Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 27/5, tỷ giá trung tâm phiên đầu tuần được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.137 đồng, giảm 1 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.880,15 - 26.393,85 VND/USD.

Trong khi đó, USD tự do ghi nhận giao dịch phổ biến quanh 26.380 - 26.420 VND/USD, tương đương mức giao dịch tại ngân hàng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY chiều bán ra giao dịch tại Vietcombank, phiên sáng ngày 27/5 như sau: <!--cke_bookmark_362S--><!--cke_bookmark_362E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,07 điểm, giảm nhẹ 0,09%, cho thấy đồng USD đang suy yếu so với rổ các đồng tiền chủ chốt sau nhịp tăng trước đó.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/EUR giảm 0,06% xuống 0,8592; còn tỷ giá USD/GBP cũng giảm 0,06% xuống 0,7432 GBP, cho thấy đồng euro và bảng Anh đang phục hồi nhẹ so với đồng bạc xanh. Ở châu Á, tỷ giá USD/JPY ở mức 159,28 yên Nhật đổi 1 USD, giảm nhẹ 0,01%, phản ánh đồng yên Nhật ổn định hơn sau giai đoạn mất giá mạnh. Đồng thời, tỷ giá USD/CNY giữ ở mức 6,7865.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang sau các cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào các mục tiêu tên lửa và tàu thuyền tại miền Nam Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng tiến trình hòa bình bị đình trệ. Tuy vậy, thị trường vẫn giữ tâm lý khá thận trọng khi nhà đầu tư chưa từ bỏ kỳ vọng về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Điều này giúp đồng USD duy trì vai trò tài sản trú ẩn an toàn, nhưng chưa bứt phá quá mạnh.

Phát biểu của Thống đốc Fed Christopher Waller cuối tuần trước đã khiến thị trường tăng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Điều này kéo theo lợi suất trái phiếu ngắn hạn tăng mạnh hơn dài hạn - một tín hiệu thường hỗ trợ tích cực cho đồng USD.

Tập đoàn tài chính và ngân hàng ING dự báo chỉ số DXY sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong vùng 99 - 99,5 điểm. Dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ công bố vào thứ 5 được xem là yếu tố quan trọng nhất có thể khiến DXY biến động mạnh hơn, đặc biệt khi ông Waller dự báo lạm phát toàn phần có thể tăng lên 3,8% so với cùng kỳ năm trước do tác động từ giá năng lượng.

Giá dầu thô hiện đã tăng hơn 50% kể từ khi xung đột bùng phát, làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát toàn cầu. Điều này không chỉ gây khó cho Fed mà còn tạo thêm thách thức cho Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) trong quá trình kiểm soát lạm phát.

Trên thị trường ngoại hối, ING cho rằng tỷ giá EUR/USD hiện vẫn có giá trị hợp lý quanh vùng 1,16 - 1,17 và chưa có cơ sở đủ mạnh để giảm sâu xuống dưới 1,15, trừ khi Fed tiếp tục phát tín hiệu “diều hâu” hơn hoặc dữ liệu kinh tế châu Âu tiếp tục suy yếu.

Tại Nhật Bản, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Ryozo Himino cho biết, BoJ cần tiếp tục theo dõi tác động kinh tế từ xung đột Trung Đông trước khi quyết định thời điểm và tốc độ tăng lãi suất trong tương lai. Trong cuộc họp tháng 4, BoJ đã giữ nguyên chính sách tiền tệ, song việc có ba thành viên ủng hộ nâng lãi suất đã làm gia tăng kỳ vọng thị trường rằng BoJ có thể thắt chặt chính sách trong cuộc họp tháng 6./.