Thanh khoản thị trường trái phiếu giảm sâu trong tuần nghỉ lễ

Theo báo cáo thị trường tuần từ 27/4 - 1/5 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận diễn biến phân hóa giữa thị trường sơ cấp và thứ cấp, trong bối cảnh trùng với kỳ nghỉ lễ.

Trên thị trường sơ cấp, kết quả đấu thầu trong tuần được đánh giá tích cực khi giá trị trúng thầu tăng mạnh. Cụ thể, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 23.000 tỷ đồng, trong đó khối lượng trúng thầu đạt 19.290 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 83,87%. Tổng giá trị đăng ký đạt 21.340 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đặt thầu 92,78%.

Xét theo kỳ hạn, trái phiếu kỳ hạn 5 năm ghi nhận khối lượng trúng thầu 1.300/1.500 tỷ đồng với lợi suất 3,86%/năm. Kỳ hạn 10 năm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, với 17.760/20.000 tỷ đồng trúng thầu tại mức lợi suất 4,16%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn 15 năm chỉ ghi nhận 200/1.000 tỷ đồng trúng thầu, với lợi suất 4,25%/năm.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 125.556 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương 25,11% kế hoạch cả năm. Trong đó, kỳ hạn 10 năm tiếp tục là kỳ hạn chủ đạo với giá trị phát hành đạt 120.171 tỷ đồng, tiếp đến là kỳ hạn 5 năm với 3.205 tỷ đồng.

Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục gọi thầu 17.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, bao gồm 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 14.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

Ở chiều ngược lại, thị trường thứ cấp ghi nhận sự suy giảm đáng kể về thanh khoản. Tổng giá trị giao dịch trong tuần đạt khoảng 39,6 nghìn tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 76,2 nghìn tỷ đồng của tuần trước đó. Trong đó, giao dịch outright đạt 32,8 nghìn tỷ đồng, trong khi giao dịch repo đạt 6,7 nghìn tỷ đồng.

Về diễn biến lợi suất, mặt bằng lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp nhìn chung đi ngang. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 1 năm ở mức 3,50%/năm, kỳ hạn 2 năm 3,44%/năm, kỳ hạn 3 năm 3,60%/năm, kỳ hạn 5 năm 4,20%/năm, kỳ hạn 7 năm 4,28%/năm, kỳ hạn 10 năm 4,37%/năm và kỳ hạn 15 năm 4,48%/năm.

Một điểm đáng chú ý là khối nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại mua ròng trên thị trường thứ cấp với giá trị 4.757 tỷ đồng trong tuần, đảo chiều hoàn toàn so với trạng thái bán ròng 189 tỷ đồng của tuần trước đó.

Các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta nhận định, thị trường trái phiếu chính phủ trong tuần qua ghi nhận kết quả tích cực trên thị trường sơ cấp, trong khi thanh khoản thứ cấp suy giảm do yếu tố mùa vụ. Lợi suất duy trì ổn định, đồng thời dòng vốn ngoại có dấu hiệu quay trở lại. Trong bối cảnh Kho bạc Nhà nước tiếp tục triển khai kế hoạch gọi thầu quy mô lớn, cùng với diễn biến của mặt bằng lãi suất quốc tế, thị trường trong nước dự kiến sẽ tiếp tục chịu tác động đan xen từ cả yếu tố cung - cầu nội địa và xu hướng bên ngoài./.