Tài chính

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam: Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
17:54 | 22/05/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 22/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam Iain Frew.
aa

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn bày tỏ ghi nhận sự phối hợp và hỗ trợ của Đại sứ Iain Frew cho các công việc của Bộ Tài chính. Đặc biệt là việc hỗ trợ phát triển thị trường vốn tại Việt Nam, phối hợp cùng FTSE để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh đó là việc hỗ trợ xây dựng thể chế cho trung tâm tài chính, cũng như việc huy động vốn trên thị trường vốn quốc tế, phục vụ cho các chương trình phát triển bền vững và trái phiếu xanh.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam: Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam Iain Frew. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Ngài Đại sứ đối với công việc của Bộ Tài chính.

Bộ trưởng cảm ơn Ngài Đại sứ về những hỗ trợ ban đầu trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho trung tâm tài chính quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; đồng thời đề nghị Đại sứ quán Anh, tổ chức The City UK và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia của Anh phân tích sâu hơn về đặc điểm, lợi thế cạnh tranh cũng như những bất lợi của Việt Nam so với các trung tâm tài chính sẵn có trong khu vực, tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong hoàn thiện khung pháp lý, đồng hành cùng Việt Nam rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thị trường vốn và trung tâm tài chính quốc tế, tiệm cận thông lệ quốc tế, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

Đại sứ Iain Frew bày tỏ rất ấn tượng với tiến độ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cũng như việc bổ nhiệm các vị trí quan trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng liên quan đến điều hành trung tâm tài chính. Vương quốc Anh sẵn sàng tiếp tục giúp Việt Nam tăng cường sự hiện diện của các thành viên thị trường trong trung tâm tài chính quốc tế, Đại sứ cam kết.

Trao đổi về thúc đẩy tài chính xanh và phát triển bền vững, theo Bộ trưởng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong 10 năm tới, thì dự kiến tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt xấp xỉ 40% GDP. Vì thế, tất cả các kênh huy động vốn đều phải tăng từ 1,7 đến 2 lần so với giai đoạn trước.

"Chúng tôi đang tính toán rất kỹ việc huy động trên thị trường vốn quốc tế, đặc biệt là nguồn tín dụng có lãi suất phù hợp với sức chịu đựng của nền kinh tế. Tài chính xanh là một kênh chúng tôi rất kỳ vọng, không chỉ để huy động vốn mà còn là sản phẩm giúp trung tâm tài chính cạnh tranh' - Bộ trưởng phát biểu.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam: Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đại sứ Iain Frew trao đổi các nội dung nhằm củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng đề nghị phía Anh hỗ trợ cử các chuyên gia giàu năng lực, kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính xanh nhằm hỗ trợ Bộ Tài chính Việt Nam trong phối hợp, xây dựng, triển khai Chương trình Thúc đẩy hợp tác để chuyển dịch vì khí hậu của Vương quốc Anh (UK PACT); xem xét hỗ trợ các cơ quan chuyên môn của Bộ Tài chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên trách mà phía Chính phủ Anh có thế mạnh, như: Tài chính xanh; trái phiếu xanh, tín chỉ các bon.

Đại sứ Vương quốc Anh cảm ơn Bộ trưởng vì đã đánh giá cao vai trò của tài chính xanh. Đồng thời cho biết, hiện có đơn vị tư vấn KPMG đang sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đưa những yếu tố quan trọng này vào việc phát triển trung tâm tài chính và thị trường vốn.

Vương quốc Anh cam kết hỗ trợ Việt Nam tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn để thực hiện mục tiêu Net Zero thông qua các sáng kiến như UK PACT và JETP, tập trung vào hoàn thiện khung pháp lý tài chính xanh, phát triển công cụ tài chính bền vững và tăng cường nguồn vốn tư nhân.

Đại sứ Iain Frew cũng cho biết, Vương quốc Anh mong muốn được hợp tác với Bộ Tài chính để phát triển kế hoạch hành động cho quan hệ đối tác tài chính xanh Anh.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam: Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Ngoài các nội dung trên Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đại sứ Iain Frew cũng thảo luận sâu về việc Cơ quan tín dụng xuất khẩu trực thuộc Chính phủ Anh (UKEF) lên kế hoạch đồng tổ chức hội nghị cấp cao với Bộ Tài chính vào tháng 6/2026 nhân dịp chuyến thăm của Đặc phái viên thương mại Anh Matt Western MP, nhằm mục đích huy động ít nhất 6,5 tỷ USD dưới hình thức bảo lãnh hoặc vay thương mại trực tiếp đối với một số lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như: dự án đường sắt, dự án truyền tải điện, điện gió ngoài khơi, bệnh viện công sử dụng thiết bị nhập khẩu từ Vương quốc Anh và các lĩnh vực ưu tiên khác.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam: Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn - Đại sứ Iain Frew và các thành viên hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Cuộc đối thoại kết thúc bằng những trao đổi cởi mở về việc hoàn thiện khung pháp lý, chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt và cam kết tạo môi trường đầu tư công bằng, minh bạch cho các doanh nghiệp đôi bên.

Đức Minh
Từ khóa:
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam Iain Frew Đại sứ Iain Frew tài chính xanh trung tâm tài chính

Bài liên quan

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer

Bộ Tài chính và WB thảo luận về chiến lược hợp tác trong giai đoạn mới

Bộ Tài chính và WB thảo luận về chiến lược hợp tác trong giai đoạn mới

Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng kéo 300 tỷ USD giao dịch về Việt Nam

Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng kéo 300 tỷ USD giao dịch về Việt Nam

Dành cho bạn

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới

Điện Máy Xanh chuẩn bị IPO hơn 179 triệu cổ phiếu

Điện Máy Xanh chuẩn bị IPO hơn 179 triệu cổ phiếu

HHV theo đuổi mô hình PPP++ để nâng hiệu quả triển khai dự án

HHV theo đuổi mô hình PPP++ để nâng hiệu quả triển khai dự án

Thuốc lá gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe và tổn thất kinh tế khoảng 108.700 tỷ đồng mỗi năm

Thuốc lá gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe và tổn thất kinh tế khoảng 108.700 tỷ đồng mỗi năm

Sống trên những cú chạm số

Sống trên những cú chạm số

Hoàn thiện khung pháp lý cho trái phiếu doanh nghiệp dự án PPP

Hoàn thiện khung pháp lý cho trái phiếu doanh nghiệp dự án PPP

Đọc thêm

Giao quyền trưng dụng tài sản cho cấp xã để kịp thời ứng phó tình huống khẩn cấp

Giao quyền trưng dụng tài sản cho cấp xã để kịp thời ứng phó tình huống khẩn cấp

(TBTCO) - Tại Hội nghị tham vấn chính sách cho Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi) do Bộ Tài chính tổ chức sáng 22/5, nhiều đại biểu quan tâm đến nội dung mở rộng danh mục tài sản có thể trưng dụng, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số, và phân cấp thẩm quyền trưng mua, trưng dụng tài sản.
Hoàn thiện hành lang pháp lý để nâng tầm dự trữ quốc gia

Hoàn thiện hành lang pháp lý để nâng tầm dự trữ quốc gia

(TBTCO) - Để khẩn trương đưa Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 đi vào cuộc sống, Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Dự trữ quốc gia về dự trữ quốc gia và quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia.
Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 6585/BTC - KHTC gửi các đơn vị thuộc Bộ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Tài chính

Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính yêu cầu toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính đổi mới phương pháp làm việc, đơn giản hóa quy trình, thủ tục; giảm mạnh số lượng hội họp, văn bản hành chính; nâng cao kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính.
Đề xuất 5 trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản

Đề xuất 5 trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản

(TBTCO) - Sáng 22/5, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi). Một trong các nhóm chính sách mới được đề xuất là làm rõ các trường hợp trưng mua, trưng dụng gồm các tình huống: chiến tranh, an ninh quốc gia bị đe dọa, bảo vệ mục tiêu quan trọng, thảm họa thiên tai/dịch bệnh và chống khủng bố.
Infographics: 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm

Infographics: 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm

(TBTCO) - Trong vòng chưa đầy 1 tháng (kể từ ngày 29/4/2026), Chính phủ đã ban hành 11 Nghị quyết bãi bỏ 56 ngành, nghề; sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 11 Nghị quyết này cùng với Thông tư của các Bộ đã phân cấp 321 thủ tục hành chính (TTHC) từ trung ương về địa phương, cắt giảm 697 TTHC và 1.754 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 704 TTHC.
Kho bạc Nhà nước hướng tới xây dựng kiểm toán nội bộ số theo thông lệ quốc tế

Kho bạc Nhà nước hướng tới xây dựng kiểm toán nội bộ số theo thông lệ quốc tế

(TBTCO) - Trong tiến trình hiện đại hóa quản lý ngân quỹ và xây dựng Kho bạc số, kiểm toán nội bộ đang được xác định là một trong những công cụ quan trọng nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị trong hệ thống Kho bạc Nhà nước. Đặc biệt, xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning) và phân tích dữ liệu trong hoạt động kiểm toán nội bộ đang được nhiều quốc gia triển khai mạnh mẽ, mở ra hướng đi mới cho KBNN Việt Nam.
Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, nhiều bộ ngành gần như “đứng yên”

Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, nhiều bộ ngành gần như “đứng yên”

(TBTCO) - Dù tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã có dấu hiệu cải thiện trong tuần giữa tháng 5/2026, song mặt bằng chung vẫn ở mức thấp khi mới đạt 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, nhiều bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 1%, thậm chí chưa giải ngân, cho thấy áp lực hoàn thành mục tiêu giải ngân năm nay vẫn rất lớn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hà Nội quyết xóa dự án treo, giải phóng nguồn lực phát triển

Hà Nội quyết xóa dự án treo, giải phóng nguồn lực phát triển

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Chứng khoán ngày 22/5: Vn-Index tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng điểm

Chứng khoán ngày 22/5: Vn-Index tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng điểm

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam: Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam: Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

TP. Hồ Chí Minh: Sở Tài chính ra “tối hậu thư” để gỡ vướng cho các dự án bất động sản

TP. Hồ Chí Minh: Sở Tài chính ra “tối hậu thư” để gỡ vướng cho các dự án bất động sản

DGC lên lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát

DGC lên lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát

Hơn 65 triệu cổ phiếu AAN chính thức lên HOSE

Hơn 65 triệu cổ phiếu AAN chính thức lên HOSE

Hoàn thiện “trụ cột” an sinh, khơi nguồn vốn dài hạn từ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Hoàn thiện “trụ cột” an sinh, khơi nguồn vốn dài hạn từ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Huế tìm nguồn lực đầu tư phát triển hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á

Huế tìm nguồn lực đầu tư phát triển hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc