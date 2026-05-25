Bất động sản

Vinhomes khởi động chương trình chuyển hóa nguồn lực vàng vào nền kinh tế

10:02 | 25/05/2026
(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, Công ty cổ phần Vinhomes chính thức triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản, góp phần đưa nguồn vàng nhàn rỗi đang tích trữ trong dân trở thành dòng vốn năng động phục vụ tăng trưởng. Chương trình được triển khai trong 5 năm, với sự đồng hành của các công ty vàng bạc đá quý nhằm bảo đảm an toàn tối đa về quyền lợi và giá trị tài sản cho khách hàng.
Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược, Tập đoàn Vingroup, Công ty cổ phần Vinhomes và các công ty vàng bạc đá quý sẽ phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi thành tiền mặt để mua nhà, đồng thời bảo đảm khả năng quy đổi ngược từ bất động sản sang vàng theo nhu cầu.

Cụ thể, khách hàng đang sở hữu nguồn vàng nhàn rỗi có thể chọn quy đổi vàng thành tiền mặt để mua bất động sản của chủ đầu tư Vinhomes. Sau 5 năm, tùy vào biên độ tăng lợi nhuận và nhu cầu, khách hàng có thể chọn tiếp tục nắm giữ nhà hoặc nhận lại khoản tiền tương đương 110% số vàng đã chuyển đổi để mua bất động sản, đồng nghĩa với việc khách hàng nhận thêm lãi 10% trên số vàng đó.

100% quá trình quy đổi vàng thành tiền mặt hoặc ngược lại, từ tiền mặt sang vàng sẽ thông qua các công ty vàng bạc đá quý nhằm đảm bảo sự an toàn về giá trị tài sản cho khách hàng, cũng như đảm bảo vàng được xác minh hợp pháp, đủ điều kiện được các công ty vàng bạc đá quý chấp nhận mua.

Điều kiện tham gia chương trình là khách hàng đã sở hữu vàng trước ngày 25/4/2026 và giá trị vàng quy đổi thành nguồn tiền mặt cần đạt tối thiểu 80% giá trị căn nhà, phần còn lại có thể thanh toán bằng tiền mặt và quy đổi ra vàng tại thời điểm giao dịch.

Trong thời gian tham gia chương trình, khách hàng được quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán hoặc căn nhà, bên nhận chuyển nhượng sẽ được kế thừa chương trình này. Vinhomes và các công ty vàng bạc đá quý sẽ hỗ trợ toàn bộ thủ tục liên quan.

Phương thức chuyển hoá nguồn lực vàng sang bất động sản thông qua các công ty vàng bạc đá quý từ Vinhomes là giải pháp “chắc ăn lợi nhuận kép” - vừa nắm giữ tài sản an toàn, vừa không bỏ lỡ cơ hội đầu tư. Tùy vào biên lợi nhuận, khách hàng có thể lựa chọn: tiếp tục nắm giữ bất động sản Vinhomes có giá trị gia tăng mạnh mẽ; hoặc nhận lại khoản tiền tương đương toàn bộ số vàng đã giao dịch kèm 10% mức lợi tức.

Bên cạnh việc đảm bảo lợi ích kép cho khách hàng và gia tăng thanh khoản cho thị trường bất động sản - chương trình sẽ góp phần hiện thực hóa việc huy động hiệu quả nguồn lực vàng nhàn rỗi trong dân, thúc đẩy sự năng động, hiệu quả của dòng vốn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới./.

Hải Băng
(TBTCO) - Công ty TNHH Lan Anh đã có văn bản gửi đến các Sở Tài chính cùng Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) nhằm kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Chỉ thị số 45/CT-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh. Động thái này không những giúp đẩy nhanh tiến trình xử lý những điểm nghẽn pháp lý cho doanh nghiệp mà còn gián tiếp "hé lộ" một quỹ đất vô cùng đồ sộ mà Công ty Lan Anh đang nắm giữ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)
(TBTCO) - Tại Lễ ra quân Tổ hợp căn hộ du lịch all-in-one thế hệ mới Cara365, thuộc dự án CaraWorld ngày 22/5, chủ đầu tư KN Cam Ranh công bố hợp tác cùng nhiều đối tác trong các lĩnh vực tài chính, xây dựng, vận hành và phát triển tiện ích. Hoạt động này góp phần hoàn thiện nền tảng triển khai phân khu cao tầng đầu tiên tại CaraWorld Cam Ranh.
(TBTCO) - Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo yêu cầu các doanh nghiệp, chủ đầu tư phải lập tức nhập dữ liệu các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc tồn đọng lên hệ thống trực tuyến. Sau 15 giờ 00 ngày 24/5/2026, cơ quan này sẽ chính thức ngừng tiếp nhận thông tin.
(TBTCO) - Hà Nội đang tăng tốc giải phóng mặt bằng hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, từ các cầu vượt sông Hồng đến các tuyến vành đai chiến lược, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công và mở rộng không gian phát triển đô thị. Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai ngay khi có mặt bằng sạch, tránh tình trạng chậm thi công gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng hiệu quả đầu tư công.
(TBTCO) - Sẽ cần thêm giải pháp tháo gỡ khó khăn mới để bảo đảm mục tiêu khởi công xây dựng Dự án thành phần 2 - xây dựng tuyến đường sắt thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào cuối năm 2026.
(TBTCO) - Mặt bằng giá căn hộ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong bối cảnh nguồn cung nhà ở vừa túi tiền ngày càng khan hiếm. Điều này khiến giấc mơ an cư của người trẻ ngày càng xa vời.
(TBTCO) - UBND các tỉnh, thành phố gồm TP. Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh sẽ phải sớm làm rõ và thống nhất khả năng bố trí vốn ngân sách địa phương phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.
(TBTCO) - Ngày 20/5/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP. Mã chứng khoán của Đất Xanh Group là DXG trên HoSE tiếp tục được duy trì. BLUEMARQ GROUP dự kiến triển khai thay đổi nhận diện thương hiệu mới trong quý III/2026.
