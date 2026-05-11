Tỷ giá USD hôm nay (11/5): Tỷ giá trung tâm tăng, USD tự do tiếp đà giảm
Diễn biến thị trường trong nước
Sáng ngày 11/5, tỷ giá trung tâm phiên đầu tuần được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức 25.118 đồng, tăng 6 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối biến động tương ứng.
Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 23.862,1 - 26.373,9 VND/USD.
Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.420 - 26.470 đồng, giảm 30 đồng so với phiên trước đó.
Khảo sát tại các ngân hàng phiên cuối tuần trước cho thấy, tỷ giá USD tiếp tục biến động hẹp và có xu hướng giảm nhẹ 1 - 2 đồng chiều bán và giảm mạnh hơn chiều mua.
Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.087 - 26.367 VND/USD, giảm 1 đồng ở cả hai chiều. BIDV niêm yết USD ở mức 26.117 - 26.367 VND/USD, giảm 1 đồng ở hai chiều. ACB giảm mạnh hơn ở chiều mua vào, với mức giảm 10 đồng, xuống 26.090 đồng, trong khi chiều bán ra giảm 1 đồng, còn 26.367 đồng. Eximbank và VIB cùng giảm 10 đồng ở chiều mua vào và giảm 1 đồng ở chiều bán ra.
Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên cuối tuần gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB, HSBC, Techcombank như sau:
Tỷ giá EUR tại nhiều ngân hàng ghi nhận xu hướng giảm khá rõ. Vietcombank niêm yết tỷ giá EUR ở mức 30.074 - 31.659 VND/EUR, giảm 79 đồng ở chiều mua vào và giảm 84 đồng ở chiều bán ra. Eximbank giảm mạnh nhất với mức giảm 188 đồng ở chiều mua vào, xuống 30.273 VND/EUR và giảm 184 đồng ở chiều bán ra, còn 31.619 VND/EUR.
Tỷ giá GBP cũng đồng loạt đi xuống tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP được niêm yết ở mức 34.758 - 36.233 VND/GBP, giảm 123 đồng ở chiều mua vào và giảm 129 đồng ở chiều bán ra. Eximbank giảm mạnh nhất với mức giảm 213 đồng ở chiều mua vào, xuống 35.108 VND/GBP và giảm 208 đồng ở chiều bán ra, còn 36.345 VND/GBP.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường quốc tế, sáng phiên đầu tuần, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - ở mức 97,9 điểm. Ở các cặp tỷ giá chính, tỷ giá USD/EUR tăng lên 0,8498 EUR/USD, tăng 0,15%. Tương tự, tỷ giá USD/GBP tăng 0,27% lên 0,7355 GBP/USD, phản ánh đồng bảng Anh suy yếu hơn so với bạc xanh. Trong khi đó, tỷ giá USD/JPY tăng 0,18% lên 156,95 JPY/USD.
Tuần giao dịch vừa qua tiếp tục là một tuần tiêu cực đối với đồng USD khi chỉ số DXY kéo dài đà giảm, lùi sâu xuống vùng đáy nhiều tuần quanh 97,6 điểm và xuyên thủng đường trung bình động đơn giản 200 ngày (SMA) - ngưỡng kỹ thuật quan trọng phản ánh xu hướng dài hạn của đồng bạc xanh.
Áp lực bán lên USD chủ yếu xuất phát từ việc căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, dù thị trường vẫn thận trọng trước hàng loạt bất định liên quan đến khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa Mỹ và Iran.
Theo hãng thông tấn IRNA, Iran đã gửi phản hồi đối với đề xuất của Mỹ thông qua Pakistan vào Chủ nhật. Trong khi đó, Reuters dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, các cuộc đàm phán hiện hướng tới một bản ghi nhớ tạm thời nhằm chấm dứt xung đột và khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, tạo tiền đề cho các cuộc thương lượng sâu hơn liên quan đến những vấn đề gai góc như chương trình hạt nhân của Iran.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, bức tranh lạm phát toàn cầu có thể còn xấu đi trước khi cải thiện, khi thị trường vẫn phải tính đến tác động từ việc eo biển Hormuz đóng cửa cùng hiệu ứng lan tỏa chậm nhưng dai dẳng từ các biện pháp thuế quan của Mỹ. Đây tiếp tục là yếu tố hỗ trợ nhất định cho USD trong trung hạn, dù xu hướng ngắn hạn đang suy yếu.
Tại châu Á, động thái can thiệp mạnh của Nhật Bản trên thị trường ngoại hối được cho là đã giúp làm chậm đà mất giá của đồng yên, song nhiều chuyên gia nhận định biện pháp này khó có thể đảo ngược xu hướng suy yếu của đồng tiền Nhật Bản so với USD. Giới phân tích cho rằng, mục tiêu chính của Tokyo hiện nay là “câu giờ” thay vì tạo ra một đợt phục hồi bền vững cho đồng yên.
Nhiều tổ chức phân tích dự báo tỷ giá USD/JPY có thể kiểm định lại vùng 160 - 162 trong những tháng tới trước khi xuất hiện một xu hướng đảo chiều dài hạn rõ ràng hơn./.