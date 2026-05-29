Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hà Phương

16:09 | 29/05/2026
(TBTCO) - Từ ngày 15/7/2026, học sinh học tại các trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền sẽ được hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân và học phẩm, theo quy định tại Nghị định số 188/2026/NĐ-CP.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền. Đối tượng áp dụng gồm học sinh học tại các trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.

Về hỗ trợ tiền ăn, Nghị định quy định, mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ tiền ăn trưa 450.000 đồng/tháng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học. Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ tiền ăn 1.170.000 đồng/tháng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Về hỗ trợ gạo, mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ 8 kg gạo/tháng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học. Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Về hỗ trợ trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm, mỗi năm học, học sinh trường phổ thông nội trú được hỗ trợ tiền mua 2 bộ quần áo đồng phục và học phẩm (gồm vở, giấy, bút và các dụng cụ học tập khác) với mức kinh phí là 2.050.000 đồng/học sinh. Mỗi cấp học, học sinh nội trú được cấp 1 lần bằng hiện vật gồm: chăn, màn và các đồ dùng cá nhân khác với mức kinh phí là 2.050.000 đồng/học sinh.

Học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số có học tiếng Việt trước khi vào học chương trình lớp 1 thì được hưởng thêm 1 tháng hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ gạo nêu trên.

Đối với trường phổ thông nội trú, Nghị định nêu rõ, trường phổ thông nội trú được Nhà nước ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại, đầy đủ công năng phục vụ việc học tập, rèn luyện thể chất, văn hóa, văn nghệ, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lòng yêu nước và các điều kiện sinh hoạt, bảo đảm tuyệt đối an toàn, đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông nội trú, tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường phổ thông và Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Trường phổ thông nội trú được cấp kinh phí để vận hành, bảo trì công trình, máy móc, thiết bị duy trì hoạt động thường xuyên bảo đảm ổn định, lâu dài với mức 100.000 đồng/học sinh/tháng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Ngoài kinh phí được cấp cho hoạt động thường xuyên theo quy định áp dụng đối với trường phổ thông trên cùng địa bàn xã do cấp có thẩm quyền phê duyệt, trường phổ thông nội trú còn được cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ của trường chuyên biệt.

Nghị định quy định rõ, việc phê duyệt học sinh nội trú, học sinh bán trú buổi trưa được thực hiện trong kỳ tuyển sinh của trường phổ thông nội trú và học sinh được hưởng chính sách đến hết cấp học. Trường hợp học sinh tự nguyện thôi hưởng chính sách thì cha, mẹ, người giám hộ có trách nhiệm thông báo với nhà trường bằng văn bản.

Số lượng học sinh được hưởng chính sách học sinh nội trú phải phù hợp các điều kiện bảo đảm chất lượng của nhà trường, phù hợp với thực tiễn khó khăn về địa hình và khoảng cách địa lý của địa phương và thực hiện theo chỉ tiêu học sinh nội trú của mỗi trường được phê duyệt trong kế hoạch tuyển sinh hàng năm.
