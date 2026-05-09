Ngày 9/5: Giá cà phê tăng phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu đi ngang ở vùng cao

07:18 | 09/05/2026
Giá cà phê hôm nay (9/5) tiếp tục tăng thêm từ 400 - 500 đồng/kg. Đây cũng là phiên tăng thứ 3 liên tiếp kể từ đầu tuần. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 87.000 - 87.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đi ngang ở vùng 140.000 - 144.000 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay tăng thêm từ 400 - 500 đồng/kg so với hôm qua. Ảnh minh họa

Giá cà phê tiến sát mốc 88.000 đồng/kg

Theo ghi nhận, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 86.900 - 87.700 đồng/kg, tăng thêm từ 400 - 500 đồng/kg so với phiên trước đó.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực khi được các đại lý thu mua quanh mốc 87.700 đồng/kg, tăng thêm 400 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê tăng mạnh hơn với mức cộng thêm 500 đồng/kg, cùng lên ngưỡng 87.500 đồng/kg. Ở Lâm Đồng, giá cà phê cũng tăng 500 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mức 87.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục diễn biến trái chiều giữa hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 7/2026 tăng thêm 19 USD/tấn, tương đương khoảng 0,56%, lên mức 3.432 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng 5 USD/tấn, đạt 3.321 USD/tấn. Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp của thị trường Robusta.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục giảm mạnh. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 10,6 US cent/pound, tương đương 3,73%, xuống còn 273,25 US cent/pound. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm gần 4%, xuống mức 265,15 US cent/pound.

Giá tiêu tiếp tục đi ngang

Giá tiêu hôm nay duy trì trạng thái ổn định. Ảnh minh họa

Thị trường hồ tiêu nội địa sáng 9/5 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên biến động nhẹ trước đó. Mặt bằng giá tại các vùng trọng điểm hiện vẫn dao động trong khoảng 140.000 - 144.000 đồng/kg, cho thấy nguồn cung và nhu cầu trên thị trường đang tương đối cân bằng.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là khu vực có giá tiêu cao nhất cả nước khi được thương lái thu mua quanh mức 144.000 đồng/kg.

Đứng sau là khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) với mức giá khoảng 142.500 đồng/kg. Tại Đồng Nai, giá tiêu hiện dao động quanh ngưỡng 142.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất trong nhóm các vùng trồng tiêu trọng điểm, hiện được giao dịch quanh mức 140.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu trong phiên giao dịch mới nhất nhìn chung không ghi nhận nhiều thay đổi. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện duy trì quanh mức 6.955 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được giao dịch ở mức 6.100 USD/tấn.

Tiêu đen Malaysia tiếp tục là mặt hàng có giá cao nhất thị trường khi đạt khoảng 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu hiện dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia hiện được giao dịch quanh mức 9.164 USD/tấn. Tiêu trắng của Việt Nam giữ ở khoảng 9.000 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục dẫn đầu với mức giá lên tới 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

(TBTCO) - Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ngày 8/5 cho biết, GIZ và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển dự án thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (PtL) tại Việt Nam.
Giá ca cao tăng phiên thứ 8 liên tiếp trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Giá ca cao tăng phiên thứ 8 liên tiếp trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung

(TBTCO) - Lo ngại thiếu hụt nguồn cung tại Tây Phi tiếp tục hỗ trợ đà tăng của giá ca cao, đưa mặt hàng này nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 8 liên tiếp.
Ngày 8/5: Giá bạc vượt đỉnh?

Ngày 8/5: Giá bạc vượt đỉnh?

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (8/5) ghi nhận đà tăng không ngừng nghỉ sau tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và dòng tiền quay lại kim loại quý.
Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 344,17 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 344,17 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 19,7%; nhập khẩu tăng 28,7%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD.
Ngày 8/5: Giá cao su thế giới tiếp đà khởi sắc

Ngày 8/5: Giá cao su thế giới tiếp đà khởi sắc

Giá cao su thế giới hôm nay (8/5) tiếp đà khởi sắc. Theo đó, giá cao su tại Trung Quốc và Singapore tăng mạnh, trong khi tại Nhật Bản và Thái Lan đi ngang. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
Ngày 8/5: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 8/5: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Giá lúa hôm nay (8/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, trong khi đó, giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 200 đồng/kg…. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam biến động trái chiều so với đầu tuần.
Halal - "tấm vé" để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

Halal - “tấm vé” để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

(TBTCO) - Trong bối cảnh thương mại toàn cầu liên tục dịch chuyển bởi biến động địa chính trị và xu hướng tiêu dùng mới, thị trường Halal đang nổi lên như một “mỏ vàng” cho ngành nông sản, thực phẩm Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau cơ hội trị giá hàng nghìn tỷ USD là áp lực chuyển đổi mạnh mẽ về tiêu chuẩn, chuỗi cung ứng và tư duy quản trị doanh nghiệp.
Khẩn trương tháo nút thắt kiểm nghiệm cho sầu riêng xuất khẩu

Khẩn trương tháo nút thắt kiểm nghiệm cho sầu riêng xuất khẩu

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị chuyên môn trực thuộc bộ, cùng các cơ sở kiểm nghiệm nông sản, đề nghị tháo gỡ khó khăn trong kiểm nghiệm nhằm thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng và nông sản.
