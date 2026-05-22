Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1224/QĐ-BTC ngày 21/5/2026 về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư và Quyết định số 534/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Tài chính.

Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính. Ảnh: Đức Thanh

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính

Kế hoạch được ban hành nhằm quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Kết luận số 226-KL/TW và Quyết định số 534/QĐ-TTg, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về nhận thức và hành động của toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính.

Đồng thời, khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; đổi mới phương pháp làm việc, đơn giản hóa quy trình, thủ tục; giảm mạnh số lượng hội họp, văn bản hành chính; nâng cao kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện các hoạt động; đổi mới phương thức làm việc theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; đề cao trách nhiệm cá nhân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, trùng lặp, đùn đẩy, né tránh trong tổ chức và hoạt động của Bộ Tài chính; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác.

Theo Kế hoạch, phấn đấu năm 2026, số lượng hội nghị trực tuyến chiếm không ít hơn 60% tổng số hội nghị trong năm; tinh giản 10% số lượng hội nghị hằng năm; thực hiện xử lý thủ tục hành chính trên môi trường số và số hóa văn bản đạt từ 95% trở lên.

Kế hoạch nêu rõ, Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả chấn chỉnh lề lối làm việc tại đơn vị mình; nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo; đổi mới tư duy trong chỉ đạo và thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa lâu dài, là yêu cầu thường xuyên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng văn bản; không ban hành văn bản hành chính để chỉ đạo nội dung đã có trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản chỉ đạo của cấp trên; rà soát, đề xuất bãi bỏ các văn bản chồng chéo, không còn phù hợp. Phấn đấu giảm ít nhất 15% số lượng văn bản hành chính ban hành trong năm so với năm trước.

Thực hiện nghiêm việc đổi mới quy trình soạn thảo, ban hành văn bản theo hướng tích hợp, đơn giản hóa; bảo đảm ban hành văn bản đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục, đúng hình thức và phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước.

Ưu tiên bố trí thời gian, nguồn lực bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, văn bản của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện nghiêm việc hợp nhất văn bản sau khi sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.

Nâng cao trách nhiệm trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về ngành tài chính, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật tổ chức Chính phủ.

Đổi mới mạnh mẽ chế độ hội họp

Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng ủy được giao nhiệm vụ xây dựng lịch họp khoa học, hợp lý, tránh trùng lặp, họp không giấy tờ. Kiểm soát chặt chẽ thành phần, thời gian, nội dung các cuộc họp, ưu tiên tối đa hình thức họp trực tuyến (phấn đấu đạt trên 60%); không tổ chức các cuộc họp không cần thiết.

Các đơn vị thực hiện nghiêm quy định về thời gian họp: hội nghị quán triệt không quá 1/2 ngày; hội nghị chuyên môn không quá 1 ngày; các hội nghị quan trọng cần thảo luận không quá 1,5 ngày; tài liệu họp phải gửi trước qua hệ thống điện tử; không đọc lại báo cáo tại cuộc họp, tập trung thảo luận giải quyết vấn đề.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện rà soát, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; đảm bảo 100% văn bản trao đổi điện tử liên thông suốt; triển khai hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Các Cục loại 1, Cục loại 2 đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; phấn đấu tỷ lệ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng đạt trên 95%; rà soát, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính nội bộ.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì rà soát, tham mưu sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị theo hướng “một việc chỉ giao một đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính”, khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.