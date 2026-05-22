Thị trường

VinFast VF 8 thế hệ mới vừa ra mắt, hàng loạt chủ xe lập nhóm, chờ ngày mở cọc

08:37 | 22/05/2026
(TBTCO) - Vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam tràn ngập thông tin VinFast ra mắt thế hệ mới của mẫu SUV điện cỡ D - VF 8. Cộng đồng yêu xe dành nhiều lời khen cho thiết kế đột phá, nền tảng khung gầm và hệ thống điện-điện tử mới do chính đội ngũ kỹ sư Việt làm chủ, đồng thời háo hức chờ tới thời điểm mở bán chính thức 27/5.
Nâng cấp nối nâng cấp, VF 8 thế hệ mới nhận “mưa lời khen”

Ngay từ những giờ đầu tiên sau khi thông tin về VF 8 thế hệ mới được công bố, các diễn đàn ô tô lớn và nền tảng mạng xã hội đã tràn ngập những lời khen dành cho thế hệ mới của dòng xe “khởi đầu” dải sản phẩm VinFast.

Người dùng Việt đánh giá cao thiết kế của VF 8 thế hệ mới.

“Vượt kỳ vọng”, “Lột xác hoàn toàn”, “Quá đẹp” là những cụm từ cộng đồng người dùng mô tả diện mạo mới của VF 8 thế hệ mới. Với triết lý thiết kế “Dòng chảy công nghệ” (Tech Fluid), phiên bản mới mang đến vẻ ngoài liền mạch, tinh tế nhưng mạnh mẽ với mặt ca-lăng đen bóng trải rộng và dải đèn LED cánh chim đặc trưng. Nhiều ý kiến cho rằng thiết kế này giúp VF 8 mới hiện đại và nổi bật khi xuất hiện trên đường phố.

Bên trong khoang cabin, VinFast tiếp tục áp dụng phong cách tối giản khi đa số các phím bấm vật lý được lược bỏ. Thay vào đó, màn hình giải trí 12,9 inch tích hợp hầu hết các tính năng điều khiển xe. Cần chuyển số được đặt sau vô-lăng giúp người lái thao tác dễ dàng, thuận tiện.

“Cảm giác chiếc xe được thiết kế tối ưu cho trải nghiệm người lái, mọi thao tác đều có thể thực hiện dễ dàng trong tầm với. Tôi thấy ghế ngồi cũng được tối ưu về công thái học theo phong cách thể thao. Hóng tới lúc được trải nghiệm thực tế quá” - tài khoản Hoàng Vũ háo hức chia sẻ hình ảnh nội thất chiếc xe trong một cộng đồng dành cho chủ xe điện.

Tâm điểm khiến giới yêu công nghệ phấn khích còn là việc hệ thống điện – điện tử của VF 8 thế hệ mới được các kỹ sư VinFast phát triển theo xu hướng xe điều khiển bằng phần mềm (SDV - Software Defined Vehicle). Trong hệ thống này, máy tính trung tâm (CVC - Central Vehicle Computer) chịu trách nhiệm phân tích và ra quyết định cao nhất, khiến mọi phản hồi từ tay lái hay chân ga đều diễn ra nhanh chóng và mượt mà.

Kết hợp cùng nền tảng khung gầm mới tích hợp hệ thống treo ứng dụng công nghệ giảm chấn thích ứng (FSD - Frequency Selective Dampers) trên cả hai trục trước và sau, VF 8 mới được đánh giá sẽ mang tới khả năng vận hành êm ái, linh hoạt hơn, phù hợp với điều kiện đường sá ở Việt Nam.

“SDV là lĩnh vực đang định hình cuộc đua công nghệ ô tô trên thế giới. Không ngờ các kỹ sư Việt Nam đã nhanh chóng làm chủ công nghệ này. Lần này VinFast ‘chơi lớn’ thật sự” - anh Phạm Đức Anh, một tín đồ xe điện nhận định trên trang cá nhân. Anh Đức Anh cũng đánh giá cao hệ thống quản lý nhiệt (ITM - Integrated Thermal Management) do VinFast tự nghiên cứu và phát triển, hứa hẹn sẽ phù hợp với điều kiện vận hành đặc trưng của Việt Nam, giúp xe vận hành ổn định, tiết kiệm năng lượng.

Chưa mở bán đã có hội nhóm chuẩn bị “săn cọc”

Sức hút của VF 8 thế hệ mới lớn đến mức dù chưa tới ngày chính thức mở bán, các hội nhóm chủ xe đã nhanh chóng được thành lập với số lượng thành viên lên tới hàng trăm chỉ sau vài giờ. Nhiều người không chỉ chia sẻ các thông số kỹ thuật mà còn hối hả lên kế hoạch giành suất đặt cọc sớm nhất vào ngày 27/5 tới đây.

Theo giới quan sát, lý do khiến cộng đồng sốt sắng đến vậy nằm ở mức giá niêm yết 999 triệu đồng - con số quá cạnh tranh so với các dòng SUV hạng D chạy xăng.

Đặc biệt, những người tiên phong đặt cọc từ ngày 27/5 đến 3/6/2026 sẽ nhận ngay ưu đãi trực tiếp 51 triệu đồng, bên cạnh các chính sách hiện tại như hỗ trợ 10% giá xe (hoặc hỗ trợ lãi suất cố định 5% trong vòng 3 năm). Đi kèm là đặc quyền miễn phí sạc pin đến 10/2/2029 áp dụng cho tất cả chủ xe VinFast từ 10/2/2026.

Cộng dồn những chính sách trên, nhiều khách hàng tính toán có thể lăn bánh xe chỉ từ 850 triệu đồng (tùy khu vực đăng ký xe). Mức giá này được đánh giá là “vô đối” về khả năng tiết kiệm trong phân khúc D và thậm chí ngang giá lăn bánh một số dòng SUV hạng C.

“Hạng D nhưng chính thức tuyên chiến về doanh số với xe hạng C như Mazda CX-5, Ford Territory…” - reviewer Đinh Văn Nam nhận định về mức giá sau ưu đãi của VF 8 thế hệ mới.

Sức nóng đang tăng lên từng giờ trong các hội nhóm cùng tâm lý hào hứng chờ đợi của khách hàng Việt khiến nhiều người dự báo sẽ có một “cơn bão” cọc vào ngày 27/5, khi VinFast chính thức mở bán VF 8 thế hệ mới trên website và thông qua hệ thống nhà phân phối chính hãng trên toàn quốc./.

Quỳnh Như
Từ khóa:
VF 8 vinfast vingroup VinFast thế hệ mới

(TBTCO) - Chiều 21/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin kết quả kiểm tra, rà soát liên quan sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi sau cảnh báo thu hồi tự nguyện tại thị trường Mỹ.
Thị trường hôm nay ghi nhận giá dầu giảm 6%, kéo theo theo giá nhiều mặt hàng nông sản sụt giảm, cùng với đó, thời tiết thuận lợi tại Mỹ làm dịu đà tăng giá của ngô và đậu tương.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (21/5) bật tăng trở lại giữa lúc thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh vì căng thẳng Trung Đông và lo ngại lạm phát. Nhiều chuyên gia cho rằng bạc có thể trở thành điểm đến mới của dòng tiền trú ẩn.
Giá heo hơi hôm nay (21/5) đồng loạt tăng trở lại tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Nhiều tỉnh thành tăng 1.000 đồng/kg so với hôm trước, trong đó Hưng Yên vươn lên mức 70.000 đồng/kg.
Giá cao su thế giới hôm nay (21/5) đồng loạt tăng tại các sàn giao dịch lớn. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,4%, Nhật Bản tăng 1,1%, Thái Lan tăng 7,1%, Singapore tăng 0,2%. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định.
Giá lúa gạo hôm nay (21/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng so với đầu tuần. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 17 USD; gạo thơm 100% tấm 5 USD/tấn.
(TBTCO) - Sau giai đoạn giảm sâu hồi đầu năm, thị trường lúa gạo trong nước đang phát đi những tín hiệu tích cực khi giá lúa nguyên liệu, gạo thương phẩm và giá xuất khẩu đồng loạt cải thiện. Đáng chú ý, phân khúc gạo chất lượng cao, gạo thơm và gạo phát thải thấp tiếp tục giữ giá tốt, mở ra kỳ vọng nâng tầm hạt gạo Việt trên thị trường quốc tế.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (20/5) quay đầu giảm mạnh sau phiên tăng phục hồi trước đó. Trong bối cảnh áp lực lạm phát kéo dài, kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt cùng triển vọng nhu cầu bạc suy yếu, nhiều thương hiệu bạc lớn đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá niêm yết.
