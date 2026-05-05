Doanh nghiệp

Vinachem đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, mở rộng “không gian” thị trường toàn cầu

Thảo Hiền

22:40 | 05/05/2026
(TBTCO) - Vinachem xác định mở rộng hợp tác quốc tế là trụ cột quan trọng, tập trung vào nhiều lĩnh vực then chốt như phát triển thị trường xuất khẩu, bảo đảm nguồn nguyên liệu chiến lược, tiếp cận công nghệ hiện đại và thúc đẩy chuyển đổi xanh.
Mở rộng hợp tác đa chiều

Chiều ngày 5/5/2026, tại trụ sở Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), đã diễn ra Chương trình làm việc giữa tập đoàn và Bộ Ngoại giao với sự tham dự của đại diện lãnh đạo hai cơ quan cùng đại diện nhiều cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa định hướng tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp nhà nước với hệ thống ngoại giao trong thúc đẩy phát triển kinh tế đối ngoại.

Chương trình do ông Phùng Quang Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và bà Nguyễn Minh Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đồng chủ trì. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Tập đoàn, đại diện các ban chuyên môn và nhiều đơn vị thành viên chủ lực trong các lĩnh vực phân bón, hóa chất cơ bản, cao su, pin - ắc quy, chất tẩy rửa…; cùng 20 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại nhiều quốc gia, khu vực trọng điểm trên thế giới.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã trình bày tổng quan chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, trong đó nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Vinachem trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghiệp, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo nội dung phát biểu của Chủ tịch tập đoàn, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường, kỹ thuật ngày càng cao, công tác ngoại giao kinh tế không còn mang tính hỗ trợ mà đã trở thành một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

Ông Phùng Quang Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Thực tiễn giai đoạn 2021 - 2025 cho thấy, thông qua các kênh ngoại giao và hợp tác quốc tế, Vinachem đã duy trì ổn định nguồn cung nguyên liệu đầu vào, mở rộng thị trường xuất khẩu và từng bước nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Sản phẩm của tập đoàn hiện đã có mặt tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, với doanh thu xuất khẩu hằng năm đạt trên 700 triệu USD.

Trên cơ sở định hướng phát triển mới, Vinachem xác định mở rộng hợp tác quốc tế là trụ cột quan trọng, tập trung vào nhiều lĩnh vực then chốt như: phát triển thị trường xuất khẩu, bảo đảm nguồn nguyên liệu chiến lược, tiếp cận công nghệ hiện đại và thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Tại buổi làm việc, tập đoàn đã đề xuất Bộ Ngoại giao và hệ thống các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ trên 5 nhóm nội dung trọng tâm.

Trước hết là hỗ trợ kết nối thương mại, mở rộng thị trường cho các sản phẩm chủ lực như phân bón, cao su - săm lốp, pin - ắc quy, hóa chất cơ bản; đồng thời hỗ trợ tìm kiếm, thẩm định các đối tác cung cấp nguyên liệu đầu vào quan trọng.

Thứ hai là thúc đẩy kết nối đầu tư và chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực hóa chất tinh khiết, hóa chất điện tử, vật liệu mới, công nghệ môi trường và kinh tế tuần hoàn - những lĩnh vực then chốt trong chiến lược phát triển xanh của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, Vinachem cũng đề xuất tăng cường hỗ trợ về hành lang pháp lý, tháo gỡ rào cản thương mại, chia sẻ thông tin thị trường, cảnh báo sớm các rủi ro về chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ chế carbon và phòng vệ thương mại - những yếu tố đang tác động ngày càng lớn đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.

Phát huy vai trò “cầu nối” của ngoại giao kinh tế

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phát triển tích cực, sự phục hồi mạnh mẽ và khởi sắc rõ nét của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong thời gian qua. Thứ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, việc Vinachem duy trì được đà tăng trưởng, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh là minh chứng cho nội lực và hướng đi đúng đắn của tập đoàn.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại buổi làm việc

Cùng với đó, các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài khẳng định sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong triển khai ngoại giao kinh tế, đặc biệt trong việc kết nối thị trường, cung cấp thông tin và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác quốc tế.

Các ý kiến cũng cho rằng, bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu hiện nay đang mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Vinachem. Xu hướng các đối tác quốc tế ưu tiên lựa chọn những quốc gia có môi trường chính trị ổn định, cùng với yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh lương thực và chuỗi cung ứng thiết yếu, đang tạo dư địa thuận lợi để các sản phẩm phân bón, hóa chất và vật tư đầu vào của Việt Nam gia tăng hiện diện trên thị trường quốc tế.

Sự tham dự của các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nhiều khu vực như Nam Á, Đông Nam Á, Bắc Âu, châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ đã tạo nên một diễn đàn trao đổi thực chất, trực tiếp giữa doanh nghiệp và hệ thống ngoại giao.

Thông qua chương trình, các bên đã thảo luận cụ thể về tiềm năng thị trường, cơ hội hợp tác, cũng như những thách thức trong tiếp cận thị trường quốc tế. Vai trò của các cơ quan đại diện không chỉ dừng lại ở xúc tiến thương mại mà còn là kênh cung cấp thông tin, cảnh báo rủi ro và hỗ trợ bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình làm việc giữa Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Bộ Ngoại giao không chỉ là hoạt động trao đổi thông tin mà còn là bước đi cụ thể nhằm thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, lâu dài giữa doanh nghiệp và hệ thống ngoại giao./.

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu đối với doanh nghiệp nhà nước không chỉ là sản xuất kinh doanh hiệu quả mà còn phải đóng vai trò tiên phong trong mở rộng không gian phát triển ra bên ngoài. Với định hướng rõ ràng và sự đồng hành của Bộ Ngoại giao, Vinachem có thêm điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới.

Có thể thấy, việc gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và ngoại giao kinh tế không chỉ mang lại lợi ích cho riêng Vinachem mà còn góp phần tạo dựng một mô hình phối hợp hiệu quả giữa các trụ cột của nền kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới.
Thảo Hiền
Từ khóa:
ngoại giao kinh tế hợp tác quốc tế chiến lược phát triển mở rộng thị trường

Nhiều văn kiện quan trọng được ký kết giữa Việt Nam và Nhật Bản

Vietjet công bố 5 đường bay mới tới Trung Quốc, thúc đẩy kết nối tăng trưởng Việt Nam - Trung Quốc

Hướng dẫn quản lý sử dụng phí cho vay lại tại Bộ Tài chính giai đoạn 2026 - 2030

Còn nhiều dư địa để bứt phá hợp tác đầu tư Việt Nam - Ấn Độ

(TBTCO) - Có nền tảng chính trị tốt, thương mại tăng nhanh, nhưng dòng vốn đầu tư hai chiều Việt Nam - Ấn Độ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Đây cũng đồng thời là dư địa lớn nhất của quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ trong giai đoạn tới.
Cùng Vietjet tận hưởng mùa hè 2026 với hàng triệu vé khuyến mại giảm 100% trong 3 ngày vàng 5/5 - 7/5/2026

(TBTCO) - Chào hè rực rỡ, Vietjet dành tặng tới 11 triệu vé bay Deluxe, Eco giảm tới 100% trong 3 ngày vàng khuyến mãi từ 5/5 đến 7/5/2026 tại website www.vietjetair.com và ứng dụng điện thoại Vietjet Air.
Nông nghiệp BAF Việt Nam báo lãi kỷ lục 206 tỷ đồng trong quý I/2026

(TBTCO) - Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã Ck: BAF) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với lãi kỷ lục 206 tỷ đồng, quý cao nhất từ trước tới nay, chủ yếu đến từ sản lượng xuất chuồng tăng mạnh và lực tăng tốt của giá heo.
Trao quyền mạnh hơn cho doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt tăng trưởng

(TBTCO) - TS. Nguyễn Quốc Việt - Trưởng nhóm Nghiên cứu vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, khung pháp lý mới đang mở đường để doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò tiên phong, “sếu đầu đàn”. Bên cạnh tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước, chính sách cũng cần chuyển sang đo lường hiệu quả tổng thể, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, qua đó, tạo động lực thúc đẩy khu vực này đóng góp thực chất vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Tài chính xanh - động lực cho tăng trưởng bền vững

(TBTCO) - Từ một vụ lúa giảm phát thải mang lại vài tỷ đồng cho doanh nghiệp, đến những dòng tín dụng xanh hàng trăm nghìn tỷ đồng, tài chính xanh tại Việt Nam đang trở thành bệ đỡ quan trọng cho khát vọng tăng trưởng bứt phá và bền vững của nền kinh tế.
Giữa bất định toàn cầu, triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn sáng

(TBTCO) - Dù đối mặt với nhiều thách thức, bất định từ kinh tế toàn cầu, các tổ chức quốc tế và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài vẫn đánh giá Việt Nam duy trì được sức chống chịu ấn tượng và triển vọng tăng trưởng tích cực. Với nền tảng vĩ mô ổn định, dòng vốn FDI bền bỉ và dư địa cải cách còn lớn, Việt Nam không chỉ giữ vị thế trong nhóm tăng trưởng cao của khu vực mà còn tiếp tục được xem là điểm đến chiến lược trong trung và dài hạn.
Trường Sơn với mục tiêu trở thành doanh nghiệp xây dựng hạ tầng hàng đầu Việt Nam

(TBTCO) - Năm 2026 là năm bản lề của Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn. Đây là năm đầu tiên của giai đoạn phát triển mới 2026 - 2030 với khát vọng lớn hơn, tầm nhìn dài hạn cùng mục tiêu vươn mình trở thành nhà thầu xây lắp hàng đầu Việt Nam.
Xuất khẩu Việt trước sóng gió mới: Thích ứng để giữ nhịp tăng trưởng

(TBTCO) - Bức tranh xuất khẩu năm 2026 đang chịu tác động đồng thời từ hai lực ép lớn: các rào cản thương mại ngày càng khắt khe và bất ổn địa chính trị tại Trung Đông khiến chi phí logistics leo thang. Trong thế “gió ngược”, khả năng thích ứng linh hoạt và tái cấu trúc thị trường đang trở thành yếu tố then chốt để duy trì đà tăng trưởng của khu vực xuất khẩu.
