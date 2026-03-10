Sữa Quốc tế Lof lên kế hoạch tăng doanh thu hơn 11% trong năm 2026

(TBTCO) - Sau khi ghi nhận lợi nhuận năm 2025 giảm mạnh, Sữa Quốc tế Lof dự kiến đặt mục tiêu doanh thu 8.300 tỷ đồng trong năm 2026 và trình cổ đông nhiều nội dung liên quan đến cổ tức, đầu tư và nhân sự.

Công ty CP Sữa Quốc tế Lof (mã Ck: IDP) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 27/3/2026 tại địa chỉ 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh. Tại đại hội lần này, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, điều chỉnh dự án đầu tư cũng như một số vấn đề về nhân sự.

Theo tài liệu công bố, Sữa Quốc tế Lof đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 đạt khoảng 8.300 tỷ đồng, tăng 11,7% so với kết quả thực hiện năm 2025. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm vừa qua ghi nhận sự suy giảm đáng kể. Cụ thể, kết thúc năm tài chính 2025, công ty đạt doanh thu thuần 7.433 tỷ đồng, giảm 2,95% so với năm 2024, trong khi lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 177 tỷ đồng, giảm tới 79,76%.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, doanh nghiệp cũng dự kiến trình cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức cho các năm gần nhất. Theo đó, cổ tức năm 2025 dự kiến được chia trong khoảng 50% - 80%, trong khi tỷ lệ cổ tức cho năm 2026 dự kiến dao động từ 20% - 80%, tùy thuộc vào kết quả hoạt động và tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới.

Đáng chú ý, trong năm 2025, Sữa Quốc tế Lof không thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và đồng thời tiếp tục đề xuất không chi trả khoản thù lao này trong năm 2026.

Ngoài các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận, đại hội cũng sẽ xem xét việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư của dự án Công ty CP Sữa Quốc tế, Chi nhánh Bình Dương. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với tiến độ góp vốn cũng như tình hình triển khai thực tế của dự án, đồng thời cập nhật lại các mốc thời gian thực hiện những mục tiêu hoạt động của dự án này.

Về công tác nhân sự, đại hội dự kiến tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030. Danh sách ứng cử viên sẽ được rà soát, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan trước khi trình cổ đông xem xét.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu IDP kết phiên ngày 10/3 có giá 260.000 đồng/cổ phiếu, không thay đổi so với phiên đầu tháng. Với hơn 61 triệu cổ phiếu đang niêm yết, vốn hoá thị trường của Sữa Quốc tế Lof hiện đạt 16.069 tỷ đồng.