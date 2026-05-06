Ngày 6/5: Giá cà phê giằng co trong biên độ hẹp, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Giá cà phê giữ vùng 85.000 - 85.700 đồng/kg

Sáng 6/5, thị trường cà phê trong nước gần như không ghi nhận biến động đáng kể khi sàn London tạm nghỉ lễ, khiến giá tham chiếu thiếu động lực điều chỉnh.

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy, giá cà phê tiếp tục dao động trong khoảng 85.000 - 85.700 đồng/kg, duy trì mặt bằng ổn định so với phiên trước.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là địa phương có mức giá cao nhất, đạt 85.700 đồng/kg. Theo sau là Đắk Lắk và Gia Lai, cùng giao dịch ở mức 85.600 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục giữ vị trí thấp nhất thị trường, ở mức 85.000 đồng/kg.

Việc giá đi ngang trong bối cảnh thiếu tín hiệu từ sàn quốc tế phản ánh tâm lý thận trọng của cả bên mua và bên bán. Sau giai đoạn giảm liên tiếp trước đó, thị trường đang tạm “neo” lại để chờ thêm các yếu tố dẫn dắt mới.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá cà phê tiếp tục giằng co khi các yếu tố hỗ trợ và áp lực cùng tồn tại.

Do thị trường Anh nghỉ lễ, sàn London không có giao dịch mới, trong khi giá Robusta kỳ hạn tháng 7/2026 giữ nguyên ở mức 3.364 USD/tấn, hợp đồng tháng 9/2026 đạt 3.275 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica có biến động nhẹ. Hợp đồng tháng 7/2026 giảm 0,3% xuống còn 285,5 US cent/pound, trong khi hợp đồng tháng 9/2026 nhích tăng 0,11% lên 276,2 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giảm nhẹ cục bộ

Sáng ngày 6/5, thị trường hồ tiêu trong nước ghi nhận diễn biến ổn định là chủ đạo, xen lẫn điều chỉnh giảm nhẹ tại một số địa phương.

Theo khảo sát, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 140.000 - 144.000 đồng/kg. Trong đó, Gia Lai là địa phương duy nhất giảm 500 đồng/kg so với phiên trước, xuống còn 140.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, các vùng trồng trọng điểm khác vẫn giữ giá. Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục duy trì mức cao nhất 144.000 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) giữ mức 142.500 đồng/kg, trong khi Đồng Nai ổn định quanh 142.000 đồng/kg.

Việc giá tiêu chỉ giảm nhẹ tại một địa phương cho thấy thị trường vẫn đang trong trạng thái cân bằng, với lực cầu đủ để giữ mặt bằng giá cao sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi chưa xuất hiện yếu tố mới đủ mạnh để tạo xu hướng rõ ràng.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện ở mức 6.966 USD/tấn, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 đạt 6.100 USD/tấn, trong khi Malaysia duy trì mức 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục đi ngang trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu Muntok của Indonesia được giao dịch ở mức 9.178 USD/tấn, còn Việt Nam và Malaysia lần lượt duy trì mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn.

Diễn biến đi ngang của thị trường thế giới phản ánh sự giằng co giữa nguồn cung không quá dồi dào và nhu cầu tiêu thụ vẫn duy trì ổn định, đặc biệt tại các thị trường lớn./.