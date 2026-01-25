“Miếng bánh” bảo hiểm phi nhân thọ lớn dần, cuộc đua giành thị phần thêm gay gắt

(TBTCO) - “Miếng bánh” bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục mở rộng trong năm 2025 khi doanh thu toàn ngành tăng khoảng 11%. Bức tranh thị trường ghi nhận nhiều doanh nghiệp lập đỉnh doanh thu mới, trong khi các tân binh tăng tốc mạnh với mức tăng hai, thậm chí ba con số, qua đó, đẩy cuộc đua giành thị phần thêm gay gắt.

Nhiều doanh nghiệp lập đỉnh doanh thu, tân binh tăng tốc

Hòa chung bức tranh tăng trưởng tích cực của toàn ngành, các doanh nghiệp bảo hiểm, kể cả những tân binh mới gia nhập thị trường, đều ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, cho thấy dư địa phát triển và sức bật của thị trường tiếp tục được mở rộng.

Thông tin về sự đóng góp của lĩnh vực bảo hiểm trong kết quả kinh doanh tích cực năm 2025 của ngân hàng ngày 20/1, ông Jens Lottner - Tổng Giám đốc Techcombank nhấn mạnh, việc ra mắt Techcom Life và vận hành trọn năm của TCGIns đã củng cố năng lực phục vụ khách hàng toàn diện trên các lĩnh vực ngân hàng, quản lý tài sản, thị trường vốn và bảo hiểm.

Nguồn: Cục Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính). Đồ họa: Ánh Tuyết

Riêng ở mảng bảo hiểm phi nhân thọ, Techcom Insurance (TCGIns) khép lại năm hoạt động đầu tiên với hơn 500 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm và phục vụ trên 650 nghìn khách hàng. Danh mục sản phẩm được xây dựng đa dạng, từ bảo hiểm sức khỏe, xe cơ giới, tài sản đến các giải pháp dành cho doanh nghiệp; đồng thời, các sản phẩm được triển khai trên nền tảng số hiện đại. Qua đó, khẳng định vai trò rõ nét của TCGIns trong hệ sinh thái tài chính toàn diện của Techcombank.

Đáng chú ý, theo đại diện Techcombank, mảng bảo hiểm ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ sau khi hoàn tất chuyển đổi mô hình. "Riêng quý IV/2025 tăng gấp 31 lần so với cùng kỳ năm 2024 với 361,4 tỷ đồng" - đại diện Techcombank nêu rõ.

Năm 2025, Bảo hiểm DBV cũng ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc vượt đỉnh lịch sử, doanh thu phí bảo hiểm gốc vượt mốc 4.000 tỷ đồng những ngày cuối năm, cùng tốc độ tăng trưởng từ năm 2020 đến nay vượt trội so với các giai đoạn trước. Năm qua cũng là cột mốc quan trọng khi DBV tái định vị thương hiệu, không chỉ thay đổi hình ảnh, mà là sự chuyển dịch toàn diện về chiến lược phát triển, gắn với những điều chỉnh về hình ảnh, định hướng chiến lược và tái cấu trúc danh mục sản phẩm.

Hội nghị Triển khai chiến lược năm 2026 mảng bảo hiểm phi nhân thọ do VPBank phối hợp với Bảo hiểm OPES tổ chức cũng điểm lại một năm tăng trưởng ấn tượng. Theo đó, mảng bảo hiểm phi nhân thọ của VPBank ghi nhận doanh thu phí đạt 1.700 tỷ đồng.

Nhờ sự đồng hành của VPBank, OPES khép lại năm với doanh thu phí bảo hiểm vượt 5.000 tỷ đồng, tăng trưởng 80%, đây là mức tăng thuộc nhóm cao nhất toàn ngành. Chỉ sau 3 năm gia nhập VPBank, kể từ thương vụ VPBank chi hàng trăm tỷ đồng thâu tóm và đưa OPES trở thành công ty con, doanh nghiệp này đã vươn lên nhóm top 3 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất ngành.

Thị phần top đầu co lại, nhóm sau bứt tốc

Nhìn sâu vào bức tranh chi tiết hơn để thấy sự đua tranh thị phần toàn ngành, số liệu của Cục Quản lý giám sát, bảo hiểm, Bộ Tài chính cho thấy, 10 tháng 2025, một số doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu bứt phá với tốc độ trên 50% so với cùng kỳ năm 2024, nhằm giành thêm thị phần như: Tasco (1.200 tỷ đồng, tăng 196,5%), OPES (3.769 tỷ đồng, tăng 100,07%) và SGI (73 tỷ đồng, tăng 61,36%). Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp đuối sức hơn như: Samsung Vina (833 tỷ đồng, giảm 16,6%) và GIC (1.275 tỷ đồng, giảm 37,19%).

Lối đi bền vững tránh cạnh tranh bằng giá rẻ Dựa trên xu hướng giai đoạn 2025 - 2026, các yếu tố then chốt doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cần chú ý là đa dạng hóa sản phẩm để giảm rủi ro tập trung. Thay vì phụ thuộc lớn vào nghiệp vụ xe cơ giới hoặc tài sản, những mảng chiếm tỷ trọng cao và dễ chịu tác động bởi lạm phát hoặc thiên tai, các doanh nghiệp cần mở rộng sang bảo hiểm y tế, nông nghiệp hoặc bảo hiểm an ninh mạng... nhằm phân tán rủi ro. Từ đó, duy trì tăng trưởng doanh thu phí gốc 10 - 15%/năm và cho phép điều chỉnh phí linh hoạt trong biên độ 25%, tránh cạnh tranh giá rẻ làm mỏng biên lợi nhuận. Song song là ứng dụng công nghệ vào khâu phân phối và giải quyết bồi thường nhằm giảm chi phí vận hành. TS. Lê Bá Chí Nhân - Chuyên gia kinh tế

Theo TS. Lê Bá Chí Nhân - Chuyên gia kinh tế, bức tranh thị trường cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ rệt giữa các doanh nghiệp. Một số đơn vị ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số 10 - 20% hoặc cao hơn, nhờ tận dụng hiệu quả các kênh phân phối ngân hàng liên kết và đẩy mạnh các nghiệp vụ chủ lực như: bảo hiểm xe cơ giới, tài sản.

Ngược lại, không ít doanh nghiệp chỉ tăng trưởng một chữ số, thậm chí sụt giảm, phản ánh áp lực cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ nước ngoài hoặc các "ông lớn" trong nước như: PVI, Bảo Việt. "Cùng tác động từ lạm phát và biến động kinh tế khiến khách hàng cá nhân, doanh nghiệp cắt giảm chi tiêu cho bảo hiểm không bắt buộc" - ông Nhân nhìn nhận.

Về cuộc đua thị phần, top 5 doanh nghiệp dẫn đầu còn nắm giữ 49,3% thị phần toàn ngành trong 10 tháng 2025, thu hẹp so với 53,4% năm 2022, theo dữ liệu phóng viên tổng hợp. Diễn biến này phản ánh xu hướng các doanh nghiệp ở nhóm sau tăng trưởng nhanh, từng bước thu hẹp khoảng cách.

Ngay trong nhóm đầu ngành, cạnh tranh cũng ngày càng gay gắt. PVI tiếp tục dẫn đầu với thị phần 17,7% trong 10 tháng 2025, cao hơn những năm trước dao động từ 14 - 17%. Doanh thu phí gốc đạt 12.749 tỷ đồng, tăng 11% cùng kỳ, cho thấy vừa mở rộng quy mô, vừa mở rộng “miếng bánh” thị phần.

Bảo Việt giữ vị trí thứ hai với thị phần 12,9%, doanh thu tăng nhẹ 5,3% lên 9.292 tỷ đồng. Bảo Minh đứng thứ ba với 7,1% thị phần nhưng suy giảm so với trước, doanh thu giảm 1,7%.

MIC và BIC thì sát nút, với thị phần lần lượt 5,9% và 5,7%, đều giảm so với cuối năm 2024, phản ánh áp lực cạnh tranh. Đáng chú ý, PTI không còn trong bảng xếp hạng dù từng nắm 7 - 9% thị phần, phản ánh không theo kịp tốc độ tăng trưởng chung thị trường.