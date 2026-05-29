Ngày 29/5: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

06:18 | 29/05/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (29/5) đồng loạt khởi sắc do được hỗ trợ bởi đà tăng của giá dầu thô và tâm lý thị trường chịu ảnh hưởng từ các diễn biến liên quan đến xung đột Iran. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn vẫn được duy trì ổn định.
Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,43% (75 Nhân dân tệ) lên mức 17.370 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tăng 2,14% (8,4 Yên) lên mức 401 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 tăng 0,2% (0,2 Baht) lên mức 85,3 Baht/kg.

Trên Sàn SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 6/2026 đi ngang ở mức 221,60 Cent/kg.

Giá cao su tương lai tại Nhật Bản đã tăng phiên thứ 3 liên tiếp do được hỗ trợ bởi đà tăng của giá dầu thô và tâm lý thị trường chịu ảnh hưởng từ các diễn biến liên quan đến xung đột Iran.

Hợp đồng cao su tại Sàn giao dịch Osaka (OSE) kỳ hạn giao tháng 10 tăng 2,27%, lên mức 418,3 Yên/kg (tương đương 2,63 USD/kg).

Trên thị trường Trung Quốc, hợp đồng cao su trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) kỳ hạn tháng 9 tăng 2,37%, lên 17.745 Nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene hoạt động mạnh nhất kỳ hạn tháng 6 trên SHFE nhích nhẹ 0,28%, đạt 14.555 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, thị trường không có biến động. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Xuân Cường (tổng hợp)
(TBTCO) - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) vừa yêu cầu Shopee rà soát và chưa triển khai chính sách phí mới đối với người bán hàng trên nền tảng, sau khi ghi nhận nhiều phản ánh về việc các sàn thương mại điện tử đồng loạt điều chỉnh phí trong tháng 5/2026.
(TBTCO) - Nam Mỹ được đánh giá là một trong những điểm đến giàu tiềm năng cho doanh nghiệp Việt. Nếu chất lượng sản phẩm tốt, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu thị trường, hàng Việt hoàn toàn có thể mở rộng hiện diện và gia tăng thị phần tại khu vực này.
(TBTCO) - Mibrand Vietnam vừa công bố Bảng xếp hạng sức khỏe thương hiệu tài chính tiêu dùng Việt Nam 2025. Dữ liệu cho thấy, nhóm thương hiệu dẫn đầu chưa tạo ra khoảng cách quá lớn về điểm số. "Cuộc đua" giữa các doanh nghiệp dịch chuyển sang niềm tin, chất lượng dịch vụ và khả năng tối ưu trải nghiệm khách hàng sau vay.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (28/5) đồng loạt giảm sâu trong bối cảnh nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trước triển vọng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể được hạ nhiệt, cùng với những áp lực từ chính sách tiền tệ.
Giá heo hơi hôm nay (28/5) tiếp tục giảm nhẹ tại nhiều địa phương trên cả nước. Đáng chú ý, miền Bắc đã không còn địa phương nào giữ mốc 70.000 đồng/kg sau khi Hưng Yên giảm giá. Tuy nhiên, thị trường nhìn chung vẫn chưa xuất hiện biến động mạnh và mặt bằng giá vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực.
Giá lúa gạo hôm nay (28/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường quốc tế, gạo Việt Nam xuất khẩu khẳng định vị thế bằng chất lượng và bền vững.
(TBTCO) - Quy mô thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam vài năm trước chỉ khoảng 10 tỷ USD, đến năm 2025 đã tăng lên khoảng 31 tỷ USD và được dự báo có thể đạt 50 - 70 tỷ USD vào năm 2030. Đằng sau đà tăng trưởng mạnh mẽ ấy là sự thay đổi sâu sắc trong cách vận hành thị trường số, đặc biệt liên quan đến quản lý dữ liệu, hóa đơn điện tử và kiểm soát dòng tiền.
(TBTCO) - Số liệu của Cục Hải quan cho thấy, trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu linh kiện ô tô đạt 2,47 tỷ USD, tăng tới 44,9% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh xu hướng phục hồi của ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.
