đơn giản, khi phải thực hiện đầy đủ các loại sổ sách kế toán, họ dễ cảm thấy thủ tục trở nên phức tạp và nặng nề hơn.

Chuyên gia đề xuất thêm, tiến tới cần nghiên cứu tích hợp mã vạch hoặc mã QR trên hóa đơn điện tử. Khi xuất hóa đơn, người kinh doanh chỉ cần quét mã để dữ liệu tự động chuyển vào hệ thống kế toán và kê khai thuế mà không cần nhập liệu thủ công. Nếu làm được như vậy sẽ giảm rất nhiều sai sót và tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh.

Một điểm nữa được chuyên gia nhấn mạnh là cần tiếp tục thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và đồng bộ dữ liệu với hệ thống thuế nhằm tăng tính minh bạch và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số đối với hộ kinh doanh.

Để đưa chính sách thuế vào cuộc sống, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1272/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế có liên quan đến hộ kinh doanh như: Khai thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế; khai thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp và hoạt động kinh doanh khác; hoàn nộp thừa các loại thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân có bất động sản cho thuê.

Ông Được cho rằng, việc bãi bỏ cũng như sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính này khá kịp thời; với các thủ tục giản đơn, tạo tâm lý thoải mái cho hộ kinh doanh trong việc tuân thủ pháp luật thuế.

Văn Tuấn
Từ khóa:
tự kê khai tự nộp thuế hộ kinh doanh tuân thủ nghĩa vụ thuế đẩy mạnh tuyên truyền

Bài liên quan

“Trăm dâu” đổ đầu thuế kê khai?

“Trăm dâu” đổ đầu thuế kê khai?

Bộ Tài chính công bố cơ sở dữ liệu được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hành chính

Bộ Tài chính công bố cơ sở dữ liệu được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hành chính

Giải phóng áp lực tài chính cho hàng triệu cá nhân

Giải phóng áp lực tài chính cho hàng triệu cá nhân

Dành cho bạn

Hơn 2.000 thanh niên Cần Thơ hành động làm xanh - sạch thành phố

Hơn 2.000 thanh niên Cần Thơ hành động làm xanh - sạch thành phố

Ngày 1/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đi lên

Ngày 1/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đi lên

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Đọc thêm

Bỏ thuế khoán - thay “ước lượng” bằng dữ liệu số

Bỏ thuế khoán - thay “ước lượng” bằng dữ liệu số

(TBTCO) - Trải qua hơn ba thập kỷ, thuế khoán đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử trong việc đóng góp ngân sách và điều tiết xã hội ở giai đoạn hạ tầng quản lý còn sơ khai. Tuy nhiên, khi nền kinh tế số đã gõ cửa từng góc phố, phương pháp quản lý mang tính “ước lượng” này đã bộc lộ nhiều bất cập. Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, việc ứng dụng công nghệ như hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt chính là “lối thoát” tất yếu để hướng tới một nền quản lý thuế minh bạch, văn minh và nhân văn.
Đề xuất gỡ “giấy phép con” với vàng trang sức, siết quản lý vàng nguyên liệu tạm nhập tái xuất

Đề xuất gỡ “giấy phép con” với vàng trang sức, siết quản lý vàng nguyên liệu tạm nhập tái xuất

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đề xuất đưa hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, siết chặt quản lý hoạt động tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất, không được bán, chuyển giao, sử dụng vào mục đích khác trên thị trường trong nước.
Kế hoạch hành động quốc gia về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế

Kế hoạch hành động quốc gia về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế

(TBTCO) - Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện nghĩa vụ của Chính phủ Việt Nam về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 948/QĐ-TTg, để thực hiện đầy đủ, thực chất và kịp thời các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin cho mục đích thuế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).
Quản lý thuế theo dòng tiền: Giải pháp chống thất thu hiệu quả

Quản lý thuế theo dòng tiền: Giải pháp chống thất thu hiệu quả

(TBTCO) - Trong thực tiễn, nếu chỉ một bộ phận người nộp thuế tuân thủ nghiêm túc còn bộ phận khác che giấu doanh thu để né nghĩa vụ thuế sẽ tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh và làm suy giảm niềm tin vào hệ thống thuế. Theo đó, giải pháp quản lý theo dòng tiền giúp thu hẹp khoảng cách này thông qua cơ chế kiểm chứng khách quan giữa dữ liệu kê khai và dữ liệu thanh toán thực tế.
Số hóa chứng từ phục vụ thông quan tập trung từ 1/6/2026

Số hóa chứng từ phục vụ thông quan tập trung từ 1/6/2026

(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực III khẩn trương triển khai số hóa chứng từ từ ngày 1/6/2026 nhằm đồng bộ dữ liệu, giảm thủ tục giấy tờ và nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ trong mô hình thông quan tập trung.
Thuế tỉnh Nghệ An phối hợp cùng cơ quan thanh tra tăng cường quản lý thuế

Thuế tỉnh Nghệ An phối hợp cùng cơ quan thanh tra tăng cường quản lý thuế

(TBTCO) - Thuế tỉnh Nghệ An cùng Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa ký kết quy chế phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra và quản lý thuế.
Infographics: Tổng quan bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế

Infographics: Tổng quan bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế

(TBTCO) - Bộ Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng luôn đi đầu về đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa của ngành Thuế được các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.
Ứng dụng AI và bổ sung kỹ thuật điều tra vào kiểm tra, chống thất thu thuế

Ứng dụng AI và bổ sung kỹ thuật điều tra vào kiểm tra, chống thất thu thuế

(TBTCO) - Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, công tác kiểm tra thuế cần được ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) và bổ sung kỹ thuật điều tra để chống thất thu thuế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Từ “công xưởng” đến mắt xích công nghệ: Việt Nam đang ở đâu?

Từ “công xưởng” đến mắt xích công nghệ: Việt Nam đang ở đâu?

Thành công bước đầu trong tự kê khai, tự nộp thuế

Thành công bước đầu trong tự kê khai, tự nộp thuế

Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường

Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường

“Trọn Vạn Dặm An” - chương trình tri ân lớn nhất năm của Bảo Việt Nhân thọ với cơ hội trúng ô tô VinFast hấp dẫn

“Trọn Vạn Dặm An” - chương trình tri ân lớn nhất năm của Bảo Việt Nhân thọ với cơ hội trúng ô tô VinFast hấp dẫn

Cắt giảm đồng loạt thủ tục hải quan, doanh nghiệp giảm mạnh chi phí tuân thủ

Cắt giảm đồng loạt thủ tục hải quan, doanh nghiệp giảm mạnh chi phí tuân thủ

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đề xuất bãi bỏ quy định về công bố thông tin biến đổi khí hậu

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đề xuất bãi bỏ quy định về công bố thông tin biến đổi khí hậu

Khai mở nguồn lực phát triển từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Khai mở nguồn lực phát triển từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Bộ Tài chính sau một năm vận hành mô hình mới: Bộ máy tinh gọn, quản trị hiện đại

Bộ Tài chính sau một năm vận hành mô hình mới: Bộ máy tinh gọn, quản trị hiện đại

Chủ tịch ADB ủng hộ "Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam”

Chủ tịch ADB ủng hộ "Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam”

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Philippines

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Philippines

Việt Nam - Philippines: Từ đối tác chiến lược đến động lực tăng trưởng mới

Việt Nam - Philippines: Từ đối tác chiến lược đến động lực tăng trưởng mới

Giá iPhone 17 Pro Max giảm sốc sau 8 tháng ra mắt tại thị trường

Giá iPhone 17 Pro Max giảm sốc sau 8 tháng ra mắt tại thị trường

Tháng 6/2026: Đà Nẵng mở đợt cao điểm làm sạch môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới

Tháng 6/2026: Đà Nẵng mở đợt cao điểm làm sạch môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Quảng Ninh sẽ dành 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phục vụ an sinh xã hội

Quảng Ninh sẽ dành 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phục vụ an sinh xã hội

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều