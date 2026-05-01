Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

00:36 | 09/05/2026
Tối 8/5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Colombo của Sri Lanka về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 - 8/5.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake
Tại các cuộc tiếp xúc, hội kiến, hội đàm, trong bầu không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã trải qua hơn nửa thế kỷ với tin cậy chính trị, thủy chung, ủng hộ chí tình, tương đồng về văn hóa Phật giáo và đều là thành viên tích cực của Phong trào Không liên kết.

Hai bên nhất trí nâng tầm tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; mở rộng trao đổi và tiếp xúc cấp cao và các cấp, đồng thời triển khai định kỳ các cơ chế hợp tác song phương trên các lĩnh vực; đẩy mạnh quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền; tăng cường trao đổi lý luận, chính sách đối ngoại, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí đưa hợp tác quốc phòng, an ninh đi vào thực chất, hiệu quả, nhất là đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; mở rộng hợp tác về trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ quốc phòng; tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, an ninh mạng.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác về thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD trong thời gian tới.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp, kết nối chuỗi cung ứng nông sản, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, thủy sản, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển các mặt hàng chủ lực và triển khai các dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cùng có lợi giữa hai nước, hướng đến việc hai nước có các dự án mang tính biểu tượng.

Hai bên cũng nhất trí đưa hợp tác văn hóa, giáo dục, kết nối và giao lưu nhân dân thành một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới, khu vực có những biến động phức tạp, Việt Nam và Sri Lanka cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết và Diễn đàn Phương Nam toàn cầu. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982)./.

