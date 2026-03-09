Ngày 9/3: Giá thép và quặng sắt biến động theo thị trường Trung Quốc

Giá thép và quặng sắt hôm nay (9/3) biến động trái chiều khi thị trường kim loại toàn cầu đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh trước những thông báo kinh tế mới nhất từ Bắc Kinh.

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 trên sàn Thượng Hải dao động quanh mức 3.075 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,16% sau khi đạt đỉnh một tháng ở ngưỡng 3.080 Nhân dân tệ. Sự rung lắc này cho thấy tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư dù thị trường đang có dấu hiệu dò đáy.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tại sàn Đại Liên tăng 0,58%, lên 778 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore giá quặng sắt đạt 101,59 USD/tấn. Đà tăng này chủ yếu do lo ngại gián đoạn nguồn cung khi Trung Quốc siết chặt kiểm soát một số lô hàng đường biển từ tập đoàn BHP. Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung đối với một số dòng quặng chủ lực.

Tuy vậy, đà tăng của giá quặng sắt phần nào bị kìm hãm bởi nhu cầu suy yếu. Dữ liệu từ công ty tư vấn Mysteel, cho thấy sản lượng gang nóng trung bình mỗi ngày tại Trung Quốc đã giảm 2,4%, xuống 2,28 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 12.

Dự báo giá thép thế giới sẽ tiếp tục đi ngang hoặc biến động trong biên độ hẹp cho đến khi các chính sách kích cầu nội địa phát huy hiệu quả rõ rệt hơn.

Thị trường trong nước

Giá thép xây dựng trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang trên cả ba miền. Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá phổ biến dao động trong khoảng 13.330 - 14.250 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg. Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.