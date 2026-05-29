Kích cầu tiêu dùng mùa du lịch hè 2026: Cuộc đua làm mới trải nghiệm và giữ chân du khách

Nguyên Phương

18:24 | 29/05/2026
(TBTCO) - Mùa hè 2026 đang trở thành giai đoạn cao điểm của thị trường du lịch nội địa khi nhu cầu nghỉ dưỡng, mua sắm và trải nghiệm tăng mạnh. Không chỉ tập trung giảm giá tour hay dịch vụ lưu trú, nhiều địa phương và doanh nghiệp đang chuyển hướng sang chiến lược kích cầu toàn diện, kết hợp giữa du lịch, thương mại, văn hóa và giải trí nhằm kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy chi tiêu của du khách.
Đua nhau tung “gói kích cầu” mùa hè

Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ của du lịch, các địa phương bước vào mùa hè 2026 với tâm thế chủ động hơn. Thay vì chỉ quảng bá điểm đến, nhiều tỉnh, thành đang xây dựng chuỗi sản phẩm đồng bộ gắn với mua sắm, vui chơi và trải nghiệm văn hóa nhằm tăng sức cạnh tranh.

Tại Lâm Đồng, chương trình kích cầu kéo dài từ tháng 4 đến tháng 8/2026 với hàng loạt hoạt động quảng bá và ưu đãi. Điểm nhấn là lễ khai mạc “Chào mùa du lịch hè 2026”, kết hợp công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn 2050.

Trong bối cảnh sân bay Liên Khương dự kiến tạm đóng cửa đến tháng 8/2026, địa phương này cũng linh hoạt chuyển hướng sang phát triển tour đường bộ, tour liên vùng và các combo trọn gói với giá hợp lý.

Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng giảm lợi nhuận để giữ giá tour ổn định nhằm giữ chân du khách. Ảnh: Đức Thanh

Ở phía Bắc, Quảng Ninh tạo điểm nhấn bằng Lễ hội ánh sáng trên tàu du lịch diễn ra từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 trong khuôn khổ Tuần văn hóa, thể thao và du lịch hè 2026. Khoảng 60 tàu du lịch di chuyển dọc vịnh Hạ Long, kết hợp trình diễn ánh sáng nghệ thuật về đêm, tạo thêm sản phẩm mới cho du lịch biển đảo.

Không chỉ dừng ở cảnh quan thiên nhiên, địa phương này còn tiếp tục nâng cấp các tour nghỉ dưỡng biển đảo, du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Theo giới chuyên môn, việc đồng loạt làm mới sản phẩm cho thấy các địa phương không còn cạnh tranh bằng giá đơn thuần mà chuyển sang cạnh tranh bằng trải nghiệm và bản sắc điểm đến.

Một trong những xu hướng nổi bật của mùa hè năm nay là sự kết hợp ngày càng chặt chẽ giữa du lịch và thương mại. Nhiều địa phương xem mua sắm là động lực quan trọng để kích cầu tiêu dùng và tăng doanh thu dịch vụ.

Minh bạch giá, nâng chất lượng dịch vụ

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, bên cạnh các giải pháp kích cầu, ngành du lịch đang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giới thiệu thêm nhiều sản phẩm mới phục vụ du khách. Các doanh nghiệp được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết và bán đúng giá, đảm bảo minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Tại Khánh Hòa, chương trình “Nha Trang Mega Sale 2026” đang trở thành điểm nhấn lớn của mùa du lịch biển. Sự kiện diễn ra từ ngày 27 đến 31/5 với sự tham gia của hơn 350 thương hiệu trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm, đồng hồ, thể thao, gia dụng và chăm sóc sức khỏe.

Không chỉ riêng Khánh Hòa, nhiều địa phương biển khác cũng đang tăng cường các hoạt động lễ hội, thương mại và trải nghiệm đêm nhằm thúc đẩy chi tiêu du lịch.

Quảng Ngãi là một ví dụ. Tỉnh này tổ chức Lễ hội Du lịch biển đảo Quảng Ngãi 2026 kéo dài đến hết tháng 6 với hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn. Mục tiêu không chỉ quảng bá hình ảnh biển đảo mà còn từng bước định vị thương hiệu du lịch Quảng Ngãi trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Doanh nghiệp linh hoạt giữ chân du khách

Trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí vận hành tăng cao, ngành du lịch đang chịu không ít áp lực. Giá vé máy bay biến động khiến hành vi tiêu dùng của du khách thay đổi rõ rệt, xu hướng ưu tiên tiết kiệm chi phí ngày càng phổ biến. Trước áp lực này, nhiều doanh nghiệp du lịch đã chủ động tái cấu trúc sản phẩm và chia sẻ khó khăn với khách hàng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, các công ty lữ hành đồng loạt tung ra nhiều gói kích cầu với mức giảm từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng cho khách đặt sớm. Một số tour quốc tế cao cấp như châu Âu, Úc hay Mỹ được giảm tới 10 triệu đồng.

Song song đó, thành phố tiếp tục làm mới các sản phẩm đặc trưng như Free Walking Tour hay tour lịch sử “Biệt động Sài Gòn - Những căn hầm huyền thoại”, “Từ Mậu Thân đến mùa xuân đại thắng”. Đặc biệt, sản phẩm ngắm cảnh bằng trực thăng từ Vũng Tàu được đưa vào khai thác, mở rộng phân khúc du lịch trải nghiệm cao cấp.

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cũng đang phối hợp với các hãng hàng không, đường sắt, doanh nghiệp vận tải và lữ hành để xây dựng các combo trọn gói gồm vé máy bay, khách sạn và dịch vụ tham quan với giá ưu đãi nhằm giúp du khách tiết kiệm chi phí.

Tại Huế, các doanh nghiệp lữ hành chuyển hướng mạnh sang khai thác khách nội địa và thị trường gần như Đông Nam Á, Đông Bắc Á. Các tour được thiết kế linh hoạt hơn, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng trải nghiệm.

Nhiều doanh nghiệp cho biết sẵn sàng giảm lợi nhuận để giữ giá tour ổn định, đồng thời phối hợp với khách sạn, nhà hàng và đơn vị vận chuyển để xây dựng các combo hấp dẫn nhằm giữ chân du khách trong mùa cao điểm.

Quảng Ninh sẽ dành 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phục vụ an sinh xã hội

Quảng Ninh sẽ dành 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phục vụ an sinh xã hội

(TBTCO) - Năm 2026, Quảng Ninh dự kiến bố trí khoảng 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, hỗ trợ học phí, tổ chức bầu cử và các nhiệm vụ cấp thiết khác.
Tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn

Tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn

(TBTCO) - Khẳng định Việt Nam sở hữu tiềm năng điện gió rất lớn, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Kinh doanh và phát triển dự án - phụ trách thị trường phía Nam, Công ty cổ phần Xây dựng Công trình IPC (IPC E&C) cho biết, IPC E&C mong muốn chia sẻ kinh nghiệm để nhà đầu tư nâng cao hiệu quả và khả năng thành công của các dự án điện gió trong tương lai.
Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì môi trường 2026, thúc đẩy kinh tế biển xanh bền vững

Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì môi trường 2026, thúc đẩy kinh tế biển xanh bền vững

Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 được TP. Đà Nẵng triển khai từ nay đến hết tháng 6/2026, trong đó cao điểm tập trung từ ngày 1 - 8/6/2026, với chuỗi hoạt động trồng cây xanh, làm sạch bờ biển, bảo vệ hệ sinh thái biển xanh bền vững...
Tuổi trẻ Điện Biên triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh

Tuổi trẻ Điện Biên triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh

(TBTCO) - Tuổi trẻ Điện Biên đồng loạt triển khai nhiều công trình và hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Từ “thắp sáng đường quê”, trồng cây xanh đến vệ sinh môi trường, các hoạt động đã góp phần tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp tại nhiều địa phương.
Tiếp nhận 22 tổ chức đoàn, tạo động lực mới cho công tác đoàn ngành Tài chính

Tiếp nhận 22 tổ chức đoàn, tạo động lực mới cho công tác đoàn ngành Tài chính

(TBTCO) - Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính chính thức tiếp nhận 22 tổ chức đoàn cùng hơn 62.000 đoàn viên từ Đoàn Thanh niên Chính phủ, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức và mở rộng lực lượng thanh niên trong toàn ngành.
TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

(TBTCO) - Để kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu các phường, xã đồng loạt triển khai đợt tuyên truyền, vận động cao điểm về bảo vệ môi trường từ ngày 5/6 đến ngày 15/6/2026, đồng thời nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

(TBTCO) - Sau hai năm triển khai, dự án Sáng kiến tài trợ rủi ro do khí hậu cho ngành nông nghiệp tại Việt Nam (AgriCRF-VN) đã giúp hàng nghìn nông dân tiếp cận các giải pháp tài chính thích ứng biến đổi khí hậu, từ bảo hiểm nông nghiệp đến tín dụng xanh, mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

(TBTCO) - Tại Vietnam Dairy 2026, xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số được xác định là chìa khóa giúp ngành sữa tối ưu vận hành, giảm tác động môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh yêu cầu về an toàn thực phẩm ngày càng cao.
