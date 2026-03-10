Chứng khoán ngày 10/3: VN-Index phục hồi mạnh nhưng rủi ro vẫn hiện hữu

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (10/3) ghi nhận phiên phục hồi khá mạnh sau phiên giảm sâu trước đó. Chỉ số VN-Index tăng gần 24 điểm khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện nhờ diễn biến tích cực của thị trường tài chính quốc tế và việc giá dầu thế giới hạ nhiệt.

VN-Index tăng gần 24 điểm

Sau phiên giảm mạnh gần hết biên độ của thị trường trước diễn biến tăng sốc của giá dầu. Giá dầu Brent trên thị trường thế giới cũng nhanh chóng hạ nhiệt về quanh 90 USD/thùng sau khi chạm mốc 120 USD/thùng. VN-Index phục hồi ngay đầu phiên hôm nay lên vùng giá 1.720 điểm sau đó chịu áp lực rung lắc giảm điểm nhẹ trở lại. Lực cầu giá thấp tiếp tục gia tăng ở nhiều mã và VN-Index tăng điểm trở lại. Kết phiên VN-Index phục hồi tăng 23,94 điểm (+1,46%) lên mức 1.676,73 điểm.

Diễn biến của các cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 10/3.

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 4/3 có: VCB (+5,73), CTG (+3,18), MBB (+3,07), HPG (+3,01), BID (+1,90).…Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-6,01), GAS (-3,44), BSR (-2,26), GVR (-1,43), PLX (-0,99).

Độ rộng của thị trường nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 258 mã tăng giá, 37 mã giữ giá tham chiếu và 88 mã giảm giá.

VN-Index nhanh chóng lấy lại sự khởi sắc với 15/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Thép, ngân hàng và bán lẻ là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, bất động sản khu công nghiệp và cảng biển là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Phiên hôm nay, chỉ số VN30 diễn biến tích cực khi tăng 56,25 điểm, lên mức 1.836,96 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế khi có 25 mã tăng giá và 5 mã giảm giá.

Thị trường duy trì chuỗi ngày nhộn nhịp khi thanh khoản khớp lệnh cao hơn ( 42,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.540 triệu cổ phiếu ( 11,29%), tương đương giá trị đạt 41.787 tỷ đồng ( 1,62%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +4,71 điểm lên mức 240,07 điểm; UPCoM-Index tăng +2,9 điểm lên mức 122,25 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng mạnh nhất trong 10 phiên trở lại đây với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 1,129 tỷ đồng. HPG 581 tỷ đồng, MWG 562 tỷ đồng và FPT 317 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, STB -387 tỷ đồng, VIC -186 tỷ đồng, VPB -154 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 53 tỷ đồng

Tín hiệu đảo chiều vẫn chưa được xác nhận

Phiên giao dịch đầu tiên của thị trường chứng khoán sau cây nến giảm điểm kỷ lục mang tới nhiều yếu tố phân hóa giữa các nhóm ngành và vị thế cổ phiếu dẫn dắt được luân chuyển rất nhanh chóng. Dẫn đầu đà tăng phiên hôm nay và nhận được nhiều sự chú ý tới từ dòng tiền thuộc về các cổ phiếu có cơ bản doanh nghiệp được đánh giá cao. Theo đó, những cái tên sáng giá luôn được “chọn mặt gửi vàng” để trở thành điểm tựa vững chắc của VN-Index mỗi khi “phong ba bão táp” ập tới. Sắc tím tới từ MBB, STB (ngân hàng), HPG (thép), DGC (hóa chất), VNM (bán lẻ) và NLG (bất động sản) trở thành những nhân tố cho thấy sức bật mạnh mẽ nhất so với thị trường chung.

Ở chiều ngược lại, không còn đứng vững trên “ngai vàng”, nhóm cổ phiếu dầu khí đã bắt đầu xuất hiện tình trạng “trắng bên mua” và đóng cửa giảm kịch biên độ như PVT, PLX và GAS trong bối cảnh giá dầu thế giới hạ nhiệt mạnh mẽ.

VN-Index lại đảo chiều đóng cửa trong sắc xanh trong phiên giao dịch hôm nay. Ảnh: Đức Thanh

Xét đến sự đóng góp của từng ngành, ngân hàng là động lực chính tăng trưởng cho thị trường. Nhiều mã như STB, MBB, CTG, ACB, VCB, HDB ghi nhận mức cải thiện trên 4%. Tài nguyên và viễn thông là hai nhóm đi lên mạnh nhất, trên 7%. Trong khi đó, nhà đầu tư tiếp tục "chốt lời" các cổ phiếu dầu khí. Các mã vốn hóa lớn, có tác động đến VN-Index như BSR, PLX, PVT, GAS, OIL... đều giảm trên 6%. Nhóm bất động sản tiếp tục giảm 0,83%.

Sau phiên hoảng loạn giảm sâu hôm qua thì hôm nay VN-Index lại đảo chiều đóng cửa trong sắc xanh. Thị trường tài chính thế giới phục hồi mạnh trong phiên trước đi kèm với giá dầu hạ nhiệt đã tác động tích cực tới tâm lý của giới đầu tư nên sự hoảng loạn và bất an đã được giảm nhiệt đi rất nhiều. Tuy vậy VN-Index đóng cửa thu hẹp một phần đà tăng, cộng với thanh khoản vẫn ở mức cao (khối lượng khớp lệnh cao hơn 42,1% so với mức bình quân 20 phiên) nên tín hiệu đảo chiều vẫn chưa được xác nhận.

Xu hướng giảm điểm vẫn đang chiếm ưu thế hơn nên chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, chưa vội vàng quay lại vị thế mua mới, đặc biệt tránh việc mua đuổi khi thị trường hồi phục trong phiên kế tiếp. Trước mắt kỳ vọng VN-Index sẽ còn có nhịp điều chỉnh thêm về vùng tâm lý 1.600 điểm rồi sau đó xu hướng hồi phục mới bền vững hơn./.