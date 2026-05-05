Thuế - Hải quan

Cao Bằng: Hải quan chủ động triển khai thí điểm Cửa khẩu số tại Trà Lĩnh

Song Linh

17:15 | 05/05/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 5/6, Chi cục Hải quan khu vực XVI cho biết, đơn vị chính thức triển khai thí điểm nền tảng Cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh từ 0h00 ngày 1/5/2026 theo quyết định của UBND tỉnh Cao Bằng, nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.
Theo Hải quan khu vực XVI, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công văn số 1290/UBND-TH, yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng, trong đó có hải quan đồng loạt triển khai thí điểm Nền tảng Cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh theo đúng lộ trình. Đây là bước cụ thể hóa kế hoạch chuyển đổi số trong quản lý cửa khẩu, hướng tới mô hình vận hành tập trung, minh bạch và hiệu quả.

Cao Bằng: Hải quan chủ động triển khai thí điểm Cửa khẩu số tại Trà Lĩnh. Ảnh: TL

Hải quan khu vực XVI cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi, hướng tới nền hải quan hiện đại - minh bạch - hiệu quả.

Theo chỉ đạo, toàn bộ phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào khu vực cửa khẩu, qua Barie số 1 và Barie số 2, bắt buộc phải thực hiện khai báo đầy đủ thông tin trên Nền tảng Cửa khẩu số. Quy định này nhằm chuẩn hóa dữ liệu, tăng khả năng giám sát và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục.

Các đơn vị liên quan, gồm lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật và đơn vị khai thác hạ tầng cửa khẩu được yêu cầu chủ động tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ trên hệ thống, bảo đảm vận hành đồng bộ, không gây ách tắc hoạt động xuất nhập khẩu.

Đồng thời, UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp nắm rõ quy trình, thực hiện khai báo đầy đủ, chính xác trên nền tảng, qua đó hạn chế sai sót và tối ưu thời gian thông quan.

Để bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, các đơn vị cung cấp, vận hành nền tảng có trách nhiệm duy trì hạ tầng kỹ thuật ổn định, an toàn, đồng thời kịp thời hỗ trợ các lực lượng trong quá trình triển khai.

Đáng chú ý, UBND tỉnh thiết lập cơ chế tiếp nhận và xử lý vướng mắc tập trung. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, các đơn vị phải kịp thời tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh thông qua Chi cục Hải quan khu vực XVI để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Việc đưa vào vận hành thí điểm Nền tảng Cửa khẩu số tại Trà Lĩnh sẽ tạo bước chuyển rõ nét trong cải cách thủ tục, nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời từng bước hình thành mô hình cửa khẩu số hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển thương mại biên giới trong giai đoạn mới.
