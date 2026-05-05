Vinachem đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, mở rộng “không gian” thị trường toàn cầu

Mở rộng hợp tác đa chiều

Chiều ngày 5/5/2026, tại trụ sở Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), đã diễn ra Chương trình làm việc giữa tập đoàn và Bộ Ngoại giao với sự tham dự của đại diện lãnh đạo hai cơ quan cùng đại diện nhiều cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa định hướng tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp nhà nước với hệ thống ngoại giao trong thúc đẩy phát triển kinh tế đối ngoại.

Chương trình do ông Phùng Quang Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và bà Nguyễn Minh Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đồng chủ trì. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Tập đoàn, đại diện các ban chuyên môn và nhiều đơn vị thành viên chủ lực trong các lĩnh vực phân bón, hóa chất cơ bản, cao su, pin - ắc quy, chất tẩy rửa…; cùng 20 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại nhiều quốc gia, khu vực trọng điểm trên thế giới.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã trình bày tổng quan chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, trong đó nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Vinachem trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghiệp, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo nội dung phát biểu của Chủ tịch tập đoàn, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường, kỹ thuật ngày càng cao, công tác ngoại giao kinh tế không còn mang tính hỗ trợ mà đã trở thành một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

Ông Phùng Quang Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Thực tiễn giai đoạn 2021 - 2025 cho thấy, thông qua các kênh ngoại giao và hợp tác quốc tế, Vinachem đã duy trì ổn định nguồn cung nguyên liệu đầu vào, mở rộng thị trường xuất khẩu và từng bước nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Sản phẩm của tập đoàn hiện đã có mặt tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, với doanh thu xuất khẩu hằng năm đạt trên 700 triệu USD.

Trên cơ sở định hướng phát triển mới, Vinachem xác định mở rộng hợp tác quốc tế là trụ cột quan trọng, tập trung vào nhiều lĩnh vực then chốt như: phát triển thị trường xuất khẩu, bảo đảm nguồn nguyên liệu chiến lược, tiếp cận công nghệ hiện đại và thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Tại buổi làm việc, tập đoàn đã đề xuất Bộ Ngoại giao và hệ thống các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ trên 5 nhóm nội dung trọng tâm.

Trước hết là hỗ trợ kết nối thương mại, mở rộng thị trường cho các sản phẩm chủ lực như phân bón, cao su - săm lốp, pin - ắc quy, hóa chất cơ bản; đồng thời hỗ trợ tìm kiếm, thẩm định các đối tác cung cấp nguyên liệu đầu vào quan trọng.

Thứ hai là thúc đẩy kết nối đầu tư và chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực hóa chất tinh khiết, hóa chất điện tử, vật liệu mới, công nghệ môi trường và kinh tế tuần hoàn - những lĩnh vực then chốt trong chiến lược phát triển xanh của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, Vinachem cũng đề xuất tăng cường hỗ trợ về hành lang pháp lý, tháo gỡ rào cản thương mại, chia sẻ thông tin thị trường, cảnh báo sớm các rủi ro về chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ chế carbon và phòng vệ thương mại - những yếu tố đang tác động ngày càng lớn đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.

Phát huy vai trò “cầu nối” của ngoại giao kinh tế

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phát triển tích cực, sự phục hồi mạnh mẽ và khởi sắc rõ nét của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong thời gian qua. Thứ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, việc Vinachem duy trì được đà tăng trưởng, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh là minh chứng cho nội lực và hướng đi đúng đắn của tập đoàn.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại buổi làm việc

Cùng với đó, các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài khẳng định sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong triển khai ngoại giao kinh tế, đặc biệt trong việc kết nối thị trường, cung cấp thông tin và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác quốc tế.

Các ý kiến cũng cho rằng, bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu hiện nay đang mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Vinachem. Xu hướng các đối tác quốc tế ưu tiên lựa chọn những quốc gia có môi trường chính trị ổn định, cùng với yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh lương thực và chuỗi cung ứng thiết yếu, đang tạo dư địa thuận lợi để các sản phẩm phân bón, hóa chất và vật tư đầu vào của Việt Nam gia tăng hiện diện trên thị trường quốc tế.

Sự tham dự của các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nhiều khu vực như Nam Á, Đông Nam Á, Bắc Âu, châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ đã tạo nên một diễn đàn trao đổi thực chất, trực tiếp giữa doanh nghiệp và hệ thống ngoại giao.

Thông qua chương trình, các bên đã thảo luận cụ thể về tiềm năng thị trường, cơ hội hợp tác, cũng như những thách thức trong tiếp cận thị trường quốc tế. Vai trò của các cơ quan đại diện không chỉ dừng lại ở xúc tiến thương mại mà còn là kênh cung cấp thông tin, cảnh báo rủi ro và hỗ trợ bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình làm việc giữa Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Bộ Ngoại giao không chỉ là hoạt động trao đổi thông tin mà còn là bước đi cụ thể nhằm thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, lâu dài giữa doanh nghiệp và hệ thống ngoại giao./.