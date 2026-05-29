Hà Nội ưu tiên phát triển nhà ở cho công nhân

Tại Hội nghị “Chủ tịch UBND Thành phố gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2026” tổ chức chiều 29/5, vấn đề nhà ở, an sinh và điều kiện sống của người lao động tiếp tục trở thành nội dung được đông đảo công nhân quan tâm, phản ánh nhiều nhất.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho biết, Tháng Công nhân năm 2026 được triển khai sâu rộng với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, hướng mạnh về cơ sở và tập trung chăm lo đời sống người lao động.

Theo đó, hơn 70% công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đã tổ chức ít nhất một hoạt động thiết thực dành cho công nhân lao động. Các cấp công đoàn Thủ đô đã hỗ trợ hơn 730 triệu đồng cho 406 đoàn viên, người lao động thông qua các chương trình thăm hỏi, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ sửa chữa, xây mới “Mái ấm Công đoàn”; khám sức khỏe, tư vấn pháp luật miễn phí; động viên công nhân làm việc xuyên lễ tại các công trình trọng điểm.

Chủ tịch UBND Thành phố gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2026.

Để chuẩn bị cho hội nghị đối thoại năm nay, trong gần hai tháng qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã phát phiếu lấy ý kiến rộng rãi tới công nhân thông qua các công đoàn cơ sở. Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 600 ý kiến, kiến nghị tập trung vào 5 nhóm vấn đề lớn gồm: an sinh xã hội, nhà ở và đời sống công nhân; y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và an toàn thực phẩm; việc làm, đào tạo nghề; trật tự an toàn xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất.

Trong đó, nhà ở tiếp tục là vấn đề được người lao động quan tâm hàng đầu khi phần lớn công nhân, đặc biệt là lao động ngoại tỉnh, vẫn phải thuê trọ trong điều kiện chật chội, thiếu đồng bộ về hạ tầng, trường học, y tế và các thiết chế văn hóa.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, các ý kiến của công nhân không chỉ thể hiện mong muốn bảo đảm quyền lợi chính đáng, mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành với sự phát triển của Thủ đô.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh, chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng sống đô thị. Vì vậy, thành phố xác định phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, trong đó có đội ngũ công nhân lao động.

“Quan điểm xuyên suốt của thành phố là không đánh đổi an sinh xã hội, môi trường sống và quyền lợi chính đáng của người lao động lấy tăng trưởng đơn thuần” - Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Đối với vấn đề nhà ở, lãnh đạo thành phố cho biết, Hà Nội sẽ triển khai nghiêm túc chủ trương của Trung ương, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dành cho người thu nhập thấp và công nhân lao động.

Theo đó, Hà Nội sẽ chuyển mạnh tư duy từ phát triển nhà ở để bán sang phát triển cân bằng giữa nhà ở bán, nhà ở thuê và nhà ở thuê mua. Trong chiến lược này, thành phố đặc biệt ưu tiên phát triển quỹ nhà ở cho thuê giá phù hợp dành cho công nhân, lao động trẻ, lao động ngoại tỉnh và những người chưa đủ điều kiện tạo lập nhà ở.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, phát triển nhà ở công nhân không chỉ là bài toán bất động sản, mà trước hết là vấn đề an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực bền vững. Việc bảo đảm chỗ ở ổn định sẽ giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và Thủ đô, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong thu hút đầu tư.

Hà Nội cũng sẽ nghiên cứu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư nhà ở cho thuê dành cho công nhân; đồng thời yêu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như trường học, y tế, giao thông, thiết chế văn hóa tại các khu nhà ở công nhân.

“Mục tiêu là từng bước hình thành các khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn, ổn định để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Thủ đô” - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nói.

Bên cạnh vấn đề nhà ở, Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp về đào tạo nghề, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa diễn ra nhanh chóng, Hà Nội xác định phải chủ động đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng số và khả năng ứng dụng công nghệ mới cho người lao động để không ai bị bỏ lại phía sau hoặc mất cơ hội việc làm do thiếu kỹ năng.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Đối với cải cách thủ tục hành chính, Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số trong giải quyết các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, y tế, lao động, việc làm, giảm tối đa thời gian và chi phí thực hiện cho người dân, doanh nghiệp.

Song song với đó, thành phố sẽ tập trung cải thiện chất lượng môi trường sống, xử lý ô nhiễm không khí, ô nhiễm sông hồ, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường tại các khu công nghiệp và khu dân cư đông công nhân.