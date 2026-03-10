Giá vàng hôm nay ngày 10/3: Giá vàng trong nước giảm gần 1 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng 10/3 đồng loạt giảm tại nhiều thương hiệu lớn, khi vàng miếng và vàng nhẫn điều chỉnh giảm từ 500.000 - 900.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 10/3, thị trường vàng trong nước quay đầu giảm tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu DOJI, PNJ, SJC và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt điều chỉnh giảm giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Sau điều chỉnh, giá giao dịch phổ biến được giảm xuống quanh mức 181,1 - 184,1 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 10/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, doanh nghiệp này cũng điều chỉnh giảm giá vàng miếng, đưa mức niêm yết xuống 181,3 - 184,1 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, giá mua vào giảm 700.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 900.000 đồng/lượng.

Đà giảm giá không chỉ xuất hiện ở vàng miếng mà còn ghi nhận tại phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết ở mức khoảng 180,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Tương tự, PNJ điều chỉnh giảm thêm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch vàng nhẫn xuống khoảng 181,1 - 184,1 triệu đồng/lượng. DOJI cũng giảm giá 900.000 đồng/lượng mỗi chiều, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 181,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 184,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng nhẫn được điều chỉnh giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống quanh vùng 181,1 - 184,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng, qua đó đưa giá vàng nhẫn về quanh ngưỡng 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh mức 5.138 USD/ounce, giảm khoảng 36 USD/ounce so với 24 giờ trước, tương đương mức giảm 0,7%. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 163,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước vẫn neo ở vùng cao, khiến chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới duy trì ở mức khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Đà điều chỉnh của vàng diễn ra trong bối cảnh kim loại quý tạm thời suy giảm sức hấp dẫn như một tài sản trú ẩn an toàn, dù căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn gia tăng. Theo ông Bernard Dahdah - Chuyên gia phân tích kim loại quý tại Natixis, nguy cơ gián đoạn vận tải năng lượng qua eo biển Hormuz đang khiến đồng USD trở thành kênh trú ẩn được ưu tiên hơn trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, áp lực giảm giá của vàng cũng có thể đến từ hoạt động chốt lời và nhu cầu ký quỹ trên thị trường chứng khoán.

Dù vậy, theo ông Dahdah, việc giá vàng vẫn duy trì trên vùng hỗ trợ quan trọng quanh 5.000 USD/ounce cho thấy xu hướng tăng dài hạn chưa bị phá vỡ. Ông Joe Cavatoni - Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới, cũng cho rằng các cú sốc địa chính trị thường chỉ tạo ra biến động mạnh trong ngắn hạn, trong khi triển vọng dài hạn của vàng vẫn phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản như nhu cầu đầu tư, dòng vốn vào các quỹ ETF và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương.

Theo ông Cavatoni, trong bối cảnh môi trường kinh tế và địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất định, vàng vẫn giữ vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư nhờ khả năng lưu trữ giá trị và đa dạng hóa rủi ro. Dù tốc độ mua vàng của các ngân hàng trung ương đã chậm lại so với giai đoạn trước, nhu cầu từ khu vực công vẫn được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với thị trường vàng trong dài hạn.