Ngày 31/5: Giá bạc phiên cuối tuần sụt giảm

06:59 | 31/05/2026
Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (31/5) tiếp tục suy giảm trong bối cảnh lãi suất và tâm lý thị trường liên tục thay đổi.
Giá bạc phiên cuối tuần sụt giảm. Ảnh minh họa

Giá bạc miếng Phú Quý 999 hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.939.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.939.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.354.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 76.026.477 đồng/lượng (mua vào) và 78.373.137 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.396.000 đồng/lượng (mua vào).

Trên thị trường quốc tế, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 75,2810 USD/ounce, giảm 0,50% so với ngày 29/5, giảm 0,31% so với tuần trước, tăng 5,29% so với cùng kỳ tháng trước.

Trong khi đó, hợp đồng bạc tương lai giao tháng 7 cũng giảm 0,27 USD/ounce, tương ứng giảm 0,36%, xuống còn 75,64 USD/ounce.

Giá bạc vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động khi thị trường liên tục thay đổi kỳ vọng về chính sách lãi suất. Theo ông Christopher Lewis - chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, điều này khiến diễn biến của bạc trở nên khó lường hơn, dù triển vọng dài hạn vẫn nhận được hỗ trợ từ nguồn cung tương đối ổn định.

Ông cho biết, giá bạc hiện chủ yếu dao động trong vùng 70 - 80 USD/ounce, phản ánh tâm lý thận trọng và giằng co giữa bên mua và bên bán. Đây được xem là vùng giá cân bằng của thị trường khi chưa có yếu tố đủ mạnh để xác lập xu hướng rõ rệt.

Theo phân tích của Christopher Lewis, nếu giá bạc đánh mất ngưỡng hỗ trợ 70 USD/ounce, thị trường có thể đối mặt với nhịp giảm sâu hơn về quanh mức 64,28 USD/ounce. Trong khi đó, trường hợp vượt thành công mốc kháng cự 80 USD/ounce, giá bạc có khả năng hướng tới vùng 90 USD/ounce. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng khu vực giá cao này sẽ đi kèm mức biến động mạnh và rủi ro lớn hơn.

Chuyên gia của FX Empire nhận định, diễn biến lãi suất vẫn là yếu tố then chốt chi phối thị trường bạc trong giai đoạn hiện nay. Dù lãi suất đã có xu hướng hạ nhiệt trong thời gian gần đây, mặt bằng chung vẫn duy trì ở mức cao và tiếp tục tạo áp lực đáng kể lên giá kim loại quý.

Trong ngắn hạn, vùng giá 75 USD/ounce đang được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng đối với bạc thế giới. Diễn biến tại Trung Đông sẽ quyết định khả năng phục hồi hay tiếp tục điều chỉnh của kim loại quý trong những phiên giao dịch đầu tháng 6./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ 1/6, dùng xăng E10 toàn quốc: Doanh nghiệp xe phải rà soát tương thích

(TBTCO) - Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) vừa đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy khẩn trương rà soát khả năng tương thích của phương tiện, đồng thời ban hành các khuyến nghị kỹ thuật nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra an toàn, hiệu quả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Giá lúa tươi hôm nay (30/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18, lúa Đài Thơm 8, lúa OM 5451 đồng loạt giảm 200 đồng/kg. Trong khi giá lúa IR 50404 tăng 100 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu đi ngang ở mức cao.
Ngày 30/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (30/5) biến động trái chiều trên các sàn giao dịch lớn. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc và Thái Lan tăng, trong khi giá tại Nhật Bản và Singapore giảm. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn không biến động.
Ngày 29/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Giá cà phê hôm nay (29/5) giảm mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới khi giới đầu tư đẩy mạnh thanh lý vị thế mua sau đà tăng nóng. Trong khi đó, giá tiêu chưa xuất hiện biến động mới, mặt bằng giá tiếp tục duy trì quanh vùng 137.000 - 142.000 đồng/kg.
Ngày 29/5: Giá heo hơi dao động ở mức 67.000 - 68.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (29/5) giảm nhẹ tại một số địa phương khu vực miền Bắc, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Hiện mặt bằng giá heo hơi trên cả nước phổ biến ở mức 67.000 - 68.000 đồng/kg.
Ngày 29/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long neo cao dù giao dịch chậm

Giá lúa gạo hôm nay (29/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ít biến động, giao dịch mua bán vẫn khá trầm lắng. Trong khi đó, thị trường gạo thế giới tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Tây Á, khiến xuất khẩu gạo của Ấn Độ sụt giảm do chi phí vận chuyển tăng mạnh.
Ngày 29/5: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Giá cao su thế giới hôm nay (29/5) đồng loạt khởi sắc do được hỗ trợ bởi đà tăng của giá dầu thô và tâm lý thị trường chịu ảnh hưởng từ các diễn biến liên quan đến xung đột Iran. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn vẫn được duy trì ổn định.
Shopee bị yêu cầu rà soát chính sách phí mới

(TBTCO) - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) vừa yêu cầu Shopee rà soát và chưa triển khai chính sách phí mới đối với người bán hàng trên nền tảng, sau khi ghi nhận nhiều phản ánh về việc các sàn thương mại điện tử đồng loạt điều chỉnh phí trong tháng 5/2026.
