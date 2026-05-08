Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu mới

Hà Phương

23:28 | 08/05/2026
(TBTCO) - Việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực quản trị, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 8/5/2026 về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Chỉ thị nêu rõ, hiện nay, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao, chức năng của cấp cơ sở đang và tiếp tục mở rộng, đặt ra yêu cầu tăng trưởng cao, phát triển bền vững, đồng thời đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc theo hướng chủ động, kiến tạo, phát triển. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực quản trị, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã bảo đảm “đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn”. Ảnh minh họa.

Rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng, trình độ, năng lực

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nghiêm túc quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng tại Văn kiện Đại hội XIV, các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở theo Thông báo số 21-TB/VPTW ngày 7/3/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã phù hợp với đặc thù của địa bàn, vùng, miền, khu vực, đáp ứng yêu cầu linh hoạt trong tổ chức thực thi công vụ, hoàn thành trong tháng 5/2026.

Rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã; hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí theo yêu cầu vị trí việc làm, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Bố trí, sắp xếp “đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn”

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tham mưu cấp ủy cùng cấp bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã bảo đảm “đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn” và phát huy năng lực thực tiễn, sở trường và kinh nghiệm công tác; triệt để phân công, điều động đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, thành ủy, UBND cấp tỉnh về cấp xã.

Ưu tiên bố trí cán bộ, công chức có bản lĩnh, khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm xử lý tình huống về công tác tại các địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn, nhất là các lĩnh vực đòi hỏi năng lực, trình độ chuyên môn chuyên sâu, như đất đai, xây dựng, dân tộc, tôn giáo, khiếu nại, tố cáo..., hoàn thành trong quý III/2026.

Tinh giản biên chế đối với những người năng lực yếu kém

Các địa phương cần tổ chức triển khai việc đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã trên cơ sở tiến độ, chất lượng xử lý công việc, năng lực phối hợp, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; thực hiện tinh giản biên chế đối với những người năng lực yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, thực hiện việc tuyển dụng để bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ quan, đơn vị tại chính quyền địa phương cấp xã, ưu tiên người có tài năng và kinh nghiệm công tác đáp ứng ngay yêu cầu công việc; xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã theo yêu cầu vị trí việc làm, gắn với thực tiễn của địa bàn.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý cán bộ và thực thi công vụ

Chỉ thị nhấn mạnh việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý cán bộ và thực thi công vụ, số hóa quản lý cán bộ (hồ sơ điện tử, theo dõi quá trình công tác, đào tạo, đánh giá, cảnh báo thiếu chuẩn vị trí việc làm); nâng cao kỹ năng số trong thực thi công vụ (văn bản điện tử, dịch vụ công, họp trực tuyến, khai thác cơ sở dữ liệu, bảo mật thông tin, nghiên cứu điều hành dựa trên dữ liệu).

Gắn chuyển đổi số với công tác cán bộ, bảo đảm cán bộ đủ năng lực làm việc trong môi trường số, sử dụng dữ liệu, nâng cao tốc độ xử lý công việc, tính minh bạch và khả năng phối hợp liên thông để phục vụ người dân, doanh nghiệp./.

Nhiệm vụ của các bộ, ngành

Tại Chỉ thị số 18/CT-TTg, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tập trung xây dựng các chính sách nhà ở xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức có khó khăn về nhà ở, hoàn thành trong quý III/2026.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn, bố trí kinh phí bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ, chính sách và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã theo quy định.

Bộ Nội vụ hướng dẫn các hình thức đặc thù tuyển dụng để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực cho cấp xã, hoàn thành trong quý II/2026.
(TBTCO) - Liên quan đến chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ, Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa về kết quả của chuyến thăm và quan hệ hai nước trong thời gian tới.
(TBTCO) - Tối 8/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Cebu (Philippines), kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48 từ ngày 7 - 8/5 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
(TBTCO) - Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, ngày 8/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakun và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Sri Lanka, trưa 8/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu tại Quốc hội Sri Lanka.
(TBTCO) - Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka, ngày 8/5, tại thủ đô Colombo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne.
(TBTCO) - Ngày 8/5, tại Phủ Tổng thống tại Thủ đô Colombo, ngay sau lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã tiến hành hội đàm.
(TBTCO) - Phát biểu tại Phiên họp hẹp của Lãnh đạo các nước ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu 3 đề xuất trọng tâm cho ASEAN để ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị.
(TBTCO) - Ngày 8/5, tại Trung tâm Hội nghị Mactan Expo, Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Lễ khai mạc và Phiên họp toàn thể của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48.
