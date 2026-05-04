Nông nghiệp BAF Việt Nam báo lãi kỷ lục 206 tỷ đồng trong quý I/2026

Theo báo cáo tài chính, quý I/2026, BAF mang về gần 1,8 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi giá vốn (cũng tăng 57%), BAF lãi gộp hơn 451 tỷ đồng, tăng 55%.

BAF cho biết kết quả trên đến từ thị trường giá heo phục hồi và duy trì ở mức trung bình 62,000 đồng/kg. Thêm vào đó, sản lượng heo đạt gần 240,000 con, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ, nhờ chiến lược mở rộng đàn và đưa vào vận hành các trang trại mới.

Đáng chú ý, dù giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (bắp, đậu nành) và giá dầu tăng 5 - 15%, mô hình chuỗi khép kín 3F (Feed-Farm-Food) đã giúp công ty kiểm soát chi phí hiệu quả.

Việc đi nhanh cũng kéo theo áp lực chi phí lớn cho BAF, với chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 72% và 44%, đạt 61 tỷ đồng và 76 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng mạnh 64% lên hơn 111 tỷ đồng, bao gồm 100 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Dù vậy, doanh thu tăng tốt giúp lợi nhuận BAF đạt hơn 206 tỷ đồng, tăng 54%, thực hiện được 21% kế hoạch doanh thu và 26% mục tiêu lãi sau thuế cả năm được đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên, đây cũng là mức lãi quý cao kỷ lục kể từ khi hoạt động, và đạt 65% so với mức lãi năm cao nhất vào 2024 (hơn 317 tỷ đồng).

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bà Bùi Hương Giang - Tổng Giám đốc BAF cho biết, kết quả quý I còn do giá heo hơi so với quý trước tốt hơn. “Mục tiêu năm 2026 của chúng tôi là 1,3 triệu heo bán ra và tổng doanh thu 8.400 tỷ đồng. Quý I xem như hoàn thành kế hoạch. Quý II có kế hoạch sản lượng đúng lộ trình. Giá quý I, II năm nay cao cũng khởi nguồn từ quý III, IV/2025 - do tác động dịch bệnh và lũ lụt làm giá heo giảm bất ngờ, dẫn đến thiếu cung và bật mạnh vào năm nay. Như vậy, quý II/2026 vẫn đang rất tích cực” - Tổng Giám đốc BAF phân tích thêm.

Tại cuối quý I, tổng tài sản của BAF đạt gần 12,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, với hơn 5 nghìn tỷ đồng là tài sản ngắn hạn (tăng 16%). Việc mở rộng quy mô giúp các tài sản của BAF mở rộng, như tồn kho ghi nhận hơn 1,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11%; tài sản sinh học ngắn hạn (chủ yếu là heo thịt) tăng 20%, lên hơn 1,43 nghìn tỷ đồng; chi phí xây dựng cơ bản dở dang lên mức gần 1,87 nghìn tỷ đồng, tăng 35%. Bên cạnh đó, tổng vay ngắn hạn, dài hạn và trái phiếu chuyển đổi của BAF hơn 5,5 nghìn tỷ đồng, tăng đáng kể so với đầu năm.

Năm 2026, BAF đặt mục tiêu doanh thu khoảng 8.432 tỷ đồng tăng khoảng 70% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 793 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay và gấp gần 8 lần kết quả thực hiện năm 2025./.