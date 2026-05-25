Mùa cổ tức 2026: "Người bung tiền, kẻ giữ sức" cho chu kỳ đầu tư mới

Mùa cổ tức với nhiều điểm sáng

Chỉ hơn một tháng sau cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, FPT công bố chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt còn lại năm 2025 với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 29/5. Dự kiến, cũng rất nhanh sau đó, cổ tức sẽ về tài khoản của các cổ đông vào ngày 10/6.

Theo quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp (năm 2020), cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp đại hội đồng cổ đông thường niên. Danh sách cổ đông nhận cổ tức được lập, xác định mức chi trả, thời hạn và hình thức thanh toán chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức.

FPT chi trả cổ tức cho các cổ đông sau chưa đầy hai tháng tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ảnh tư liệu

Năm nay, đợt chi trả phần cổ tức còn lại của FPT không chỉ trước thời hạn quy định, mà còn sớm hơn đáng kể so với năm ngoái. Với hơn 1,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, FPT dự chi khoảng 1.700 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Trước đó, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức tiền mặt, qua đó hoàn thành kế hoạch chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 20% được cổ đông thông qua. Tới đây, theo tờ trình đã được cổ đông thông qua, FPT còn dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:1 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tăng vốn điều lệ.

Trong mùa đại hội năm 2026, không riêng FPT, nhiều doanh nghiệp niêm yết đã công bố kế hoạch chia cổ tức tiền mặt ở mức cao. Phương án phân phối lợi nhuận của các doanh nghiệp năm nay được hỗ trợ nhờ nền tảng kinh doanh tích cực trong năm 2025 với lợi nhuận tăng trưởng mạnh. Theo thống kê của Công ty Chứng khoán Kafi trên 1.122 doanh nghiệp niêm yết, đại diện khoảng 99% vốn hóa toàn thị trường, kết quả kinh doanh năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng tích cực ở nhiều nhóm ngành. Điều này tạo dư địa để doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức hấp dẫn, đặc biệt với nhóm có dòng tiền ổn định và ít áp lực đầu tư lớn trong ngắn hạn.

Trong nhóm doanh nghiệp sản xuất, Nhựa Bình Minh đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 lên tới 148,6% mệnh giá, tương ứng tổng giá trị chi trả dự kiến khoảng 1.216 tỷ đồng. Trước đó, Nhựa Bình Minh đã tạm ứng cổ tức đợt đầu với tỷ lệ 65% vào cuối năm ngoái. Đến tháng 5 năm nay, doanh nghiệp tiếp tục công bố chi trả phần còn lại với tỷ lệ 83,6%, dự kiến thanh toán vào ngày 10/6.

PAN Group cũng gây chú ý khi công bố ngày chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2026 ngay đầu tháng 6 tới, thay vì chờ đến cuối năm. Đồng thời, tỷ lệ cổ tức được thông qua lần này (30%) cũng là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Năm 2025, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ PAN Group tăng 10%. Ngay đầu năm 2026, riêng thương vụ chuyển nhượng Bibica có thể mang về khoảng 500 tỷ đồng lợi nhuận trên báo cáo tài chính hợp nhất và hơn 1.100 tỷ đồng trên báo cáo riêng công ty mẹ cho công ty này.

Dồn nguồn lực cho chu kỳ đầu tư mới

Trong khi một số doanh nghiệp mạnh tay chi tiền mặt nhờ nguồn lực tài chính dồi dào, mùa đại hội đồng cổ đông năm nay cũng cho thấy một xu hướng ngược lại. Một số doanh nghiệp không chi trả cổ tức, nhưng không vì khó khăn tài chính, mà do lựa chọn giữ lại lợi nhuận để phục vụ kế hoạch đầu tư dài hạn.

Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông tổ chức mới đây, PV Power tiếp tục trình cổ đông phương án không chia cổ tức năm 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp này không thực hiện chia cổ tức tiền mặt nhằm giữ lại nguồn lực cho đầu tư.

Chúng tôi xác định, hướng đi duy nhất để PV Power phát triển ổn định và mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông là tiếp tục đẩy mạnh đầu tư. Các phương án trả nợ hay chia cổ tức sẽ được cân nhắc tùy tình hình thực tế. Hiện tại, mọi nguồn lực đang tập trung tối đa cho đầu tư. Nếu trong vài năm tới có sự đột biến về lợi nhuận hoặc để đảm bảo các hệ số an toàn tài chính theo cam kết với ngân hàng, chúng tôi sẽ xem xét việc chia cổ tức hoặc trả nợ trước hạn. Ông Lê Như Linh - Tổng Giám đốc PV Power

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, từ nay đến năm 2030, PV Power sẽ ưu tiên chính sách chia cổ tức bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt, để giữ lại dòng tiền cho các dự án lớn. Doanh nghiệp đang đồng thời triển khai nhiều giải pháp như tăng vốn, tái cấu trúc bộ máy, cơ cấu danh mục đầu tư và giữ lại lợi nhuận nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính dài hạn.

Tương tự, Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVF) cũng quyết định không chia cổ tức năm 2025 dù kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh khi ghi nhận hơn 1.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 57% và vượt kế hoạch đề ra. EVF cho biết sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ cùng phần lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước với tổng giá trị hơn 1.121 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Trong lĩnh vực truyền thông - giải trí, Tập đoàn Yeah1 cũng thể hiện rõ định hướng ưu tiên đầu tư. Tại đại hội năm nay, cổ đông đã thông qua phương án không chia cổ tức năm 2025 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2026 để phục vụ hoạt động kinh doanh. Đồng thời, Yeah1 lên kế hoạch tăng vốn lên hơn 2.300 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán riêng lẻ tối đa 25 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Công ty này dự kiến thu về 250 tỷ đồng để bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh của các công ty con, triển khai các dự án chiến lược trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Sự phân hóa trong chính sách cổ tức năm nay phản ánh rõ chiến lược khác nhau giữa các doanh nghiệp niêm yết. Với nhóm có dòng tiền ổn định, ít áp lực đầu tư, cổ tức tiền mặt tiếp tục là công cụ duy trì sức hấp dẫn với cổ đông. Ngược lại, nhiều doanh nghiệp đang bước vào chu kỳ mở rộng mới buộc phải ưu tiên tích lũy nguồn lực thay vì chia tiền mặt ngắn hạn.