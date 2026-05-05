Cải cách hành chính, Bộ Tài chính sửa đổi 3 thủ tục, bãi bỏ 7 thủ tục hải quan

Cụ thể, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1040/QĐ-BTC (ngày 29/4/2026) về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan. Quyết định có hiệu lực ngay trong ngày ký, đồng thời bãi bỏ nội dung công bố tại Quyết định số 1325/QĐ-BTC (ngày 5/8/2019).

Bộ Tài chính sửa đổi 3 thủ tục, bãi bỏ 7 thủ tục hải quan. Ảnh: CTV

Theo đó, có 3 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan (mã 1.007655), thủ tục về hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan (mã 1.007656) và thủ tục về mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan (mã 1.007651). Các nội dung điều chỉnh được cập nhật theo Thông tư số 25/2026/TT-BTC, nhằm đồng bộ với yêu cầu quản lý mới và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ.

Đáng chú ý, 7 thủ tục hành chính trước đây liên quan đến cấp chứng chỉ và quản lý hoạt động đại lý hải quan đã chính thức bị bãi bỏ. Việc cắt giảm này tập trung vào các thủ tục mang tính trung gian, chồng chéo hoặc không còn phù hợp, như: cấp chứng chỉ cho công chức hải quan đã nghỉ việc, tạm dừng, chấm dứt hoặc tiếp tục hoạt động đại lý, gia hạn, cấp lại và thu hồi mã số nhân viên đại lý.

Động thái này góp phần tinh gọn hệ thống thủ tục, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đồng thời chuyển mạnh sang cơ chế quản lý theo điều kiện và hậu kiểm.

Ở nội dung sửa đổi, thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được chuẩn hóa theo hướng số hóa. Người dự thi đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Cục Hải quan, đồng thời nộp hồ sơ tại chi cục hải quan khu vực thuận tiện. Quy trình tổ chức thi, công bố kết quả và phúc khảo được quy định rõ với thời hạn cụ thể, đảm bảo minh bạch.

Điều kiện cấp chứng chỉ tiếp tục duy trì yêu cầu đạt tối thiểu 50/100 điểm cho mỗi môn trong 3 môn thi. Đồng thời, quy định miễn thi được thiết kế linh hoạt hơn đối với người tốt nghiệp đúng chuyên ngành hoặc có kinh nghiệm giảng dạy chuyên sâu, qua đó giảm áp lực thi cử nhưng vẫn bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực.

Đối với hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, các quy định mới nhấn mạnh điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, năng lực nhân sự và trách nhiệm tuân thủ pháp luật. Cơ chế xử lý vi phạm cũng được siết chặt, đặc biệt với các hành vi gian lận hồ sơ, sử dụng chứng từ không hợp pháp hoặc vi phạm nghĩa vụ báo cáo.

Việc điều chỉnh đồng bộ các thủ tục liên quan đến mã số nhân viên đại lý cũng hướng tới tăng tính chuyên nghiệp và minh bạch trong hoạt động dịch vụ hải quan./.