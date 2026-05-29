Kích cầu tiêu dùng mùa du lịch hè 2026: Cuộc đua làm mới trải nghiệm và giữ chân du khách

Đua nhau tung “gói kích cầu” mùa hè

Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ của du lịch, các địa phương bước vào mùa hè 2026 với tâm thế chủ động hơn. Thay vì chỉ quảng bá điểm đến, nhiều tỉnh, thành đang xây dựng chuỗi sản phẩm đồng bộ gắn với mua sắm, vui chơi và trải nghiệm văn hóa nhằm tăng sức cạnh tranh.

Tại Lâm Đồng, chương trình kích cầu kéo dài từ tháng 4 đến tháng 8/2026 với hàng loạt hoạt động quảng bá và ưu đãi. Điểm nhấn là lễ khai mạc “Chào mùa du lịch hè 2026”, kết hợp công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn 2050.

Trong bối cảnh sân bay Liên Khương dự kiến tạm đóng cửa đến tháng 8/2026, địa phương này cũng linh hoạt chuyển hướng sang phát triển tour đường bộ, tour liên vùng và các combo trọn gói với giá hợp lý.

Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng giảm lợi nhuận để giữ giá tour ổn định nhằm giữ chân du khách. Ảnh: Đức Thanh

Ở phía Bắc, Quảng Ninh tạo điểm nhấn bằng Lễ hội ánh sáng trên tàu du lịch diễn ra từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 trong khuôn khổ Tuần văn hóa, thể thao và du lịch hè 2026. Khoảng 60 tàu du lịch di chuyển dọc vịnh Hạ Long, kết hợp trình diễn ánh sáng nghệ thuật về đêm, tạo thêm sản phẩm mới cho du lịch biển đảo.

Không chỉ dừng ở cảnh quan thiên nhiên, địa phương này còn tiếp tục nâng cấp các tour nghỉ dưỡng biển đảo, du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Theo giới chuyên môn, việc đồng loạt làm mới sản phẩm cho thấy các địa phương không còn cạnh tranh bằng giá đơn thuần mà chuyển sang cạnh tranh bằng trải nghiệm và bản sắc điểm đến.

Một trong những xu hướng nổi bật của mùa hè năm nay là sự kết hợp ngày càng chặt chẽ giữa du lịch và thương mại. Nhiều địa phương xem mua sắm là động lực quan trọng để kích cầu tiêu dùng và tăng doanh thu dịch vụ.

Minh bạch giá, nâng chất lượng dịch vụ Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, bên cạnh các giải pháp kích cầu, ngành du lịch đang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giới thiệu thêm nhiều sản phẩm mới phục vụ du khách. Các doanh nghiệp được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết và bán đúng giá, đảm bảo minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Tại Khánh Hòa, chương trình “Nha Trang Mega Sale 2026” đang trở thành điểm nhấn lớn của mùa du lịch biển. Sự kiện diễn ra từ ngày 27 đến 31/5 với sự tham gia của hơn 350 thương hiệu trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm, đồng hồ, thể thao, gia dụng và chăm sóc sức khỏe.

Không chỉ riêng Khánh Hòa, nhiều địa phương biển khác cũng đang tăng cường các hoạt động lễ hội, thương mại và trải nghiệm đêm nhằm thúc đẩy chi tiêu du lịch.

Quảng Ngãi là một ví dụ. Tỉnh này tổ chức Lễ hội Du lịch biển đảo Quảng Ngãi 2026 kéo dài đến hết tháng 6 với hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn. Mục tiêu không chỉ quảng bá hình ảnh biển đảo mà còn từng bước định vị thương hiệu du lịch Quảng Ngãi trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Doanh nghiệp linh hoạt giữ chân du khách

Trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí vận hành tăng cao, ngành du lịch đang chịu không ít áp lực. Giá vé máy bay biến động khiến hành vi tiêu dùng của du khách thay đổi rõ rệt, xu hướng ưu tiên tiết kiệm chi phí ngày càng phổ biến. Trước áp lực này, nhiều doanh nghiệp du lịch đã chủ động tái cấu trúc sản phẩm và chia sẻ khó khăn với khách hàng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, các công ty lữ hành đồng loạt tung ra nhiều gói kích cầu với mức giảm từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng cho khách đặt sớm. Một số tour quốc tế cao cấp như châu Âu, Úc hay Mỹ được giảm tới 10 triệu đồng.

Song song đó, thành phố tiếp tục làm mới các sản phẩm đặc trưng như Free Walking Tour hay tour lịch sử “Biệt động Sài Gòn - Những căn hầm huyền thoại”, “Từ Mậu Thân đến mùa xuân đại thắng”. Đặc biệt, sản phẩm ngắm cảnh bằng trực thăng từ Vũng Tàu được đưa vào khai thác, mở rộng phân khúc du lịch trải nghiệm cao cấp.

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cũng đang phối hợp với các hãng hàng không, đường sắt, doanh nghiệp vận tải và lữ hành để xây dựng các combo trọn gói gồm vé máy bay, khách sạn và dịch vụ tham quan với giá ưu đãi nhằm giúp du khách tiết kiệm chi phí.

Tại Huế, các doanh nghiệp lữ hành chuyển hướng mạnh sang khai thác khách nội địa và thị trường gần như Đông Nam Á, Đông Bắc Á. Các tour được thiết kế linh hoạt hơn, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng trải nghiệm.

Nhiều doanh nghiệp cho biết sẵn sàng giảm lợi nhuận để giữ giá tour ổn định, đồng thời phối hợp với khách sạn, nhà hàng và đơn vị vận chuyển để xây dựng các combo hấp dẫn nhằm giữ chân du khách trong mùa cao điểm.