Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì môi trường 2026, thúc đẩy kinh tế biển xanh bền vững

Nguyễn Vân

10:29 | 29/05/2026
Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 được TP. Đà Nẵng triển khai từ nay đến hết tháng 6/2026, trong đó cao điểm tập trung từ ngày 1 - 8/6/2026, với chuỗi hoạt động trồng cây xanh, làm sạch bờ biển, bảo vệ hệ sinh thái biển xanh bền vững...
Lan tỏa thông điệp phát triển xanh

Chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay là “Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững: từ thể chế đến hành động”, nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa các định hướng, chính sách về bảo vệ môi trường biển thành hành động thực tiễn trong cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Lan tỏa thông điệp phát triển kinh tế xanh, thân thiện môi trường. Ảnh: TL

Theo Kế hoạch số 252/KH-UBND, Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như lễ phát động, hội thảo chuyên đề, triển lãm tuyên truyền về tài nguyên, môi trường biển và biến đổi khí hậu. Đồng thời, các chiến dịch cộng đồng sẽ được triển khai đồng loạt tại các địa phương ven biển, khu dân cư, trường học và cảng biển nhằm làm sạch môi trường, thu gom rác thải nhựa, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Đáng chú ý, hoạt động truyền thông năm nay được yêu cầu đổi mới theo hướng hiện đại, đa nền tảng. Ngoài hệ thống pano, áp phích, truyền thông trực quan tại khu dân cư, trường học và cảng biển, thành phố khuyến khích đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số như Facebook, TikTok, YouTube nhằm lan tỏa lối sống xanh, giảm sử dụng nhựa dùng một lần và nâng cao trách nhiệm cộng đồng đối với tài nguyên biển, hải đảo.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu tăng cường quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển thông qua các hoạt động thiết thực, bền vững và gắn với cộng đồng.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, ô nhiễm môi trường biển và rác thải nhựa trở thành thách thức toàn cầu, việc Đà Nẵng triển khai đồng bộ các hoạt động vì môi trường cho thấy định hướng phát triển không chỉ chú trọng tăng trưởng kinh tế, mà còn đặt yếu tố sinh thái và chất lượng sống lên hàng đầu.

Hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “thành phố môi trường”

Sau quá trình mở rộng không gian phát triển gắn với liên kết vùng cùng Quảng Nam, Đà Nẵng đang đứng trước yêu cầu xây dựng mô hình đô thị phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường và hệ sinh thái tự nhiên.

Theo các chuyên gia quy hoạch, thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở tốc độ đô thị hóa mà còn ở nguy cơ suy giảm không gian xanh, gia tăng ngập úng và áp lực lên tài nguyên biển, sông hồ. Những đợt mưa lớn cực đoan trong thời gian qua cho thấy, nhiều khu vực đô thị ven biển đã quá tải hạ tầng thoát nước, trong khi quá trình bê tông hóa diễn ra nhanh.

Từ thực tế đó, nhiều ý kiến cho rằng, tư duy phát triển đô thị cần chuyển từ “đối phó với thiên nhiên” sang “thích ứng với thiên nhiên”. Các giải pháp như bảo vệ hệ thống sông hồ tự nhiên, mở rộng công viên sinh thái, phát triển vùng trữ nước, hạn chế san lấp mặt nước và tăng diện tích cây xanh cần được ưu tiên trong quy hoạch dài hạn.

Không gian biển, sông và các vùng ven vịnh cũng cần được xem là “hạ tầng xanh” của đô thị, đóng vai trò điều hòa khí hậu, chống ngập và tạo bản sắc cảnh quan. Việc kiểm soát mật độ xây dựng ven biển, mở rộng không gian công cộng, tuyến đi bộ ven sông và quảng trường biển sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thay vì phát triển dày đặc các công trình bê tông sát mép nước.

Đối với kinh tế biển, Đà Nẵng được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển cảng biển, logistics, du lịch và dịch vụ hàng hải. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa ven biển cũng kéo theo nguy cơ ô nhiễm môi trường biển, suy giảm hệ sinh thái san hô và gia tăng rác thải nhựa đại dương.

Do đó, cùng với các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, thành phố cần tiếp tục rà soát quy hoạch ven biển theo hướng phát triển bền vững, bảo đảm hành lang tiếp cận biển cho cộng đồng, tăng cường trồng rừng ngập mặn, phục hồi hệ sinh thái biển và giám sát chặt các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm.

Nhiều giải pháp công nghệ cũng đang được đặt ra nhằm hỗ trợ quản lý môi trường hiệu quả hơn, như xây dựng hệ thống dữ liệu biển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo thiên tai, quản lý nguồn lợi thủy sản và giám sát môi trường biển thông minh. Đây được xem là nền tảng để hình thành mô hình cảng xanh, logistics xanh và phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi trong tương lai.

Các chuyên gia cho rằng, để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “thành phố môi trường”, Đà Nẵng cần triển khai đồng bộ từ hoàn thiện cơ chế phối hợp liên vùng trong quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường biển đến thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh vai trò của chính quyền và doanh nghiệp, sự tham gia của cộng đồng được xem là yếu tố quyết định. Những hoạt động như “Ngày Chủ nhật xanh”, phân loại rác tại nguồn, hạn chế nhựa dùng một lần hay các chiến dịch làm sạch biển sẽ chỉ phát huy hiệu quả khi trở thành thói quen thường xuyên trong đời sống người dân.

Với định hướng lấy môi trường làm nền tảng cho quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế biển bền vững, Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, có khả năng chống chịu cao trước biến đổi khí hậu và là trung tâm kinh tế biển xanh của khu vực miền Trung.
Giữ màu xanh biển đảo cho phát triển bền vững

Ứng dụng AI phát triển giao thông xanh, môi trường bền vững

Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP tăng trên 12%/năm giai đoạn 2026-2030

TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

(TBTCO) - Để kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu các phường, xã đồng loạt triển khai đợt tuyên truyền, vận động cao điểm về bảo vệ môi trường từ ngày 5/6 đến ngày 15/6/2026, đồng thời nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
(TBTCO) - Sau hai năm triển khai, dự án Sáng kiến tài trợ rủi ro do khí hậu cho ngành nông nghiệp tại Việt Nam (AgriCRF-VN) đã giúp hàng nghìn nông dân tiếp cận các giải pháp tài chính thích ứng biến đổi khí hậu, từ bảo hiểm nông nghiệp đến tín dụng xanh, mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long.
(TBTCO) - Tại Vietnam Dairy 2026, xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số được xác định là chìa khóa giúp ngành sữa tối ưu vận hành, giảm tác động môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh yêu cầu về an toàn thực phẩm ngày càng cao.
Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 của Khánh Hòa tập trung phát triển hạ tầng và nâng cao thu nhập; ưu tiên chuyển đổi số, giảm phát thải, phát triển năng lượng sạch và mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, nông thôn.
Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo người dân tại Đà Nẵng đã tham gia chương trình ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực về bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh và phát triển bền vững.
Theo ý kiến của nhiều chuyên gia và tổ chức bảo tồn, việc sắp xếp hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên cần dựa trên giá trị sinh thái và mục tiêu bảo tồn lâu dài, nhằm bảo vệ hiệu quả “lá chắn” an ninh sinh thái quốc gia.
(TBTCO) - Sự kiện khởi động Chương trình Đối tác hành động carbon xanh dương khẳng định cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác về carbon xanh dương, hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững, bao trùm và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trước áp lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt, TP. Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hoàn thiện cơ chế quản lý, mở rộng hạ tầng xử lý rác thải, đến ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm giảm tỷ lệ chôn lấp, nâng cao hiệu quả tái chế và hướng tới giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
