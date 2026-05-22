Chứng khoán ngày 22/5: Vn-Index tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng điểm

VN-Index giảm gần 20 điểm

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường trong bối cảnh nhà đầu tư duy trì tâm lý thận trọng, kéo VN-Index giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay. Đà đi xuống tập trung chủ yếu ở nhóm VN30, trong đó VIC và VHM trở thành tâm điểm gây áp lực lên chỉ số. Có thời điểm, VN-Index lao dốc hơn 30 điểm khi lực bán gia tăng trên diện rộng. Dẫu vậy, dòng tiền bắt đáy nhập cuộc vào cuối phiên đã giúp thị trường hồi phục một phần. Chốt phiên, VN-Index lùi 19,76 điểm, tương ứng giảm 1,04%, xuống 1.877,13 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 22/5

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 22/5 có: TCX (+0.40), VND (+0.38), SSI (+0.25), VNM (+0.23), STB (+0.16)...Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-5.10), VIC (-3.64), VCB (-2.47), BID (-1.23), GAS (-1.21)…

Cùng với việc giảm điểm độ rộng thị trường hôm nay tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 133 mã tăng giá, 52 mã giữ giá tham chiếu và 177 mã giảm giá.

Xét theo nhóm ngành, độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 16/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành dầu khí, hàng và dịch vụ công nghiệp giảm mạnh nhất…Ở chiều ngược lại dịch vụ tài chính và xây dựng vật liệu có phiên giao dịch tăng nhiểm.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -16,58 điểm, về mức 2.010,93 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm chiếm phần ưu thế khi có 22 mã giảm giá, 2 mã giữ giá và 6 mã tăng giá.

Thanh khoản thị hôm nay gia tăng so với phiên giao dịch trước đó. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 18.701 tỷ đồng, tăng 6,28% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 22.353 tỷ đồng

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. HNX-Index tăng +3,14 điểm, lên mức +267,51 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,37 điểm, về mức 125,65 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 3.285 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 3.240 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 74 tỷ đồng. Theo sau, ACB và VPI là mã tiếp theo được gom mạnh 61 và 21 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, MSB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 1.500 tỷ đồng. Theo sau là VIC và HPG, lần lượt bị bán ròng 247 tỷ đồng và 234 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 30 tỷ đồng

Chấm dứt chuỗi 8 tuần tăng liên tiếp

Ngay từ đầu phiên sáng, áp lực bán lan rộng, đặc biệt tại nhóm vốn hóa lớn, khiến VN-Index nhanh chóng mất hơn 20 điểm và lùi về vùng 1.875 điểm. Bộ đôi VIC và VHM giảm 2 - 3%, trở thành lực cản chính của thị trường.

Diễn biến tiêu cực cũng xuất hiện ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Bộ ba Gelex gồm GEX, GEE, GEL đồng loạt giảm từ 1 - 3%, trong khi VTP và CTR cũng chìm trong sắc đỏ. Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận một số điểm sáng tại FPT, DXG, NVL, PC1 và VND.

Nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục gây áp lực lớn lên chỉ số khi VIC, VHM và VRE đồng loạt giảm mạnh, lấy đi gần 20 điểm của VN-Index. Trong rổ VN30, nhiều mã lớn như VCB, TCB, SHB, GAS, BSR và BID cũng giảm từ 1 - 2%. Sang phiên chiều, lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp thị trường thu hẹp đà giảm, dù sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế ở nhóm VN30.

Vn-Index ghi nhận phiên giảm mạnh liên tiếp với thanh khoản gia tăng. Ảnh: Đức Thanh

Xét riêng từng cổ phiếu, VHM là mã tác động tiêu cực nhất tới thị trường khi lấy đi hơn 5 điểm của VN-Index, theo sau là VIC, VCB, BID, GAS và BSR. Ở chiều ngược lại, nhóm chứng khoán trở thành điểm tựa giúp chỉ số không giảm quá sâu. VND tăng kịch trần từ đầu giờ chiều và duy trì tới cuối phiên, với thanh khoản hơn 783 tỷ đồng, đứng thứ 6 toàn thị trường. Một số mã khác như VCI, SSI và TCX cũng tăng trên 1%.

Theo đánh giá của giới phân tích, áp lực bán đang gia tăng rõ rệt khi thanh khoản tăng mạnh đi kèm biên độ giảm sâu hơn các phiên trước. Trên đồ thị tuần, VN-Index ghi nhận mức giảm 2,31% với khối lượng giao dịch cao nhất trong một tháng, qua đó chấm dứt chuỗi 8 tuần tăng liên tiếp. Sau ba phiên giảm mạnh liên tiếp với thanh khoản gia tăng, xu hướng điều chỉnh được đánh giá đã hình thành khá rõ. Nhiều khả năng VN-Index đã tạo đỉnh ngắn hạn quanh vùng 1.930 điểm và có thể tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ quanh 1.760 điểm trước khi tìm lại xu hướng tích cực./.