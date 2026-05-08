Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Giá cà phê tiến sát mốc 87.500 đồng/kg

Theo khảo sát mới nhất, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hôm nay tiếp tục tăng so với phiên trước, dao động trong khoảng 86.500 - 87.300 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là địa phương ghi nhận mức tăng mạnh nhất với thêm 1.100 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 87.300 đồng/kg - cao nhất cả nước. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mức 87.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực nhưng cũng đã tăng thêm 1.000 đồng/kg, lên mức 86.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta tiếp đà tăng phiên thứ hai liên tiếp. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng tháng 7/2026 tăng thêm 35 USD/tấn, tương đương 1,04%, lên mức 3.413 USD/tấn. Đây là lần đầu tiên sau nhiều phiên giảm sâu, cà phê Robusta quay trở lại vùng giá trên 3.400 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng 19 USD/tấn, lên mức 3.316 USD/tấn.

Ngược lại, Trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 5,9 US cent/pound, tương đương 2,03%, xuống còn 283,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 1,52%, còn 276,1 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giữ ổn định ở vùng cao

Theo khảo sát tại các địa phương trọng điểm, giá tiêu hôm nay tiếp tục đi ngang so với phiên trước. Hiện Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) đang là 2 khu vực có giá thu mua cao nhất cả nước, cùng đạt mức 144.000 đồng/kg.

Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) hiện giao dịch quanh mức 142.500 đồng/kg, trong khi Đồng Nai duy trì ở mức 142.000 đồng/kg. Gia Lai tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực với khoảng 140.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá hiện tại được đánh giá vẫn ở mức khá cao so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nguồn cung không còn quá dồi dào trong khi nhu cầu nhập khẩu từ nhiều thị trường quốc tế đang phục hồi.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu sáng nay ghi nhận diễn biến tương đối ổn định. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tăng nhẹ 8 USD/tấn, tương đương 0,12%, lên mức 6.955 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu tại nhiều quốc gia sản xuất lớn khác tiếp tục đi ngang. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 hiện được giao dịch ở mức 6.100 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia duy trì quanh mốc 9.300 USD/tấn.

Đối với tiêu xuất khẩu của Việt Nam, giá tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l hiện giữ ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng nhẹ lên mức 9.164 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng của Việt Nam và Malaysia tiếp tục đi ngang ở mức lần lượt 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.