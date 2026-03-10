(TBTCO) - Trước những diễn biến phức tạp của tình hình xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-BCT ngày 09/3/2026 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định nguồn cung xăng dầu trong nước.

Chỉ thị nêu rõ, xung đột tại Trung Đông đang tác động mạnh đến thị trường năng lượng quốc tế, đặc biệt là hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu trên thị trường quốc tế có xu hướng tăng mạnh, trong khi một số quốc gia xuất khẩu nhiên liệu đã áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu để bảo đảm an ninh năng lượng trong nước.

Theo đánh giá của Bộ Công thương, nguồn cung xăng dầu trong nước hiện cơ bản vẫn được bảo đảm nhờ sản lượng từ hai nhà máy lọc dầu trong nước cùng với nguồn nhập khẩu. Tuy nhiên, biến động địa chính trị, chi phí vận chuyển và bảo hiểm gia tăng, cùng xu hướng hạn chế cung ứng từ một số quốc gia xuất khẩu có thể khiến việc nhập khẩu xăng dầu gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, trên thị trường trong nước cũng xuất hiện hiện tượng một số thương nhân kinh doanh xăng dầu bán hàng cầm chừng, găm hàng chờ tăng giá, gây lo ngại về nguy cơ bất ổn thị trường.

Để chủ động ứng phó với các biến động của thị trường năng lượng quốc tế, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, Bộ Công thương yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp và đơn vị liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Bộ Công thương ban hành Chỉ thị tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng trước biến động tại Trung Đông.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống; tạo điều kiện thuận lợi cho các danh nghiệp, thương nhân kinh doanh xăng dầu trong việc tạo nguồn hàng, vận chuyển, lưu thông, phân phối xăng dầu;

Chủ động phối hợp với Bộ Công thương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ, buôn lậu, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu;

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tại các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình cung ứng xăng dầu và các chủ trường, giải pháp điều hành của Chính phủ, Bộ Công thương nhằm ổn định tâm lý thị trường, tránh gây tâm lý hoang mang trong dư luận..

Các tập đoàn năng lượng lớn như Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được yêu cầu duy trì hoạt động sản xuất, khai thác và chế biến ổn định; tối ưu công suất các nhà máy lọc dầu; chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Bộ Công thương cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm kế hoạch tạo nguồn, nhập khẩu và dự trữ xăng dầu theo quy định, tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá; bảo đảm cung cấp đầy đủ cho hệ thống phân phối và các cửa hàng bán lẻ, duy trì hoạt động bán hàng liên tục.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công thương được giao nhiệm vụ theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và quốc tế, chủ động tham mưu các giải pháp điều hành phù hợp; phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý giá, bảo đảm nguồn vốn nhập khẩu, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm./.