Ngày 9/5: Giá cà phê tăng phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu đi ngang ở vùng cao

Giá cà phê tiến sát mốc 88.000 đồng/kg

Theo ghi nhận, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 86.900 - 87.700 đồng/kg, tăng thêm từ 400 - 500 đồng/kg so với phiên trước đó.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực khi được các đại lý thu mua quanh mốc 87.700 đồng/kg, tăng thêm 400 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê tăng mạnh hơn với mức cộng thêm 500 đồng/kg, cùng lên ngưỡng 87.500 đồng/kg. Ở Lâm Đồng, giá cà phê cũng tăng 500 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mức 87.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục diễn biến trái chiều giữa hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 7/2026 tăng thêm 19 USD/tấn, tương đương khoảng 0,56%, lên mức 3.432 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng 5 USD/tấn, đạt 3.321 USD/tấn. Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp của thị trường Robusta.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục giảm mạnh. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 10,6 US cent/pound, tương đương 3,73%, xuống còn 273,25 US cent/pound. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm gần 4%, xuống mức 265,15 US cent/pound.

Giá tiêu tiếp tục đi ngang

Thị trường hồ tiêu nội địa sáng 9/5 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên biến động nhẹ trước đó. Mặt bằng giá tại các vùng trọng điểm hiện vẫn dao động trong khoảng 140.000 - 144.000 đồng/kg, cho thấy nguồn cung và nhu cầu trên thị trường đang tương đối cân bằng.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là khu vực có giá tiêu cao nhất cả nước khi được thương lái thu mua quanh mức 144.000 đồng/kg.

Đứng sau là khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) với mức giá khoảng 142.500 đồng/kg. Tại Đồng Nai, giá tiêu hiện dao động quanh ngưỡng 142.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất trong nhóm các vùng trồng tiêu trọng điểm, hiện được giao dịch quanh mức 140.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu trong phiên giao dịch mới nhất nhìn chung không ghi nhận nhiều thay đổi. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện duy trì quanh mức 6.955 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được giao dịch ở mức 6.100 USD/tấn.

Tiêu đen Malaysia tiếp tục là mặt hàng có giá cao nhất thị trường khi đạt khoảng 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu hiện dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia hiện được giao dịch quanh mức 9.164 USD/tấn. Tiêu trắng của Việt Nam giữ ở khoảng 9.000 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục dẫn đầu với mức giá lên tới 12.200 USD/tấn./.