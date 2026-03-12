(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 2961/BTC-QLCS ngày 12/3/2025 về việc công khai tiến độ thực hiện tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý tại thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026.

Theo công văn, việc công khai tiến độ thực hiện tổng kiểm kê được triển khai nhằm thực hiện nội dung tại Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát huy kết quả tổng kiểm kê tài sản công và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công.

Bộ Tài chính sẽ định kỳ công khai tiến độ tổng kiểm kê tài sản công năm 2026. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, để phát huy hiệu quả của tổng kiểm kê tài sản công, Bộ đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và kế hoạch triển khai, bao gồm các quy định về kế hoạch tổng kiểm kê, hướng dẫn thực hiện, công bố công cụ công nghệ thông tin phục vụ tổng hợp báo cáo và các thông báo về tiến độ đăng ký đối tượng kiểm kê.

Để bảo đảm hoàn thành công tác tổng kiểm kê năm 2026 theo đúng kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ định kỳ công khai tiến độ thực hiện của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương vào sáng Thứ Ba và sáng Thứ Sáu hàng tuần. Thời điểm chốt số liệu được xác định vào 17 giờ ngày Thứ Hai và Thứ Năm hàng tuần.

Thông tin về tiến độ tổng kiểm kê sẽ được đăng tải trên các báo, tạp chí trong và ngoài ngành tài chính cùng các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao tính minh bạch và thúc đẩy các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng tiến độ.