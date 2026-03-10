Hà Nội: Kiên quyết xử lý tình trạng găm hàng, tích trữ xăng dầu để trục lợi

(TBTCO) - Để đảm bảo nguồn cung ổn định trên địa bàn, UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi găm hàng, đầu cơ hoặc lợi dụng tình hình để tăng giá bất hợp lý.

Sáng 10/3, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu, nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Nguồn cung vẫn được bảo đảm

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, trước những biến động địa chính trị tại khu vực Trung Đông từ cuối tháng 2/2026, thị trường năng lượng toàn cầu đã có nhiều biến động mạnh, tác động trực tiếp đến giá xăng dầu trong nước.

Trên cơ sở thực tế đó, các cơ quan chức năng của thành phố và doanh nghiệp đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường và hạn chế tác động đến đời sống người dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Theo Giám đốc Sở Công thương Hà Nội, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của Hà Nội bình quân khoảng 150.000m³ mỗi tháng, trong đó xăng khoảng 110.000 m³ và dầu khoảng 40.000 m³. Trên địa bàn hiện có 453 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động. Nguồn cung chủ yếu đến từ các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex Hà Nội, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội, PVOIL Hà Nội cùng các thương nhân phân phối.

Hà Nội hiện có ba kho xăng dầu thương mại lớn gồm Tổng kho Đức Giang, kho Đỗ Xá và kho Nam Phong với tổng sức chứa khoảng 120.000 m³, góp phần quan trọng bảo đảm dự trữ và điều tiết nguồn cung cho thị trường Thủ đô.

Quang cảnh cuộc họp.

Từ ngày 6 đến 8/3, nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt ở khu vực nội đô, ghi nhận lượng phương tiện đến mua nhiên liệu tăng đột biến. Hàng dài xe xếp hàng chờ đổ xăng do tâm lý lo ngại thiếu nguồn cung. Một số cửa hàng phải tạm dừng bán hàng do chưa kịp bổ sung nguồn.

Tuy nhiên, đến ngày 9/3, tình hình đã dần ổn định. Lượng phương tiện mua xăng trở lại mức bình thường, đa số cửa hàng hoạt động ổn định và chấp hành nghiêm quy định về niêm yết giá. Nhiều cửa hàng trước đó thiếu nguồn cục bộ đã được bổ sung hàng và mở cửa trở lại phục vụ người dân.

Theo đánh giá của Sở Công thương Hà Nội, tình trạng người dân đổ xô mua xăng dầu trong những ngày đầu tháng 3 chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo ngại và xu hướng tích trữ, chứ chưa phản ánh đúng nhu cầu tiêu dùng thực tế. Việc tích trữ xăng dầu trong can, thùng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Vì vậy, lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp chính quyền cơ sở kiểm tra, xử lý tình trạng bán xăng dầu bằng chai lọ quanh các khu vực cửa hàng.

Giám đốc Sở Công thương Võ Nguyên Phong cũng cho biết, để bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường, Chính phủ, Bộ Công thương và UBND TP. Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời. Đối với Hà Nội, UBND thành phố đã ban hành các văn bản triển khai các biện pháp đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu, hạn chế tác động của giá xăng dầu đến mục tiêu tăng trưởng và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ở cấp thành phố, Sở Công thương Hà Nội đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường truyền thông để người dân hiểu rõ nguồn cung vẫn được bảo đảm, tránh tâm lý hoang mang và tích trữ không cần thiết; đồng thời khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, ưu tiên phương tiện giao thông công cộng.

Theo đó, UNND thành phố yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối duy trì hoạt động ổn định của hệ thống cửa hàng xăng dầu, bảo đảm cung ứng đầy đủ cho thị trường.

Trong đó, lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, giảm chiết khấu bất hợp lý hoặc không cung cấp đủ hàng cho các cửa hàng bán lẻ.

Bên cạnh đó, ngành xây dựng được giao nghiên cứu cơ chế bình ổn giá vật liệu xây dựng, cập nhật biến động giá xăng dầu để kịp thời ban hành bảng giá vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng, bảo đảm tiến độ các dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm của thành phố...

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo dõi sát thị trưởng, chủ động các kịch bản phù hợp

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các sở, ngành theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, Hà Nội từng nhiều lần đối mặt với khó khăn về chuỗi cung ứng, đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19. Do đó, việc chủ động phương án điều hành thị trường xăng dầu là nhiệm vụ quan trọng nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội.

Thành phố cũng kiến nghị các cơ quan Trung ương nghiên cứu giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và tăng cường năng lực dự trữ năng lượng trong dài hạn. Hà Nội đang rà soát quy hoạch hệ thống kho dự trữ, hướng tới nâng khả năng dự trữ nhiên liệu lên mức 6 tháng đến 1 năm trong các tình huống bất thường.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, giá xăng dầu thế giới và trong nước đang biến động mạnh do căng thẳng chính trị, quân sự tại Trung Đông, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, vận tải và tiến độ nhiều công trình, dự án trên địa bàn Thủ đô.

Trước tình hình đó, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với doanh nghiệp đầu mối và hệ thống phân phối xăng dầu bảo đảm nguồn cung cho đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tại một số thời điểm vẫn xuất hiện tình trạng nguồn cung hạn chế cục bộ.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai giải pháp bảo đảm nguồn xăng dầu, ưu tiên cho sản xuất, vận tải và thi công các công trình trọng điểm; đồng thời bảo đảm nhiên liệu cho hệ thống vận tải công cộng và nhu cầu thiếtc yếu của người dân. Thành phố cũng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ.

Các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân bình tĩnh, không tích trữ xăng dầu, tin tưởng vào các giải pháp điều hành của Chính phủ và thành phố nhằm giữ ổn định thị trường và bảo đảm nguồn cung năng lượng.