PV GAS giữ vững nguồn cung LNG – LPG cho thị trường năng lượng Việt Nam giữa gián đoạn tại eo biển Hormuz

13:59 | 11/05/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục biến động và gián đoạn tại eo biển Hormuz, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vẫn duy trì ổn định chuỗi cung ứng năng lượng cho Việt Nam. Đến hết tháng 4/2026, PV GAS đã nhập khẩu 230 nghìn tấn LNG phục vụ phát điện, đồng thời duy trì nguồn cung LPG khoảng 100 nghìn tấn/tháng cho thị trường nội địa và xuất khẩu khu vực.
Mở rộng nguồn LNG nhập khẩu giữa áp lực từ căng thẳng Trung Đông

Trong bối cảnh sản lượng khí nội địa suy giảm, PV GAS đã ưu tiên nguồn khí cho phát điện, đồng thời tối ưu vận hành hệ thống để duy trì cung ứng ổn định. Song song, PV GAS đẩy mạnh nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhằm bổ sung nguồn cung cho các nhà máy điện khí.

Tính đến hết tháng 4/2026, PV GAS đã hoàn thành nhập khẩu 4 đợt mua LNG với tổng khối lượng 230 nghìn tấn từ Qatar, Đông Nam Á và Australia, cung cấp cho các nhà máy điện của PV Power và các đơn vị phát điện thuộc EVN/EVNGENCO3.

Trong quý II/2026, nỗ lực thu xếp các chuyến hàng LNG nhập khẩu được đẩy mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đến nay, PV GAS đã thu xếp được thêm 1 chuyến hàng giao trong tháng 5 - 6/2026 từ Malaysia. Các chuyến hàng được thu xếp theo nhiều đợt trong tháng 4 và tháng 5/2026 cho thấy năng lực điều phối và đảm bảo nguồn cung trong điều kiện thị trường nhiều biến động.

Kho lạnh LPG Thị Vải giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng LPG của PV GAS

Việc đưa vào vận hành thương mại nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 từ đầu năm 2026 đánh dấu bước phát triển của chuỗi khí – điện LNG tại Việt Nam. Với vai trò nhà cung cấp khí, PV GAS đang chuẩn bị nguồn hàng, hạ tầng và phương án vận hành, từng bước hình thành chuỗi giá trị LNG đồng bộ, góp phần nâng cao khả năng tự chủ năng lượng.

Chủ động nhập khẩu hơn 300 nghìn tấn LPG, giữ ổn định nguồn cung thị trường

Bên cạnh LNG, PV GAS tiếp tục duy trì nguồn cung khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) ổn định cho thị trường nội địa trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường. Khối lượng LPG nhập khẩu đạt khoảng 104,8 nghìn tấn trong tháng 4/2026 từ Hoa Kỳ, Trung Đông và các khu vực khác.

Dự kiến trong tháng 5 và tháng 6/2026, mỗi tháng sẽ nhập khẩu khoảng 100.000 tấn LPG, đưa tổng lượng nhập khẩu quý II/2026 trên 300 nghìn tấn với nguồn hàng chủ yếu từ Hoa Kỳ. Việc nhập khẩu LPG đáp ứng nhu cầu trong nước và một phần xuất khẩu sang Campuchia, Philippines.

Hoạt động cung ứng LPG được triển khai liên tục cho cả kênh thương mại và bán lẻ, trong đó thương hiệu Petrovietnam Gas tiếp tục giữ vai trò quan trọng trên thị trường. Thị trường được cung ứng liên tục trong bối cảnh nhu cầu tăng theo chu kỳ, góp phần hạn chế biến động nguồn cung.

Hạ tầng kho lạnh LPG Thị Vải góp phần nâng cao năng lực điều phối và cung ứng LPG cho thị trường của PV GAS

Trong dài hạn, PV GAS tiếp tục mở rộng hạ tầng khí, LNG và LPG, bao gồm hệ thống đường ống, kho cảng và dịch vụ logistics. PV GAS đồng thời nghiên cứu các giải pháp năng lượng phát thải thấp nhằm thích ứng với xu hướng chuyển dịch năng lượng.

Với vai trò là mắt xích trung tâm trong chuỗi giá trị khí, PV GAS bảo đảm nguồn nhiên liệu cho phát điện, đồng thời duy trì ổn định nguồn cung LPG cho nền kinh tế. Sự chủ động và linh hoạt trong điều hành giúp PV GAS tiếp tục đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong cả ngắn hạn và dài hạn./.

Hằng Nga
Giá bạc trong nước và thế giới tuần qua đồng loạt bứt phá mạnh nhất kể từ đầu tháng 4 đến nay. Bạc miếng và bạc thỏi tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng hàng triệu đồng/kg, trong khi giá bạc thế giới vượt mốc 80 USD/ounce nhờ đồng USD suy yếu và tâm lý thị trường cải thiện.
Giá heo hơi hôm nay (11/5) tăng mạnh tại khu vực miền Bắc, trong khi miền Trung và miền Nam phần lớn đi ngang. Hiện giá heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg.
Giá cao su thế giới hôm nay (11/5) biến động trái chiều khi sàn Tokyo giảm nhẹ, trong khi sàn Thượng Hải và SGX tiếp tục tăng nhờ lo ngại gián đoạn nguồn cung và giá dầu phục hồi. Trong nước, giá cao su duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn, trong đó Công ty Cao su Bà Rịa giữ giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg.
Giá lúa gạo hôm nay (11/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg…. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg…
Khép lại tuần giao dịch, giá bạc hôm nay (10/5) neo cao khi thị trường kim loại quý tiếp tục được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và kỳ vọng lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt.
(TBTCO) - Bộ Y tế đang đề xuất thành lập Đội an toàn thực phẩm trực thuộc UBND cấp xã trong quá trình xây dựng Đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Đây được xem là bước đi nhằm tăng cường năng lực kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở, đồng thời khắc phục tình trạng quản lý phân tán, chồng chéo kéo dài nhiều năm qua.
Giá lúa gạo hôm nay (10/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán tiếp tục diễn ra chậm. Một số mặt hàng lúa tươi giảm 100 đồng/kg, trong khi giá gạo duy trì ổn định do nguồn cung không còn dồi dào.
Giá cao su thế giới hôm nay (10/5) tiếp tục kéo dài chuỗi tăng ấn tượng. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,6%; Nhật Bản tăng 1,5%, Singapore tăng 0,7%. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục đi ngang.
