VinFast VF 8 thế hệ mới vừa ra mắt, hàng loạt chủ xe lập nhóm, chờ ngày mở cọc

Nâng cấp nối nâng cấp, VF 8 thế hệ mới nhận “mưa lời khen”

Ngay từ những giờ đầu tiên sau khi thông tin về VF 8 thế hệ mới được công bố, các diễn đàn ô tô lớn và nền tảng mạng xã hội đã tràn ngập những lời khen dành cho thế hệ mới của dòng xe “khởi đầu” dải sản phẩm VinFast.

Người dùng Việt đánh giá cao thiết kế của VF 8 thế hệ mới.

“Vượt kỳ vọng”, “Lột xác hoàn toàn”, “Quá đẹp” là những cụm từ cộng đồng người dùng mô tả diện mạo mới của VF 8 thế hệ mới. Với triết lý thiết kế “Dòng chảy công nghệ” (Tech Fluid), phiên bản mới mang đến vẻ ngoài liền mạch, tinh tế nhưng mạnh mẽ với mặt ca-lăng đen bóng trải rộng và dải đèn LED cánh chim đặc trưng. Nhiều ý kiến cho rằng thiết kế này giúp VF 8 mới hiện đại và nổi bật khi xuất hiện trên đường phố.

Bên trong khoang cabin, VinFast tiếp tục áp dụng phong cách tối giản khi đa số các phím bấm vật lý được lược bỏ. Thay vào đó, màn hình giải trí 12,9 inch tích hợp hầu hết các tính năng điều khiển xe. Cần chuyển số được đặt sau vô-lăng giúp người lái thao tác dễ dàng, thuận tiện.

“Cảm giác chiếc xe được thiết kế tối ưu cho trải nghiệm người lái, mọi thao tác đều có thể thực hiện dễ dàng trong tầm với. Tôi thấy ghế ngồi cũng được tối ưu về công thái học theo phong cách thể thao. Hóng tới lúc được trải nghiệm thực tế quá” - tài khoản Hoàng Vũ háo hức chia sẻ hình ảnh nội thất chiếc xe trong một cộng đồng dành cho chủ xe điện.

Tâm điểm khiến giới yêu công nghệ phấn khích còn là việc hệ thống điện – điện tử của VF 8 thế hệ mới được các kỹ sư VinFast phát triển theo xu hướng xe điều khiển bằng phần mềm (SDV - Software Defined Vehicle). Trong hệ thống này, máy tính trung tâm (CVC - Central Vehicle Computer) chịu trách nhiệm phân tích và ra quyết định cao nhất, khiến mọi phản hồi từ tay lái hay chân ga đều diễn ra nhanh chóng và mượt mà.

Kết hợp cùng nền tảng khung gầm mới tích hợp hệ thống treo ứng dụng công nghệ giảm chấn thích ứng (FSD - Frequency Selective Dampers) trên cả hai trục trước và sau, VF 8 mới được đánh giá sẽ mang tới khả năng vận hành êm ái, linh hoạt hơn, phù hợp với điều kiện đường sá ở Việt Nam.

“SDV là lĩnh vực đang định hình cuộc đua công nghệ ô tô trên thế giới. Không ngờ các kỹ sư Việt Nam đã nhanh chóng làm chủ công nghệ này. Lần này VinFast ‘chơi lớn’ thật sự” - anh Phạm Đức Anh, một tín đồ xe điện nhận định trên trang cá nhân. Anh Đức Anh cũng đánh giá cao hệ thống quản lý nhiệt (ITM - Integrated Thermal Management) do VinFast tự nghiên cứu và phát triển, hứa hẹn sẽ phù hợp với điều kiện vận hành đặc trưng của Việt Nam, giúp xe vận hành ổn định, tiết kiệm năng lượng.

Chưa mở bán đã có hội nhóm chuẩn bị “săn cọc”

Sức hút của VF 8 thế hệ mới lớn đến mức dù chưa tới ngày chính thức mở bán, các hội nhóm chủ xe đã nhanh chóng được thành lập với số lượng thành viên lên tới hàng trăm chỉ sau vài giờ. Nhiều người không chỉ chia sẻ các thông số kỹ thuật mà còn hối hả lên kế hoạch giành suất đặt cọc sớm nhất vào ngày 27/5 tới đây.

Theo giới quan sát, lý do khiến cộng đồng sốt sắng đến vậy nằm ở mức giá niêm yết 999 triệu đồng - con số quá cạnh tranh so với các dòng SUV hạng D chạy xăng.

Đặc biệt, những người tiên phong đặt cọc từ ngày 27/5 đến 3/6/2026 sẽ nhận ngay ưu đãi trực tiếp 51 triệu đồng, bên cạnh các chính sách hiện tại như hỗ trợ 10% giá xe (hoặc hỗ trợ lãi suất cố định 5% trong vòng 3 năm). Đi kèm là đặc quyền miễn phí sạc pin đến 10/2/2029 áp dụng cho tất cả chủ xe VinFast từ 10/2/2026.

Cộng dồn những chính sách trên, nhiều khách hàng tính toán có thể lăn bánh xe chỉ từ 850 triệu đồng (tùy khu vực đăng ký xe). Mức giá này được đánh giá là “vô đối” về khả năng tiết kiệm trong phân khúc D và thậm chí ngang giá lăn bánh một số dòng SUV hạng C.

“Hạng D nhưng chính thức tuyên chiến về doanh số với xe hạng C như Mazda CX-5, Ford Territory…” - reviewer Đinh Văn Nam nhận định về mức giá sau ưu đãi của VF 8 thế hệ mới.

Sức nóng đang tăng lên từng giờ trong các hội nhóm cùng tâm lý hào hứng chờ đợi của khách hàng Việt khiến nhiều người dự báo sẽ có một “cơn bão” cọc vào ngày 27/5, khi VinFast chính thức mở bán VF 8 thế hệ mới trên website và thông qua hệ thống nhà phân phối chính hãng trên toàn quốc./.