Ngày 10/3: Giá thép giảm, quặng sắt tăng

Giá thép hôm nay (10/3) chịu áp lực giảm tại nhiều khu vực do nhu cầu xây dựng yếu và hoạt động giao dịch trầm lắng. Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 trên sàn Sàn Đại Liên và sàn Singapore đồng loạt tăng.

Giá thép hôm nay chịu áp lực giảm tại nhiều khu vực do nhu cầu xây dựng yếu. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,5% (15 Nhân dân tệ) về mức 3.060 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 0,3% (2 Nhân dân tệ) lên mức 780 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 0,41 USD lên mức 102 USD/tấn.

Giá quặng sắt tăng trong bối cảnh Trung Quốc hạn chế việc mua một số lô hàng đường biển từ tập đoàn khai khoáng BHP. Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung đối với một số dòng quặng chủ lực.

Tuy vậy, đà tăng của giá quặng sắt phần nào bị kìm hãm bởi nhu cầu suy yếu. Dữ liệu từ công ty tư vấn Mysteel, cho thấy sản lượng gang nóng trung bình mỗi ngày tại Trung Quốc đã giảm 2,4%, xuống 2,28 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 12.

Giới chuyên gia nhận định, giá thép và quặng sắt sẽ tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp. Áp lực giảm vẫn chiếm ưu thế chừng nào nhu cầu thực tế từ ngành xây dựng tại các nền kinh tế chủ chốt chưa có chuyển biến rõ rệt. Sự phục hồi của thị trường trong giai đoạn tới phụ thuộc phần lớn vào hiệu quả từ các chính sách kích cầu của Trung Quốc.

Trong ngắn hạn, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm khi các đơn vị phân phối ưu tiên mua hàng nhỏ lẻ để nghe ngóng thị trường thay vì tích trữ quy mô lớn.

Thị trường trong nước

Cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.950 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Tại miền Bắc, giá thép Việt Đức với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg. Thép Việt Sing với dòng thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 13.430 đồng/kg. Thép Việt Ý với dòng thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS với dòng thép cuộn CB240 giá 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Trung, giá thép Việt Đức với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.950 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.550 đồng/kg. Thép Hòa Phát với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg. Thép VAS với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá thép Hòa Phát với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg. Thép VAS với dòng thép cuộn CB240 giá 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo với dòng thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.