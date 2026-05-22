Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam: Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn bày tỏ ghi nhận sự phối hợp và hỗ trợ của Đại sứ Iain Frew cho các công việc của Bộ Tài chính. Đặc biệt là việc hỗ trợ phát triển thị trường vốn tại Việt Nam, phối hợp cùng FTSE để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh đó là việc hỗ trợ xây dựng thể chế cho trung tâm tài chính, cũng như việc huy động vốn trên thị trường vốn quốc tế, phục vụ cho các chương trình phát triển bền vững và trái phiếu xanh.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam Iain Frew. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Ngài Đại sứ đối với công việc của Bộ Tài chính.

Bộ trưởng cảm ơn Ngài Đại sứ về những hỗ trợ ban đầu trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho trung tâm tài chính quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; đồng thời đề nghị Đại sứ quán Anh, tổ chức The City UK và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia của Anh phân tích sâu hơn về đặc điểm, lợi thế cạnh tranh cũng như những bất lợi của Việt Nam so với các trung tâm tài chính sẵn có trong khu vực, tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong hoàn thiện khung pháp lý, đồng hành cùng Việt Nam rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thị trường vốn và trung tâm tài chính quốc tế, tiệm cận thông lệ quốc tế, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

Đại sứ Iain Frew bày tỏ rất ấn tượng với tiến độ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cũng như việc bổ nhiệm các vị trí quan trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng liên quan đến điều hành trung tâm tài chính. Vương quốc Anh sẵn sàng tiếp tục giúp Việt Nam tăng cường sự hiện diện của các thành viên thị trường trong trung tâm tài chính quốc tế, Đại sứ cam kết.

Trao đổi về thúc đẩy tài chính xanh và phát triển bền vững, theo Bộ trưởng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong 10 năm tới, thì dự kiến tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt xấp xỉ 40% GDP. Vì thế, tất cả các kênh huy động vốn đều phải tăng từ 1,7 đến 2 lần so với giai đoạn trước.

"Chúng tôi đang tính toán rất kỹ việc huy động trên thị trường vốn quốc tế, đặc biệt là nguồn tín dụng có lãi suất phù hợp với sức chịu đựng của nền kinh tế. Tài chính xanh là một kênh chúng tôi rất kỳ vọng, không chỉ để huy động vốn mà còn là sản phẩm giúp trung tâm tài chính cạnh tranh' - Bộ trưởng phát biểu.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đại sứ Iain Frew trao đổi các nội dung nhằm củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng đề nghị phía Anh hỗ trợ cử các chuyên gia giàu năng lực, kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính xanh nhằm hỗ trợ Bộ Tài chính Việt Nam trong phối hợp, xây dựng, triển khai Chương trình Thúc đẩy hợp tác để chuyển dịch vì khí hậu của Vương quốc Anh (UK PACT); xem xét hỗ trợ các cơ quan chuyên môn của Bộ Tài chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên trách mà phía Chính phủ Anh có thế mạnh, như: Tài chính xanh; trái phiếu xanh, tín chỉ các bon.

Đại sứ Vương quốc Anh cảm ơn Bộ trưởng vì đã đánh giá cao vai trò của tài chính xanh. Đồng thời cho biết, hiện có đơn vị tư vấn KPMG đang sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đưa những yếu tố quan trọng này vào việc phát triển trung tâm tài chính và thị trường vốn.

Vương quốc Anh cam kết hỗ trợ Việt Nam tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn để thực hiện mục tiêu Net Zero thông qua các sáng kiến như UK PACT và JETP, tập trung vào hoàn thiện khung pháp lý tài chính xanh, phát triển công cụ tài chính bền vững và tăng cường nguồn vốn tư nhân.

Đại sứ Iain Frew cũng cho biết, Vương quốc Anh mong muốn được hợp tác với Bộ Tài chính để phát triển kế hoạch hành động cho quan hệ đối tác tài chính xanh Anh.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Ngoài các nội dung trên Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đại sứ Iain Frew cũng thảo luận sâu về việc Cơ quan tín dụng xuất khẩu trực thuộc Chính phủ Anh (UKEF) lên kế hoạch đồng tổ chức hội nghị cấp cao với Bộ Tài chính vào tháng 6/2026 nhân dịp chuyến thăm của Đặc phái viên thương mại Anh Matt Western MP, nhằm mục đích huy động ít nhất 6,5 tỷ USD dưới hình thức bảo lãnh hoặc vay thương mại trực tiếp đối với một số lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như: dự án đường sắt, dự án truyền tải điện, điện gió ngoài khơi, bệnh viện công sử dụng thiết bị nhập khẩu từ Vương quốc Anh và các lĩnh vực ưu tiên khác.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn - Đại sứ Iain Frew và các thành viên hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Cuộc đối thoại kết thúc bằng những trao đổi cởi mở về việc hoàn thiện khung pháp lý, chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt và cam kết tạo môi trường đầu tư công bằng, minh bạch cho các doanh nghiệp đôi bên.