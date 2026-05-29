Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì môi trường 2026, thúc đẩy kinh tế biển xanh bền vững

Lan tỏa thông điệp phát triển xanh

Chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay là “Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững: từ thể chế đến hành động”, nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa các định hướng, chính sách về bảo vệ môi trường biển thành hành động thực tiễn trong cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Lan tỏa thông điệp phát triển kinh tế xanh, thân thiện môi trường. Ảnh: TL

Theo Kế hoạch số 252/KH-UBND, Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như lễ phát động, hội thảo chuyên đề, triển lãm tuyên truyền về tài nguyên, môi trường biển và biến đổi khí hậu. Đồng thời, các chiến dịch cộng đồng sẽ được triển khai đồng loạt tại các địa phương ven biển, khu dân cư, trường học và cảng biển nhằm làm sạch môi trường, thu gom rác thải nhựa, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Đáng chú ý, hoạt động truyền thông năm nay được yêu cầu đổi mới theo hướng hiện đại, đa nền tảng. Ngoài hệ thống pano, áp phích, truyền thông trực quan tại khu dân cư, trường học và cảng biển, thành phố khuyến khích đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số như Facebook, TikTok, YouTube nhằm lan tỏa lối sống xanh, giảm sử dụng nhựa dùng một lần và nâng cao trách nhiệm cộng đồng đối với tài nguyên biển, hải đảo.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu tăng cường quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển thông qua các hoạt động thiết thực, bền vững và gắn với cộng đồng.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, ô nhiễm môi trường biển và rác thải nhựa trở thành thách thức toàn cầu, việc Đà Nẵng triển khai đồng bộ các hoạt động vì môi trường cho thấy định hướng phát triển không chỉ chú trọng tăng trưởng kinh tế, mà còn đặt yếu tố sinh thái và chất lượng sống lên hàng đầu.

Hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “thành phố môi trường”

Sau quá trình mở rộng không gian phát triển gắn với liên kết vùng cùng Quảng Nam, Đà Nẵng đang đứng trước yêu cầu xây dựng mô hình đô thị phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường và hệ sinh thái tự nhiên.

Theo các chuyên gia quy hoạch, thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở tốc độ đô thị hóa mà còn ở nguy cơ suy giảm không gian xanh, gia tăng ngập úng và áp lực lên tài nguyên biển, sông hồ. Những đợt mưa lớn cực đoan trong thời gian qua cho thấy, nhiều khu vực đô thị ven biển đã quá tải hạ tầng thoát nước, trong khi quá trình bê tông hóa diễn ra nhanh.

Từ thực tế đó, nhiều ý kiến cho rằng, tư duy phát triển đô thị cần chuyển từ “đối phó với thiên nhiên” sang “thích ứng với thiên nhiên”. Các giải pháp như bảo vệ hệ thống sông hồ tự nhiên, mở rộng công viên sinh thái, phát triển vùng trữ nước, hạn chế san lấp mặt nước và tăng diện tích cây xanh cần được ưu tiên trong quy hoạch dài hạn.

Không gian biển, sông và các vùng ven vịnh cũng cần được xem là “hạ tầng xanh” của đô thị, đóng vai trò điều hòa khí hậu, chống ngập và tạo bản sắc cảnh quan. Việc kiểm soát mật độ xây dựng ven biển, mở rộng không gian công cộng, tuyến đi bộ ven sông và quảng trường biển sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thay vì phát triển dày đặc các công trình bê tông sát mép nước.

Đối với kinh tế biển, Đà Nẵng được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển cảng biển, logistics, du lịch và dịch vụ hàng hải. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa ven biển cũng kéo theo nguy cơ ô nhiễm môi trường biển, suy giảm hệ sinh thái san hô và gia tăng rác thải nhựa đại dương.

Do đó, cùng với các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, thành phố cần tiếp tục rà soát quy hoạch ven biển theo hướng phát triển bền vững, bảo đảm hành lang tiếp cận biển cho cộng đồng, tăng cường trồng rừng ngập mặn, phục hồi hệ sinh thái biển và giám sát chặt các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm.

Nhiều giải pháp công nghệ cũng đang được đặt ra nhằm hỗ trợ quản lý môi trường hiệu quả hơn, như xây dựng hệ thống dữ liệu biển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo thiên tai, quản lý nguồn lợi thủy sản và giám sát môi trường biển thông minh. Đây được xem là nền tảng để hình thành mô hình cảng xanh, logistics xanh và phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi trong tương lai.

Các chuyên gia cho rằng, để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “thành phố môi trường”, Đà Nẵng cần triển khai đồng bộ từ hoàn thiện cơ chế phối hợp liên vùng trong quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường biển đến thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh vai trò của chính quyền và doanh nghiệp, sự tham gia của cộng đồng được xem là yếu tố quyết định. Những hoạt động như “Ngày Chủ nhật xanh”, phân loại rác tại nguồn, hạn chế nhựa dùng một lần hay các chiến dịch làm sạch biển sẽ chỉ phát huy hiệu quả khi trở thành thói quen thường xuyên trong đời sống người dân.