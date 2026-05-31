Ngày 31/5: Giá bạc phiên cuối tuần sụt giảm

Giá bạc miếng Phú Quý 999 hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.939.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.939.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.354.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 76.026.477 đồng/lượng (mua vào) và 78.373.137 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.396.000 đồng/lượng (mua vào).

Trên thị trường quốc tế, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 75,2810 USD/ounce, giảm 0,50% so với ngày 29/5, giảm 0,31% so với tuần trước, tăng 5,29% so với cùng kỳ tháng trước.

Trong khi đó, hợp đồng bạc tương lai giao tháng 7 cũng giảm 0,27 USD/ounce, tương ứng giảm 0,36%, xuống còn 75,64 USD/ounce.

Giá bạc vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động khi thị trường liên tục thay đổi kỳ vọng về chính sách lãi suất. Theo ông Christopher Lewis - chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, điều này khiến diễn biến của bạc trở nên khó lường hơn, dù triển vọng dài hạn vẫn nhận được hỗ trợ từ nguồn cung tương đối ổn định.

Ông cho biết, giá bạc hiện chủ yếu dao động trong vùng 70 - 80 USD/ounce, phản ánh tâm lý thận trọng và giằng co giữa bên mua và bên bán. Đây được xem là vùng giá cân bằng của thị trường khi chưa có yếu tố đủ mạnh để xác lập xu hướng rõ rệt.

Theo phân tích của Christopher Lewis, nếu giá bạc đánh mất ngưỡng hỗ trợ 70 USD/ounce, thị trường có thể đối mặt với nhịp giảm sâu hơn về quanh mức 64,28 USD/ounce. Trong khi đó, trường hợp vượt thành công mốc kháng cự 80 USD/ounce, giá bạc có khả năng hướng tới vùng 90 USD/ounce. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng khu vực giá cao này sẽ đi kèm mức biến động mạnh và rủi ro lớn hơn.

Chuyên gia của FX Empire nhận định, diễn biến lãi suất vẫn là yếu tố then chốt chi phối thị trường bạc trong giai đoạn hiện nay. Dù lãi suất đã có xu hướng hạ nhiệt trong thời gian gần đây, mặt bằng chung vẫn duy trì ở mức cao và tiếp tục tạo áp lực đáng kể lên giá kim loại quý.

Trong ngắn hạn, vùng giá 75 USD/ounce đang được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng đối với bạc thế giới. Diễn biến tại Trung Đông sẽ quyết định khả năng phục hồi hay tiếp tục điều chỉnh của kim loại quý trong những phiên giao dịch đầu tháng 6./.