Ngày 1/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đi lên

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h15 ngày 1/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.876.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.965.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.939.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.876.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.965.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.876.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.384.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 76.693.142 đồng/lượng (mua vào) và 79.066.469 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h15 ngày 1/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h15 ngày 1/6, giá bạc giao ngay dao động ở mức 75,9545 USD/ounce, tăng 0,89% so với ngày hôm qua.

Sau giai đoạn tăng giá chưa từng có trong lịch sử, thị trường bạc đang bước vào nhịp điều chỉnh mạnh khi các yếu tố hỗ trợ ngắn hạn dần suy yếu. Từ mức 47 USD/ounce hồi đầu tháng 10/2025, giá bạc đã tăng hơn 146%, lên đỉnh 116 USD/ounce vào tháng 1/2026. Tuy nhiên, chỉ sau bốn tháng, kim loại quý này đã giảm về khoảng 74 USD/ounce tính đến ngày 25/5, tương đương mức điều chỉnh gần 36% so với đỉnh.

Qua đó cho thấy sự thay đổi đáng kể trên thị trường, nếu như giai đoạn cuối năm 2025, dòng tiền đổ mạnh vào bạc nhờ kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị và làn sóng đầu tư vào các kim loại phục vụ chuyển đổi năng lượng, thì hiện nay nhà đầu tư đang có xu hướng thận trọng hơn.

Một trong những nguyên nhân chính là triển vọng lãi suất cao kéo dài tại Mỹ, khi lợi suất trái phiếu duy trì ở vùng hấp dẫn, sức hút của các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc suy giảm đáng kể. Bên cạnh đó, căng thẳng tại Trung Đông khiến giá dầu và năng lượng biến động mạnh, kéo theo sự dịch chuyển của dòng vốn sang các nhóm tài sản khác có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ rủi ro địa chính trị.

Ông Deric Ned - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Ridgemont Metals, dự báo giá bạc trong tháng 6 có thể dao động trong vùng 72 - 88 USD/ounce, trong đó kịch bản phổ biến nhất là quanh mức 80 - 85 USD/ounce.

Theo vị chuyên gia này, nếu căng thẳng liên quan đến Iran dịu bớt và đồng USD suy yếu, giá bạc có thể phục hồi lên vùng 90 USD/ounce. Ngược lại, trường hợp nhu cầu công nghiệp tiếp tục suy giảm và Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, giá bạc có nguy cơ lùi về ngưỡng 70 USD/ounce.

Dù thị trường ngắn hạn còn nhiều biến động, ông Ned cho rằng nhu cầu bạc phục vụ ngành năng lượng mặt trời và lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục là động lực quan trọng hỗ trợ giá kim loại quý này trong thời gian tới./.