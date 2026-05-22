Chứng khoán

Chứng khoán ngày 22/5: Vn-Index tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng điểm

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
18:03 | 22/05/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (22/5) áp lực bán gia tăng mạnh tại nhóm vốn hóa lớn khiến VN-Index có thời điểm mất hơn 30 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện về cuối phiên giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, thị trường vẫn chìm trong sắc đỏ. Trong bối cảnh đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán trở thành điểm sáng hiếm hoi khi nhiều mã ngược dòng tăng mạnh.
aa
Chứng khoán ngày 20/5: Lực cầu bắt đáy mãnh mẽ cuối phiên, VN-Index đảo chiều ngoạn mục Chứng khoán ngày 21/5: VN-Index mất mốc 1.900 điểm, dòng tiền tiếp tục thận trọng

VN-Index giảm gần 20 điểm

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường trong bối cảnh nhà đầu tư duy trì tâm lý thận trọng, kéo VN-Index giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay. Đà đi xuống tập trung chủ yếu ở nhóm VN30, trong đó VIC và VHM trở thành tâm điểm gây áp lực lên chỉ số. Có thời điểm, VN-Index lao dốc hơn 30 điểm khi lực bán gia tăng trên diện rộng. Dẫu vậy, dòng tiền bắt đáy nhập cuộc vào cuối phiên đã giúp thị trường hồi phục một phần. Chốt phiên, VN-Index lùi 19,76 điểm, tương ứng giảm 1,04%, xuống 1.877,13 điểm.

Chứng khoán ngày 22/5: Vn-Index tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng điểm
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 22/5
Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 22/5 có: TCX (+0.40), VND (+0.38), SSI (+0.25), VNM (+0.23), STB (+0.16)...Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-5.10), VIC (-3.64), VCB (-2.47), BID (-1.23), GAS (-1.21)…

Cùng với việc giảm điểm độ rộng thị trường hôm nay tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 133 mã tăng giá, 52 mã giữ giá tham chiếu và 177 mã giảm giá.

Xét theo nhóm ngành, độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 16/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành dầu khí, hàng và dịch vụ công nghiệp giảm mạnh nhất…Ở chiều ngược lại dịch vụ tài chính và xây dựng vật liệu có phiên giao dịch tăng nhiểm.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -16,58 điểm, về mức 2.010,93 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm chiếm phần ưu thế khi có 22 mã giảm giá, 2 mã giữ giá và 6 mã tăng giá.

Thanh khoản thị hôm nay gia tăng so với phiên giao dịch trước đó. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 18.701 tỷ đồng, tăng 6,28% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 22.353 tỷ đồng

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. HNX-Index tăng +3,14 điểm, lên mức +267,51 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,37 điểm, về mức 125,65 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 3.285 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 3.240 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 74 tỷ đồng. Theo sau, ACB và VPI là mã tiếp theo được gom mạnh 61 và 21 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, MSB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 1.500 tỷ đồng. Theo sau là VIC và HPG, lần lượt bị bán ròng 247 tỷ đồng và 234 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 30 tỷ đồng

Chấm dứt chuỗi 8 tuần tăng liên tiếp

Ngay từ đầu phiên sáng, áp lực bán lan rộng, đặc biệt tại nhóm vốn hóa lớn, khiến VN-Index nhanh chóng mất hơn 20 điểm và lùi về vùng 1.875 điểm. Bộ đôi VIC và VHM giảm 2 - 3%, trở thành lực cản chính của thị trường.

Diễn biến tiêu cực cũng xuất hiện ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Bộ ba Gelex gồm GEX, GEE, GEL đồng loạt giảm từ 1 - 3%, trong khi VTP và CTR cũng chìm trong sắc đỏ. Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận một số điểm sáng tại FPT, DXG, NVL, PC1 và VND.

Nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục gây áp lực lớn lên chỉ số khi VIC, VHM và VRE đồng loạt giảm mạnh, lấy đi gần 20 điểm của VN-Index. Trong rổ VN30, nhiều mã lớn như VCB, TCB, SHB, GAS, BSR và BID cũng giảm từ 1 - 2%. Sang phiên chiều, lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp thị trường thu hẹp đà giảm, dù sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế ở nhóm VN30.

Chứng khoán ngày 22/5: Vn-Index tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng điểm
Vn-Index ghi nhận phiên giảm mạnh liên tiếp với thanh khoản gia tăng. Ảnh: Đức Thanh

Xét riêng từng cổ phiếu, VHM là mã tác động tiêu cực nhất tới thị trường khi lấy đi hơn 5 điểm của VN-Index, theo sau là VIC, VCB, BID, GAS và BSR. Ở chiều ngược lại, nhóm chứng khoán trở thành điểm tựa giúp chỉ số không giảm quá sâu. VND tăng kịch trần từ đầu giờ chiều và duy trì tới cuối phiên, với thanh khoản hơn 783 tỷ đồng, đứng thứ 6 toàn thị trường. Một số mã khác như VCI, SSI và TCX cũng tăng trên 1%.

Theo đánh giá của giới phân tích, áp lực bán đang gia tăng rõ rệt khi thanh khoản tăng mạnh đi kèm biên độ giảm sâu hơn các phiên trước. Trên đồ thị tuần, VN-Index ghi nhận mức giảm 2,31% với khối lượng giao dịch cao nhất trong một tháng, qua đó chấm dứt chuỗi 8 tuần tăng liên tiếp. Sau ba phiên giảm mạnh liên tiếp với thanh khoản gia tăng, xu hướng điều chỉnh được đánh giá đã hình thành khá rõ. Nhiều khả năng VN-Index đã tạo đỉnh ngắn hạn quanh vùng 1.930 điểm và có thể tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ quanh 1.760 điểm trước khi tìm lại xu hướng tích cực./.

Mai Tấn
Từ khóa:
Thị trường chứng khoán hôm nay VN-Index giảm điểm Chứng khoán ngày 22/5 Tại sao VN-Index giảm mạnh ngày 22/5? Xu hướng VN-Index sau khi kết thúc chuỗi 8 tuần tăng

Bài liên quan

Chứng khoán ngày 21/5: VN-Index mất mốc 1.900 điểm, dòng tiền tiếp tục thận trọng

Chứng khoán ngày 21/5: VN-Index mất mốc 1.900 điểm, dòng tiền tiếp tục thận trọng

Chứng khoán ngày 15/5: VN-Index rung lắc quanh đỉnh lịch sử, dòng tiền tiếp tục xoay tua

Chứng khoán ngày 15/5: VN-Index rung lắc quanh đỉnh lịch sử, dòng tiền tiếp tục xoay tua

Chứng khoán ngày 2/4: Áp lực điều chỉnh gia tăng, VN-Index giảm điểm nhẹ

Chứng khoán ngày 2/4: Áp lực điều chỉnh gia tăng, VN-Index giảm điểm nhẹ

Dành cho bạn

Hơn 65 triệu cổ phiếu AAN chính thức lên HOSE

Hơn 65 triệu cổ phiếu AAN chính thức lên HOSE

Hoàn thiện “trụ cột” an sinh, khơi nguồn vốn dài hạn từ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Hoàn thiện “trụ cột” an sinh, khơi nguồn vốn dài hạn từ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Huế tìm nguồn lực đầu tư phát triển hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á

Huế tìm nguồn lực đầu tư phát triển hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới

Điện Máy Xanh chuẩn bị IPO hơn 179 triệu cổ phiếu

Điện Máy Xanh chuẩn bị IPO hơn 179 triệu cổ phiếu

HHV theo đuổi mô hình PPP++ để nâng hiệu quả triển khai dự án

HHV theo đuổi mô hình PPP++ để nâng hiệu quả triển khai dự án

Đọc thêm

Hoàn thiện khung pháp lý cho trái phiếu doanh nghiệp dự án PPP

Hoàn thiện khung pháp lý cho trái phiếu doanh nghiệp dự án PPP

(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đang được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý với nhiều quy định mới nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động huy động vốn của các dự án hạ tầng quy mô lớn.
Khối ngoại chốt lời VIC ở vùng đỉnh, bán ròng hơn 500 tỷ đồng

Khối ngoại chốt lời VIC ở vùng đỉnh, bán ròng hơn 500 tỷ đồng

(TBTCO) - Khối ngoại chốt lời đáng kể ở cổ phiếu Vingroup và chiếm tới gần một nửa lượng giao dịch bán riêng cổ phiếu này trong phiên 21/5. Dù điều chỉnh sâu hơn 3,5%, giá cổ phiếu VIC vẫn tăng tới gần 29% từ đầu năm đến nay.
Chứng khoán phái sinh ngày 21/5: Sắc đỏ áp đảo trong phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 21/5: Sắc đỏ áp đảo trong phiên đáo hạn

(TBTCO) - Sau khi hợp đồng tháng 5/2026 kết thúc giao dịch, dòng tiền tiếp tục dịch chuyển mạnh sang hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 6/2026. Giá hợp đồng tương lai này thấp hơn nhiều so với chỉ số cơ sở với chênh lệch âm lên tới 17,5 điểm.
Chất lượng tín dụng cải thiện, thị trường trái phiếu dần phục hồi

Chất lượng tín dụng cải thiện, thị trường trái phiếu dần phục hồi

(TBTCO) - Chất lượng tín dụng của doanh nghiệp phát hành đang dần cải thiện, qua đó góp phần củng cố niềm tin nhà đầu tư và thúc đẩy dòng vốn quay trở lại thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Lợi nhuận doanh nghiệp bứt tốc, đà phục hồi lan rộng trên HOSE

Lợi nhuận doanh nghiệp bứt tốc, đà phục hồi lan rộng trên HOSE

(TBTCO) - Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tiếp tục cải thiện mạnh, với động lực đến từ bất động sản, dầu khí, bán lẻ và ngân hàng, qua đó củng cố kỳ vọng tăng trưởng của thị trường trong năm 2026.
Doanh thu phí bảo hiểm tăng hai chữ số, PJICO vẫn khó giữ đà tăng lợi nhuận

Doanh thu phí bảo hiểm tăng hai chữ số, PJICO vẫn khó giữ đà tăng lợi nhuận

Dù duy trì chia cổ tức tiền mặt nhiều năm, PJICO vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng cao hơn từ nhiều cổ đông trong bối cảnh hiệu quả kinh doanh bảo hiểm chịu sức ép. Quý I/2026, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng mạnh 13,2% lên mức cao, song áp lực chi phí khiến lợi nhuận gộp mảng bảo hiểm đi ngang, tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu dựa vào hoạt động tài chính.
Lộ diện 22 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, NCB đẩy nhanh kế hoạch tăng vốn lên sát 30.000 tỷ đồng

Lộ diện 22 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, NCB đẩy nhanh kế hoạch tăng vốn lên sát 30.000 tỷ đồng

(TBTCO) - NCB vừa công bố danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trong đó có nhiều lãnh đạo và cổ đông hiện hữu đăng ký mua thêm. Sau khi phát hành thành công 1 tỷ cổ phiếu, ngân hàng sẽ nâng vốn điều lệ lên hơn 29.280 tỷ đồng, trong bối cảnh tín dụng quý đầu năm tăng mạnh 20%.
VPBank nâng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh

VPBank nâng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh

(TBTCO) - VPBank dự kiến phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 26,04%, qua đó nâng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng ngay trong quý II - III/2026 và trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên vượt mốc này. Kế hoạch tăng vốn diễn ra trong bối cảnh quy mô tín dụng hợp nhất mở rộng mạnh 10,2% chỉ sau một quý, đạt 1,06 triệu tỷ đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Xử phạt gần 480 triệu đồng một cá nhân do giao dịch cổ phiếu TLH không báo cáo

Xử phạt gần 480 triệu đồng một cá nhân do giao dịch cổ phiếu TLH không báo cáo

Prudential Việt Nam tiếp tục mở rộng hành trình “Yên tâm vui khỏe” với giải pháp bảo vệ nền tảng cho các gia đình Việt

Prudential Việt Nam tiếp tục mở rộng hành trình “Yên tâm vui khỏe” với giải pháp bảo vệ nền tảng cho các gia đình Việt

TP. Hồ Chí Minh đang mở ra chu kỳ hút vốn mới, nhưng tiêu chuẩn của nhà đầu tư đã thay đổi

TP. Hồ Chí Minh đang mở ra chu kỳ hút vốn mới, nhưng tiêu chuẩn của nhà đầu tư đã thay đổi

Hà Nội quyết xóa dự án treo, giải phóng nguồn lực phát triển

Hà Nội quyết xóa dự án treo, giải phóng nguồn lực phát triển

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Chứng khoán ngày 22/5: Vn-Index tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng điểm

Chứng khoán ngày 22/5: Vn-Index tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng điểm

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam: Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam: Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

TP. Hồ Chí Minh: Sở Tài chính ra “tối hậu thư” để gỡ vướng cho các dự án bất động sản

TP. Hồ Chí Minh: Sở Tài chính ra “tối hậu thư” để gỡ vướng cho các dự án bất động sản

DGC lên lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát

DGC lên lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +12.75
22/05 | +12.75 (7,445.72 +12.75 (+0.17%))
DJI +276.31
22/05 | +276.31 (50,285.66 +276.31 (+0.55%))
IXIC +22.74
22/05 | +22.74 (26,293.10 +22.74 (+0.09%))
NYA +105.95
22/05 | +105.95 (23,127.69 +105.95 (+0.46%))
XAX -0.81
22/05 | -0.81 (9,070.17 -0.81 (-0.01%))
BUK100P +0.01
22/05 | +0.01 (1,041.25 +0.01 (+0.00%))
RUT +26.09
22/05 | +26.09 (2,843.45 +26.09 (+0.93%))
VIX +0.19
22/05 | +0.19 (16.95 +0.19 (+1.13%))
FTSE +28.92
22/05 | +28.92 (10,472.39 +28.92 (+0.28%))
GDAXI +209.99
22/05 | +209.99 (24,816.76 +209.99 (+0.85%))
FCHI +41.31
22/05 | +41.31 (8,127.31 +41.31 (+0.51%))
STOXX50E +47.10
22/05 | +47.10 (6,007.42 +47.10 (+0.79%))
N100 +12.20
22/05 | +12.20 (1,845.22 +12.20 (+0.67%))
BFX +41.64
22/05 | +41.64 (5,592.46 +41.64 (+0.75%))
MOEX.ME -0.11
22/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +219.51
22/05 | +219.51 (25,606.03 +219.51 (+0.86%))
STI +22.44
22/05 | +22.44 (5,068.15 +22.44 (+0.44%))
AXJO +35.30
22/05 | +35.30 (8,657.00 +35.30 (+0.41%))
AORD +36.40
22/05 | +36.40 (8,877.20 +36.40 (+0.41%))
BSESN +231.99
22/05 | +231.99 (75,415.35 +231.99 (+0.31%))
JKSE +67.10
22/05 | +67.10 (6,162.04 +67.10 (+1.10%))
KLSE +4.31
22/05 | +4.31 (1,712.67 +4.31 (+0.25%))
NZ50 +113.24
22/05 | +113.24 (12,991.31 +113.24 (+0.88%))
KS11 +32.12
22/05 | +32.12 (7,847.71 +32.12 (+0.41%))
TWII +899.76
22/05 | +899.76 (42,267.97 +899.76 (+2.17%))
GSPTSE +247.67
22/05 | +247.67 (34,409.49 +247.67 (+0.72%))
BVSP +294.12
22/05 | +294.12 (177,649.86 +294.12 (+0.17%))
MXX -509.52
22/05 | -509.52 (68,384.41 -509.52 (-0.74%))
IPSA +248.83
22/05 | +248.83 (10,599.69 +248.83 (+2.40%))
MERV +88,921.25
22/05 | +88,921.25 (2,877,438.50 +88,921.25 (+3.19%))
TA125.TA 0.00
22/05 | 0.00 (4,325.86 0.00 (0.00%))
CASE30 +154.20
22/05 | +154.20 (52,091.00 +154.20 (+0.30%))
JN0U.JO -30.51
22/05 | -30.51 (6,879.08 -30.51 (-0.44%))
DX-Y.NYB +0.04
22/05 | +0.04 (99.30 +0.04 (+0.05%))
125904-USD-STRD +21.25
22/05 | +21.25 (2,755.85 +21.25 (+0.78%))
XDB -0.10
22/05 | -0.10 (134.26 -0.10 (-0.07%))
XDE -0.25
22/05 | -0.25 (116.02 -0.25 (-0.21%))
000001.SS +35.62
22/05 | +35.62 (4,112.90 +35.62 (+0.87%))
N225 +1,654.93
22/05 | +1,654.93 (63,339.07 +1,654.93 (+2.68%))
XDN -0.09
22/05 | -0.09 (62.85 -0.09 (-0.14%))
XDA -0.25
22/05 | -0.25 (71.27 -0.25 (-0.35%))