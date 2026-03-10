Quảng Ninh đảm bảo thị trường xăng dầu ổn định

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới diễn biến phức tạp do tác động từ xung đột tại Trung Đông, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, giữ ổn định thị trường và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân trên địa bàn.

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Quảng Ninh là một trong những địa phương có hạ tầng xăng dầu lớn của khu vực phía Bắc. Toàn tỉnh hiện có cảng xăng dầu B12, 5 kho xăng dầu với tổng sức chứa khoảng 336.950 m³ cùng 180 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đang hoạt động. Năm 2026, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của tỉnh được dự kiến vào khoảng 1,25 triệu m³, phục vụ cho nhiều lĩnh vực trọng yếu như khai thác than, sản xuất điện, san lấp mặt bằng, vận tải, sản xuất công nghiệp và tiêu dùng dân sinh.

Theo Sở Công thương Quảng Ninh, nguồn cung xăng dầu của tỉnh hiện không phụ thuộc trực tiếp vào thị trường Trung Đông. Xăng dầu nhập khẩu qua địa bàn chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và Thái Lan. Bởi vậy, tác động từ xung đột tại Trung Đông đối với Quảng Ninh chủ yếu mang tính gián tiếp, thông qua biến động giá dầu thế giới, chi phí vận tải, bảo hiểm và logistics quốc tế. Trong nước, các nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn vẫn vận hành ổn định, bảo đảm nguồn hàng theo hợp đồng đã ký. Cùng với lượng dự trữ thương mại của các doanh nghiệp đầu mối và nguồn nhập khẩu, thị trường xăng dầu trong tháng 3/2026 cơ bản vẫn được bảo đảm.

Trước biến động của giá xăng dầu, các thương nhân đầu mối, đơn vị phân phối và hệ thống cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung.Ảnh T.D

Ông Lê Hồng Giang - Phó Giám đốc Sở Công thương Quảng Ninh, cho biết, trước diễn biến khó lường của thị trường năng lượng, Sở Công thương Quảng Ninh đã chủ động làm việc với các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn để nắm bắt thực tế cung ứng, trao đổi khó khăn và xây dựng phương án bảo đảm an ninh năng lượng cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026. Qua làm việc, các doanh nghiệp đều khẳng định đã thực hiện dự trữ xăng dầu đúng quy định, đồng thời cam kết không để xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ, gián đoạn nguồn cung hoặc đóng cửa cửa hàng bán lẻ.

Thực tế theo dõi cho thấy, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện hiện tượng người dân mua xăng dầu tích trữ tại một số khu vực. Tuy nhiên, quy mô còn nhỏ lẻ, chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo ngại giá tiếp tục tăng chứ chưa ảnh hưởng đáng kể đến tổng nguồn cung chung.

Đến ngày 9/3/2026, bước đầu ghi nhận một số thương nhân phân phối, thương nhân bán lẻ và đơn vị sử dụng nhiên liệu gặp khó khăn nhất định khi tiếp cận nguồn cung từ các thương nhân đầu mối. Một số cửa hàng tạm thời hết một số chủng loại xăng dầu, nhưng nguyên nhân chủ yếu được xác định là do nhu cầu mua tăng đột biến và tâm lý lo ngại của người dân giá còn tiếp tục tăng.

Để ứng phó kịp thời, Sở Công thương Quảng Ninh đã triển khai hàng loạt biện pháp mạnh. Trong đó, tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động theo dõi và dự báo sớm diễn biến thị trường, xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn cung cho sản xuất và tiêu dùng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng găm hàng, tạo khan hiếm giả tạo, ngừng bán không có lý do chính đáng hoặc bán sai giá niêm yết. Cùng với đó, đường dây nóng đã được công bố để tiếp nhận phản ánh liên quan đến cung ứng xăng dầu; lực lượng quản lý thị trường được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các cửa hàng bán lẻ.

Hạn chế tác động của việc tăng giá xăng dầu đến giá cả thị trường

Không chỉ tập trung vào bảo đảm nguồn cung, Quảng Ninh còn theo dõi sát tác động lan tỏa của biến động giá xăng dầu đối với mặt bằng giá cả thị trường. Tính đến ngày 10/3/2026, thị trường hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn ổn định, chưa ghi nhận tình trạng khan hiếm hay biến động bất thường.

Tuy nhiên, một số mặt hàng như dầu ăn, nước mắm, gia vị, trứng và một số loại thủy sản đã có xu hướng tăng nhẹ. Cước vận tải hàng hóa, vận tải hành khách đường thủy và giá vé tàu cao tốc trên một số tuyến đảo cũng đã điều chỉnh tăng. Điều này cho thấy biến động giá năng lượng đang bắt đầu tạo áp lực lên chi phí đầu vào của doanh nghiệp và đời sống dân sinh, dù chưa đến mức gây xáo trộn lớn trên toàn thị trường.

Ở góc độ điều hành, UBND tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc rất sớm. Ngày 5/3/2026, tỉnh ban hành Quyết định số 751/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng và hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu trên địa bàn trước tác động của xung đột tại Trung Đông. Sở Công Thương được giao làm cơ quan thường trực, thực hiện chế độ báo cáo nhanh hằng ngày để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Trong lĩnh vực sản xuất, logistics và xuất nhập khẩu, Quảng Ninh được đánh giá chịu tác động chủ yếu theo hướng gián tiếp. Giá nhiên liệu tăng kéo theo chi phí vận tải, chi phí logistics và bảo hiểm hàng hải tăng, từ đó làm tăng giá vốn sản xuất và ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng của một số doanh nghiệp. Tính đến ngày 9/3/2026, tỉnh mới ghi nhận một doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp là Công ty TNHH Competition Team Technology (Việt Nam) tại Khu công nghiệp Đông Mai, với lô hàng xuất khẩu tivi đi Dubai có nguy cơ chậm tiến độ.

Lãnh đạo Sở Công thương Quảng Ninh thông tin về các giải pháp bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm an ninh năng lượng trên địa bàn tỉnh tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ. Ảnh T.D

Về lâu dài, Quảng Ninh tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường năng lượng, nắm chắc tình hình nhập - xuất - tồn kho xăng dầu, chủ động phương án điều tiết nguồn cung giữa các khu vực nếu xảy ra thiếu hụt cục bộ.

Tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối thực hiện đầy đủ tổng nguồn tối thiểu được giao trong năm 2026, tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, đồng thời phải chia sẻ nguồn cung hợp lý trong hệ thống để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục. Song song với đó là đẩy mạnh truyền thông, khuyến cáo người dân không mua tích trữ xăng dầu khi không cần thiết để tránh gây áp lực không đáng có lên thị trường.