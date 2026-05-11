VN-Index ở vùng đỉnh mới, dòng tiền bước vào giai đoạn “khó tính”

Thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc

Sau nhiều tháng dao động quanh vùng tích lũy, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn đặc biệt khi VN-Index vượt mốc 1.900 điểm và thiết lập vùng giá cao nhất lịch sử. Tuy nhiên, khác với những giai đoạn bùng nổ trước đây, việc chỉ số lập đỉnh lần này không đi kèm trạng thái hưng phấn lan tỏa trên diện rộng.

Thực tế cho thấy, dù VN-Index tăng mạnh, nhiều cổ phiếu vẫn chưa tăng tương xứng, thanh khoản thị trường chưa thực sự bùng nổ và dòng tiền tiếp tục phân hóa rất mạnh giữa các nhóm ngành. Điều đó phản ánh thị trường đang bước sang một trạng thái vận động mới, giai đoạn mà dòng tiền bắt đầu trở nên “khó tính” hơn.

Theo Vietcap, đà tăng hiện tại “chưa tạo được tâm lý tích cực trên toàn thị trường”, khi phần lớn cổ phiếu vẫn chưa hình thành tín hiệu tăng giá rõ ràng. Diễn biến này cho thấy, nhịp tăng vừa qua chủ yếu được dẫn dắt bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup. Khi chỉ số phụ thuộc vào một vài “đầu kéo”, thị trường dù tăng mạnh về mặt điểm số nhưng chưa phản ánh sự đồng thuận thực sự của dòng tiền.

Điểm đáng chú ý là trạng thái hiện tại hoàn toàn khác với những chu kỳ tăng nóng trước đây của chứng khoán Việt Nam. Trong giai đoạn 2020 - 2021, mỗi khi VN-Index vượt đỉnh, dòng tiền thường lan tỏa rất nhanh sang nhóm midcap, penny và các cổ phiếu mang tính đầu cơ cao. Nhưng hiện nay, dù chỉ số đã tiến sát vùng 1.920 điểm, phần lớn cổ phiếu vẫn giao dịch khá dè dặt.

Diễn biến những phiên đầu tháng 5 cho thấy, dòng tiền bắt đầu quay trở lại mạnh hơn với các nhóm mang tính dẫn dắt như ngân hàng, chứng khoán và một số cổ phiếu hóa chất. Đây là tín hiệu tích cực, bởi các nhóm này thường đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố xu hướng tăng của thị trường.

Dẫu vậy, sự lan tỏa vẫn diễn ra khá chậm và chưa đồng đều. Ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao Chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng, việc dòng tiền chỉ tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn cho thấy thị trường chưa thực sự ổn định. Theo ông, dòng tiền hiện mang tính phân hóa rất mạnh, chủ yếu tập trung ở những cổ phiếu có “câu chuyện riêng” hoặc được hỗ trợ bởi các dòng vốn lớn.

Điều này phản ánh một thực tế quan trọng, nhà đầu tư hiện nay đã thận trọng hơn rất nhiều so với các chu kỳ tăng nóng trước đây.

Cơ hội và thách thức đan xen

Báo cáo mới công bố của SSI Research cho rằng, về nền tảng cơ bản, kết quả kinh doanh quý I/2026 đóng vai trò neo giữ thị trường. Tổng doanh thu tăng gần 20% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận ròng tăng hơn 34% với động lực chính vẫn đến từ ngân hàng và bất động sản. Trong khi đó, nhóm bán lẻ và công nghệ bắt đầu cho thấy dấu hiệu hồi phục rõ hơn sau thời gian dài suy yếu

Trong thời gian tới, áp lực lạm phát và chi phí vốn tăng sẽ trở nên rõ nét hơn, làm gia tăng rủi ro co hẹp biên lợi nhuận, đặc biệt đối với các ngành sử dụng đòn bẩy cao.

Có thể vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI trong tháng 6 SSI Research cho biết, Việt Nam có khả năng cao được đưa vào danh sách theo dõi (Watchlist) của MSCI trong kỳ đánh giá tháng 6/2026. Hiện tại, thị trường đã đáp ứng 10/18 tiêu chí về khả năng tiếp cận thị trường của MSCI và đang tiếp tục cải thiện trên tất cả các tiêu chí còn lại. Các bước tiến đáng chú ý bao gồm việc triển khai hiệu quả cơ chế Non-Prefunding, lộ trình áp dụng cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) đang đi đúng kế hoạch, và mở rộng công cụ tạo vị thế bán thông qua hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Đồng thời, mức độ công bố thông tin bằng tiếng Anh từ phía cơ quan quản lý và doanh nghiệp niêm yết cũng được cải thiện rõ rệt.

Về định giá, thị trường hiện giao dịch ở mức chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu với thu nhập trên một cổ phiếu (P/E) dự phóng khoảng 13,2 lần, tiệm cận mức trung bình dài hạn, và khoảng 10,3 lần nếu loại trừ nhóm Vingroup. Mức định giá này vẫn tạo dư địa cho chiến lược đầu tư chọn lọc, đặc biệt khi câu chuyện nâng hạng thị trường của Việt Nam vẫn là chất xúc tác trung hạn, bao gồm khả năng được đưa vào danh sách theo dõi của MSCI.

Nói cách khác, thị trường đang bước vào giai đoạn chọn lọc hơn. Dòng tiền không còn chấp nhận trả giá cao cho mọi cổ phiếu, mà sẽ ưu tiên những doanh nghiệp có triển vọng lợi nhuận rõ ràng hoặc được hưởng lợi từ các xu hướng lớn của nền kinh tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kỳ vọng tích cực, thị trường vẫn đối mặt nhiều rủi ro cần theo dõi. Yếu tố đáng chú ý nhất hiện nay là căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Theo ông Trương Hiền Phương, diễn biến tại Trung Đông sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn tới xu hướng dòng tiền trong thời gian tới, bởi nó tác động trực tiếp tới giá dầu, lạm phát và mặt bằng lãi suất toàn cầu.

Nếu giá dầu tiếp tục neo ở mức cao, áp lực lạm phát sẽ gia tăng, kéo theo nguy cơ lãi suất khó duy trì ở vùng thấp. Khi chi phí vốn tăng lên, lợi nhuận doanh nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng và thị trường chứng khoán khó tránh khỏi biến động tiêu cực.

Ngoài ra, dù dòng tiền nội đang đóng vai trò chủ đạo giúp VN-Index duy trì xu hướng tăng, việc khối ngoại chưa quay lại mua ròng mạnh cho thấy dòng vốn quốc tế vẫn khá thận trọng.

Có thể thấy, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước sang một giai đoạn vận động mới, nơi dòng tiền không còn chạy theo kỳ vọng ngắn hạn mà bắt đầu ưu tiên nhiều hơn cho nền tảng doanh nghiệp, khả năng tăng trưởng và dư địa hút vốn dài hạn.