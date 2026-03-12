Ngày 12/3: Giá cao su đồng loạt giảm

Giá cao su kỳ hạn tại một số thị trường lớn hôm nay (12/3) giảm trở lại khi giá dầu suy yếu sau tín hiệu căng thẳng Trung Đông có thể sớm hạ nhiệt. Trong nước, giá cao su các doanh nghiệp lớn bình ổn. Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1).

Giá cao su kỳ hạn tại một số thị trường lớn hôm nay giảm trở lại khi giá dầu suy yếu. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan giảm 0,3% (0,2 Baht) lên mức 72,4 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 0,95% (3,5 Yên) về mức 365 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 giảm 1,3% (230 Nhân dân tệ) về mức 17,015 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 4 giao dịch ở mức 198,2 US cent/kg, giảm 0,5%, tương đương khoảng 1.982 USD/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm trong phiên giao dịch, đảo chiều sau mức tăng của phiên trước, khi giá dầu thô suy yếu và triển vọng nguồn cung từ các nước sản xuất chủ chốt gia tăng.

Hợp đồng cao su giao tháng 8/2026 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) giảm 5,1 Yên, tương đương 1,34%, xuống 374,9 Yên/kg, tương đương khoảng 2.380 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 55 Nhân dân tệ, tương đương 0,32%, lên 17.115 Nhân dân tệ/tấn, tương đương khoảng 2.487,54 USD/tấn.

Ở phân khúc cao su tổng hợp, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 4 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE giảm 555 Nhân dân tệ, tương đương 3,58%, xuống 14.935 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.