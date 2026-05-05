Thuế - Hải quan

Cải cách hành chính, Bộ Tài chính sửa đổi 3 thủ tục, bãi bỏ 7 thủ tục hải quan

Song Linh

11:26 | 05/05/2026
(TBTCO) - Quyết định 1040/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 29/4/2026 đánh dấu bước điều chỉnh lớn trong cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan, khi Bộ Tài chính chính thức sửa đổi, bổ sung 3 thủ tục và bãi bỏ 7 thủ tục hải quan, hướng tới đơn giản hóa quy trình, nâng chuẩn chuyên môn và phù hợp khung pháp lý mới.
Cụ thể, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1040/QĐ-BTC (ngày 29/4/2026) về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan. Quyết định có hiệu lực ngay trong ngày ký, đồng thời bãi bỏ nội dung công bố tại Quyết định số 1325/QĐ-BTC (ngày 5/8/2019).

Bộ Tài chính sửa đổi 3 thủ tục, bãi bỏ 7 thủ tục hải quan. Ảnh: CTV

Theo đó, có 3 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan (mã 1.007655), thủ tục về hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan (mã 1.007656) và thủ tục về mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan (mã 1.007651). Các nội dung điều chỉnh được cập nhật theo Thông tư số 25/2026/TT-BTC, nhằm đồng bộ với yêu cầu quản lý mới và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ.

Đáng chú ý, 7 thủ tục hành chính trước đây liên quan đến cấp chứng chỉ và quản lý hoạt động đại lý hải quan đã chính thức bị bãi bỏ. Việc cắt giảm này tập trung vào các thủ tục mang tính trung gian, chồng chéo hoặc không còn phù hợp, như: cấp chứng chỉ cho công chức hải quan đã nghỉ việc, tạm dừng, chấm dứt hoặc tiếp tục hoạt động đại lý, gia hạn, cấp lại và thu hồi mã số nhân viên đại lý.

Động thái này góp phần tinh gọn hệ thống thủ tục, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đồng thời chuyển mạnh sang cơ chế quản lý theo điều kiện và hậu kiểm.

Ở nội dung sửa đổi, thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được chuẩn hóa theo hướng số hóa. Người dự thi đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Cục Hải quan, đồng thời nộp hồ sơ tại chi cục hải quan khu vực thuận tiện. Quy trình tổ chức thi, công bố kết quả và phúc khảo được quy định rõ với thời hạn cụ thể, đảm bảo minh bạch.

Điều kiện cấp chứng chỉ tiếp tục duy trì yêu cầu đạt tối thiểu 50/100 điểm cho mỗi môn trong 3 môn thi. Đồng thời, quy định miễn thi được thiết kế linh hoạt hơn đối với người tốt nghiệp đúng chuyên ngành hoặc có kinh nghiệm giảng dạy chuyên sâu, qua đó giảm áp lực thi cử nhưng vẫn bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực.

Đối với hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, các quy định mới nhấn mạnh điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, năng lực nhân sự và trách nhiệm tuân thủ pháp luật. Cơ chế xử lý vi phạm cũng được siết chặt, đặc biệt với các hành vi gian lận hồ sơ, sử dụng chứng từ không hợp pháp hoặc vi phạm nghĩa vụ báo cáo.

Việc điều chỉnh đồng bộ các thủ tục liên quan đến mã số nhân viên đại lý cũng hướng tới tăng tính chuyên nghiệp và minh bạch trong hoạt động dịch vụ hải quan./.

Quyết định số 1040/QĐ-BTC là bước tiếp theo trong lộ trình cải cách, hiện đại hóa hải quan, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong bối cảnh thương mại quốc tế ngày càng phát triển.
Hải quan phát hỏa tốc chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập Việt Nam

(TBTCO) - Trước nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập, Cục Hải quan vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành siết chặt kiểm tra, giám sát hàng hóa, hành lý nhập cảnh, đặc biệt với động vật và sản phẩm động vật, chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguồn lây nhiễm.
(TBTCO) - Lực lượng chức năng, trong đó có hải quan địa bàn cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 12,2 kg pháo nổ, góp phần giữ vững an ninh khu vực biên giới dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2026.
(TBTCO) - 81 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt từ sau ngày thống nhất đất nước, Hải quan Việt Nam đã chuyển từ kiểm soát biên giới kinh tế sang kiến tạo thuận lợi thương mại và bảo đảm an ninh kinh tế. Trên nền tảng cải cách và chuyển đổi số, Hải quan luôn đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước.
(TBTCO) - Hoạt động thông quan tại các cửa khẩu, lối mở của Quảng Ninh tiếp tục duy trì ổn định trong tháng 4/2026, với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,781 tỷ USD; nguồn thu phí hạ tầng cửa khẩu lũy kế từ đầu năm đạt gần 86 tỷ đồng.
(TBTCO) - Gắn bó với từng chặng đường lịch sử của dân tộc, ngành Thuế Việt Nam được ví như mạch máu nuôi dưỡng sự cân bằng và phát triển của đất nước. Không chỉ thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các nguồn thu cho ngân sách, ngành Thuế còn luôn đồng hành với doanh nghiệp và người dân, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, qua đó góp phần xây dựng đất nước thêm hùng cường.
(TBTCO) - Dù kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu phía Bắc vẫn duy trì nhịp độ ổn định, không xảy ra ùn tắc. Sự chủ động của lực lượng Hải quan cùng phối hợp liên ngành chặt chẽ đã giúp thông quan thông suốt, đồng thời chống hành vi buôn lậu qua biên giới.
(TBTCO) - Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh (có hiệu lực từ 28/4/2026 đến hết 31/12/2028) sửa đổi, bổ sung quy định về phí hạ tầng cửa khẩu, trong đó áp dụng mức thu 0 đồng/lượt phương tiện đối với xe vận chuyển hàng nhập khẩu thuộc diện chịu phí, tạo đột phá giảm chi phí logistics, thúc đẩy lưu thông hàng hoá.
(TBTCO) - Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP, Cục Thuế đã ban hành công điện chỉ đạo cơ quan thuế các cấp chủ động triển khai, thực hiện đồng bộ nghị định trong toàn ngành; đồng thời thực hiện hiệu quả các chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.
Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

