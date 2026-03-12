Sáng ngày 12/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.061 VND, tăng 2 VNĐ so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,4%, hiện ở mức 99,22 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.857 - 26.261 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm, Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.001 - 26.311 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.001 đồng 26.311 đồng Vietinbank 26.050 đồng 26.311 đồng BIDV 26.041 đồng 26.311 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.657 - 30.568 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.719 đồng 31.286 đồng Vietinbank 29.812 đồng 31.172 đồng BIDV 29.995 đồng 31.219 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 150 - 166 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.23 đồng 170.41 đồng Vietinbank 160.50 đồng 170 đồng BIDV 162.33 đồng 169.77 đồng

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 12/3/2026, giảm 160 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.785 - 26.905 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,4%, hiện ở mức 99,22 điểm.

Đồng USD tăng giá so với đồng EUR và đồng Yên Nhật trong phiên giao dịch thứ Tư, khi nhà đầu tư tiếp tục thận trọng trước nguy cơ xung đột tại Trung Đông leo thang. Những lo ngại này gia tăng sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu và các cơ sở lưu trữ năng lượng, khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.

Tính từ cuối tháng 2 đến nay, đồng USD đã tăng khoảng 2% so với đồng EUR trong bối cảnh dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn; riêng trong phiên giao dịch thứ Tư, đồng bạc xanh tăng thêm 0,4% so với đồng EUR. Tuy nhiên, đà tăng này từng phần nào chững lại vào đầu tuần khi xuất hiện hy vọng ngắn ngủi rằng cuộc xung đột bùng phát gần hai tuần trước, sau khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran, có thể sớm được giải quyết.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng 0,5% so với đồng Yên Nhật, lên mức 158,90 Yên.

Đồng Đô la Australia tăng 0,4% trong ngày, lên mức 0,7149 USD, được hỗ trợ bởi kỳ vọng ngày càng gia tăng rằng Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) có thể nâng lãi suất trong cuộc họp tuần tới. Trong khi đó, đồng Bảng Anh gần như đi ngang trong ngày ở mức 1,3414 USD./.