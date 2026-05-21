UAE rời OPEC: Việt Nam cần tăng cường ngoại giao kinh tế để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng

Hà My

18:40 | 21/05/2026
(TBTCO) - Biến động mới trên thị trường dầu mỏ toàn cầu sau quyết định rời OPEC của UAE đang đặt ra nhiều thách thức cho các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng như Việt Nam. Tuy nhiên, theo PGS. TS. Đinh Công Hoàng, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đây cũng là "thời điểm vàng" để Việt Nam tăng cường ngoại giao kinh tế, đa dạng hóa nguồn cung trong dài hạn.
*PV: Mới đây, UAE - nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ ba của OPEC, chiếm 12% tổng nguồn cung của tổ chức này đã tuyên bố rời OPEC. Ông nhìn nhận như thế nào về sự kiện này, nhất là trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang tạo ra cú sốc năng lượng hiện nay?

PGS. TS. Đinh Công Hoàng: Sự kiện UAE chính thức rời OPEC vào đầu tháng 5/2026, khi đặt trong bối cảnh điểm nghẽn nguồn cung tại eo biển Hormuz hiện nay, không chỉ đơn thuần là một biến động giá ngắn hạn. Dưới lăng kính kinh tế chính trị quốc tế, tôi đánh giá đây là một bước ngoặt mang tính lịch sử, đánh dấu sự tái cấu trúc bản đồ an ninh năng lượng toàn cầu.

UEA rời OPEC: Việt Nam cần tăng cường ngoại giao kinh tế để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Ảnh minh họa

Sự kiện này cùng với cú sốc năng lượng do xung đột Trung Đông gây ra đã tạo nên “cú sốc kép” trên thị trường quốc tế. Chúng ta đang chứng kiến sự giằng co giữa hai lực lượng mang tính cấu trúc. Một mặt, việc UAE dứt khỏi liên minh đánh dấu sự rạn nứt của OPEC. Về dài hạn, động thái này phá vỡ cấu trúc độc quyền nhóm, dẫn đến sự cạnh tranh thị phần gay gắt hơn và về lý thuyết sẽ gia tăng nguồn cung toàn cầu.

Theo các chuyên gia, việc UAE rút khỏi OPEC chỉ đơn thuần là một sự kiện ngắn hạn của thị trường dầu mỏ. Đúng hơn, điều này cho thấy một vấn đề mang tính nền tảng hơn nhiều: thị trường năng lượng toàn cầu đang ngày càng phân mảnh hơn, nhạy cảm hơn về địa chính trị và chịu tác động mạnh hơn đáng kể bởi các chiến lược cũng như lợi ích quốc gia.

Tuy nhiên, mặt khác, xung đột địa chính trị tại Trung Đông và sự tắc nghẽn ở eo biển Hormuz lại tạo ra một cú sốc đứt gãy nguồn cung ngay lập tức. Rủi ro này đã vô hiệu hóa hoàn toàn yếu tố tăng cung từ UAE. Đây là nguyên nhân cốt lõi khiến giá dầu thô như WTI hay Brent liên tục neo ở mức rủi ro trên 110 USD/thùng thời gian qua, và thị trường đang phải định giá lại rủi ro với các kịch bản khắc nghiệt hơn.

*PV: Việc UAE rời OPEC và những bất ổn tại Trung Đông sẽ tác động như thế nào đến kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu xăng dầu?

PGS. TS. Đinh Công Hoàng: Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn và vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu xăng dầu thành phẩm, do đó sẽ chịu tác động trực tiếp từ những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu. Trong bối cảnh UAE rời OPEC cùng với căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gia tăng, áp lực đối với kinh tế vĩ mô Việt Nam trong ngắn hạn là khá rõ rệt.

Trong đó, rõ nhất là áp lực lạm phát chi phí đẩy. Xăng dầu là đầu vào quan trọng của hầu hết hoạt động sản xuất, vận tải và logistics. Khi giá năng lượng neo cao sẽ làm tăng vọt chi phí logistics, vận tải và sản xuất, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa lên mặt bằng giá chung. Áp lực này sẽ nhanh chóng truyền dẫn vào chỉ số giá tiêu dùng (CPI), khiến bài toán kiểm soát lạm phát và điều hành chính sách tiền tệ từ nay đến cuối năm trở nên thách thức hơn.

Bên cạnh đó, cán cân thương mại và tỷ giá cũng chịu sức ép đáng kể do chi phí nhập khẩu năng lượng tăng mạnh. Số liệu quý I/2026 cho thấy Việt Nam nhập khẩu khoảng 3,37 triệu tấn xăng dầu với kim ngạch gần 2,93 tỷ USD. Đáng chú ý, sản lượng nhập khẩu chỉ tăng khoảng 44% nhưng kim ngạch lại tăng hơn 76%, phản ánh mức tăng rất mạnh của giá năng lượng trên thị trường quốc tế. Điều này đồng nghĩa lượng ngoại tệ chi cho nhập khẩu xăng dầu tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng sản lượng, qua đó gây áp lực lên cán cân thanh toán, tỷ giá và đồng Việt Nam.

*PV: Người Việt thường có câu, “trong nguy có cơ”. Bên cạnh những rủi ro trước mắt, theo ông, việc UAE rời OPEC có thể mở ra những cơ hội và gợi ý chính sách nào cho Việt Nam?

PGS. TS. Đinh Công Hoàng: Mặc dù đối mặt với nhiều rủi ro, nhưng ở góc độ hoạch định chính sách công, sự kiện này có thể được xem là cơ hội để Việt Nam tái cơ cấu chiến lược năng lượng, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế, và là “chất xúc tác” để thay đổi.

PGS. TS. Đinh Công Hoàng

Trước hết là cơ hội ngoại giao kinh tế và cơ hội đa dạng hóa nguồn cung. Việc UAE trở thành một chủ thể cung cấp năng lượng độc lập ngoài OPEC là một điểm sáng chiến lược, mở ra cơ hội đa dạng hóa nguồn cung cho Việt Nam. Họ sẽ cần xây dựng các tệp khách hàng bền vững.

Đây là “thời điểm vàng” để Việt Nam thúc đẩy ngoại giao kinh tế, chủ động tiếp cận, đàm phán các hiệp định đối tác chiến lược, trong đó có Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA), nhằm ký kết các hợp đồng cung ứng xăng dầu hoặc LNG dài hạn trực tiếp với UAE. Điều này giúp chúng ta giảm thiểu sự phụ thuộc rủi ro vào thị trường giao ngay tại Singapore và hạn chế rủi ro biến động giá năng lượng quốc tế.

Bên cạnh đó, ở mặt tích cực, giá dầu thô duy trì ở mức cao cũng tạo thêm dư địa cho ngân sách nhà nước thông qua nguồn thu từ hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu thô trong nước. Nguồn lực này có thể được Chính phủ sử dụng linh hoạt để hỗ trợ ổn định thị trường năng lượng, củng cố Quỹ bình ổn giá hoặc triển khai các gói tài khóa hỗ trợ trọng điểm cho những lĩnh vực chịu tác động mạnh như vận tải, logistics và sản xuất.

Quan trọng hơn, áp lực từ giá năng lượng hóa thạch tăng cao có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng trong nước. Khi chi phí nhiên liệu leo thang, doanh nghiệp sẽ có động lực mạnh hơn để đầu tư vào tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu suất sản xuất và chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo nhằm giảm chi phí và bảo vệ năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Tóm lại, nền kinh tế Việt Nam đang phải đối diện với những “cơn gió ngược” tương đối khốc liệt từ thị trường năng lượng toàn cầu trong năm 2026. Quá trình vượt qua cú sốc này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, tinh tế giữa chính sách tiền tệ, tài khóa và thương mại. Nhưng nếu nhìn xa hơn, một thị trường năng lượng đa cực, bớt bị chi phối bởi các quyết định cắt giảm của OPEC, sẽ tạo ra không gian đàm phán thuận lợi và bền vững hơn cho các quốc gia tiêu thụ như Việt Nam trong thập kỷ tới.

*PV: Xin cảm ơn ông!

Quảng Ninh triển khai Nhà máy điện gió 50MW tại đặc khu Cô Tô

UAE rời OPEC: Thị trường dầu mỏ bước vào giai đoạn bất định mới?

PV GAS giữ vững nguồn cung LNG – LPG cho thị trường năng lượng Việt Nam giữa gián đoạn tại eo biển Hormuz

Thông tin kết quả kiểm tra sữa a2 Platinum Premium sau cảnh báo nhiễm khuẩn ở Mỹ

Kho bạc Nhà nước hướng tới xây dựng kiểm toán nội bộ số theo thông lệ quốc tế

Giải ngân đầu tư công vẫn chậm, nhiều bộ ngành gần như “đứng yên”

Giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập: Áp lực an cư của người trẻ ngày càng lớn

Hải quan, Công an và UNODC tăng cường phối hợp chặn ma túy xuyên biên giới

VPBank nâng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh

Quảng Ninh tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu về điều hành kinh tế

(TBTCO) - Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt của cả nước khi đồng thời đạt kết quả cao ở các chỉ số cải cách hành chính, hài lòng người dân, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025.
Mở rộng nguồn lực vốn từ xã hội cho các dự án hạ tầng

(TBTCO) - Nhu cầu vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về phát triển các kênh huy động vốn mới. Dự thảo Nghị định về trái phiếu PPP được kỳ vọng sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, mở rộng nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược và thúc đẩy vai trò của thị trường vốn.
697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm

(TBTCO) - 321 thủ tục hành chính được phân cấp cho địa phương; 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh được cắt giảm; 704 thủ tục hành chính được đơn giản hóa; khoảng 23 nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ được cắt giảm mỗi năm… Đây là kết quả từ 11 nghị quyết của Chính phủ cùng các văn bản, thông tư được ban hành trong gần 1 tháng qua.
Miền Trung cân bằng không gian phát triển sau sáp nhập

(TBTCO) - Không xem nhẹ khu vực nào và không tập trung toàn bộ nguồn lực đầu tư tại khu vực trung tâm, các tỉnh miền Trung đang tái cấu trúc không gian phát triển bền vững theo hướng “cân bằng” dòng vốn đầu tư trên toàn địa bàn.
Nền tảng của tăng trưởng nhanh và bền vững

(TBTCO) - Chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, việc xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường tất yếu để Việt Nam tăng trưởng hai con số, tiến tới phát triển nhanh và bền vững.
Việt Nam hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư, kinh doanh

(TBTCO) - Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam, đóng góp cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam.
TP. Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút vốn Hàn Quốc vào AI, bán dẫn và tài chính số

(TBTCO) - Không còn dừng ở vai trò “công xưởng sản xuất”, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đang bước sang giai đoạn mới với trọng tâm là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại Diễn đàn Hợp tác Đầu tư và Kết nối Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh – Hàn Quốc năm 2026 diễn ra ngày 20/5, TP. Hồ Chí Minh đang muốn trở thành điểm đến của dòng vốn Hàn Quốc trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, tài chính số và tăng trưởng xanh.
Để doanh nghiệp Việt cất cánh cùng "đại bàng"

(TBTCO) - Trong gần 40 năm mở cửa, FDI đã đóng góp phần quan trọng của sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, mô hình thu hút FDI đại trà không còn phù hợp. Để có thể tăng trưởng nhanh và chất lượng, cần tạo được sự cộng hưởng thực chất, liên kết sâu rộng hơn nữa giữa dòng vốn FDI và doanh nghiệp nội địa.
Chi cục Hải quan khu vực III gặp gỡ, đối thoại với 300 doanh nghiệp

Chất lượng tín dụng cải thiện, thị trường trái phiếu dần phục hồi

Thuế TP. Hải Phòng tăng thu ngân sách qua hoạt động kiểm tra

Lợi nhuận doanh nghiệp bứt tốc, đà phục hồi lan rộng trên HOSE

Doanh thu phí bảo hiểm tăng hai chữ số, PJICO vẫn khó giữ đà tăng lợi nhuận

Lộ diện 22 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, NCB đẩy nhanh kế hoạch tăng vốn lên sát 30.000 tỷ đồng

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thành giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước

Chứng khoán ngày 21/5: VN-Index mất mốc 1.900 điểm, dòng tiền tiếp tục thận trọng

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

