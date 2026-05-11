Tỷ giá USD hôm nay (11/5): Tỷ giá trung tâm tăng, USD tự do tiếp đà giảm

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 11/5, tỷ giá trung tâm phiên đầu tuần được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức 25.118 đồng, tăng 6 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối biến động tương ứng.

Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 23.862,1 - 26.373,9 VND/USD.

Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.420 - 26.470 đồng, giảm 30 đồng so với phiên trước đó.

Khảo sát tại các ngân hàng phiên cuối tuần trước cho thấy, tỷ giá USD tiếp tục biến động hẹp và có xu hướng giảm nhẹ 1 - 2 đồng chiều bán và giảm mạnh hơn chiều mua.

Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.087 - 26.367 VND/USD, giảm 1 đồng ở cả hai chiều. BIDV niêm yết USD ở mức 26.117 - 26.367 VND/USD, giảm 1 đồng ở hai chiều. ACB giảm mạnh hơn ở chiều mua vào, với mức giảm 10 đồng, xuống 26.090 đồng, trong khi chiều bán ra giảm 1 đồng, còn 26.367 đồng. Eximbank và VIB cùng giảm 10 đồng ở chiều mua vào và giảm 1 đồng ở chiều bán ra.

Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên cuối tuần gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB, HSBC, Techcombank như sau:

Tỷ giá EUR tại nhiều ngân hàng ghi nhận xu hướng giảm khá rõ. Vietcombank niêm yết tỷ giá EUR ở mức 30.074 - 31.659 VND/EUR, giảm 79 đồng ở chiều mua vào và giảm 84 đồng ở chiều bán ra. Eximbank giảm mạnh nhất với mức giảm 188 đồng ở chiều mua vào, xuống 30.273 VND/EUR và giảm 184 đồng ở chiều bán ra, còn 31.619 VND/EUR.

Tỷ giá GBP cũng đồng loạt đi xuống tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP được niêm yết ở mức 34.758 - 36.233 VND/GBP, giảm 123 đồng ở chiều mua vào và giảm 129 đồng ở chiều bán ra. Eximbank giảm mạnh nhất với mức giảm 213 đồng ở chiều mua vào, xuống 35.108 VND/GBP và giảm 208 đồng ở chiều bán ra, còn 36.345 VND/GBP.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, sáng phiên đầu tuần, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - ở mức 97,9 điểm. Ở các cặp tỷ giá chính, tỷ giá USD/EUR tăng lên 0,8498 EUR/USD, tăng 0,15%. Tương tự, tỷ giá USD/GBP tăng 0,27% lên 0,7355 GBP/USD, phản ánh đồng bảng Anh suy yếu hơn so với bạc xanh. Trong khi đó, tỷ giá USD/JPY tăng 0,18% lên 156,95 JPY/USD.