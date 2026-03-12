(TBTCO) - Trong quá trình theo dõi, rà soát hoạt động trên không gian mạng, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một tài khoản Facebook có dấu hiệu đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến thị trường vàng.

Cụ thể, bà N.T.T, sinh sống tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh, đã sử dụng tài khoản Facebook mang tên “N.V” để đăng bài trong nhóm “Uông Bí 24h” với nội dung cho rằng do giá vàng tăng cao, nhiều người đem vàng đi bán mới phát hiện số vàng mua từ nhiều năm trước để tích trữ là vàng giả.

Thông tin này sau khi xuất hiện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhận được nhiều lượt bình luận, chia sẻ và tương tác. Trong bối cảnh giá vàng có nhiều biến động, nội dung bài đăng đã khiến không ít người dân hoang mang, lo ngại.

Chủ tài khoản Facebook đăng tải nội dung sai sự thật tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan Công an xác định nội dung được đăng tải là không đúng sự thật, không có căn cứ kiểm chứng và có nguy cơ tác động tiêu cực đến tâm lý xã hội cũng như môi trường thông tin trên mạng.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, bà N.T.T thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, đồng thời tự nguyện xóa bài viết và cam kết không tái diễn vi phạm.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã hoàn tất hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.T về hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Từ vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chỉ nên tiếp cận và lan truyền những nội dung từ nguồn chính thống, đã được xác minh rõ ràng, tránh gây hoang mang trong cộng đồng.