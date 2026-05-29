Ngày 29/5: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt khởi sắc do được hỗ trợ bởi đà tăng của giá dầu thô. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,43% (75 Nhân dân tệ) lên mức 17.370 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tăng 2,14% (8,4 Yên) lên mức 401 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 tăng 0,2% (0,2 Baht) lên mức 85,3 Baht/kg.

Trên Sàn SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 6/2026 đi ngang ở mức 221,60 Cent/kg.

Giá cao su tương lai tại Nhật Bản đã tăng phiên thứ 3 liên tiếp do được hỗ trợ bởi đà tăng của giá dầu thô và tâm lý thị trường chịu ảnh hưởng từ các diễn biến liên quan đến xung đột Iran.

Hợp đồng cao su tại Sàn giao dịch Osaka (OSE) kỳ hạn giao tháng 10 tăng 2,27%, lên mức 418,3 Yên/kg (tương đương 2,63 USD/kg).

Trên thị trường Trung Quốc, hợp đồng cao su trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) kỳ hạn tháng 9 tăng 2,37%, lên 17.745 Nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene hoạt động mạnh nhất kỳ hạn tháng 6 trên SHFE nhích nhẹ 0,28%, đạt 14.555 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, thị trường không có biến động. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.