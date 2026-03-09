Giá vàng hôm nay ngày 9/3: Vàng miếng, vàng nhẫn đi ngang quanh ngưỡng 182 - 185 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 9/3 không ghi nhận biến động khi nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt giữ nguyên giá niêm yết. Mặt bằng giao dịch vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục duy trì quanh vùng 182 - 185 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 9/3, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái đi ngang khi mặt bằng giá tại hầu hết doanh nghiệp kinh doanh lớn không có sự điều chỉnh so với phiên giao dịch liền trước.

Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và SJC đồng loạt giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giá giao dịch phổ biến hiện được duy trì trong khoảng 182 - 185 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 9/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận ở phân khúc vàng nhẫn khi các doanh nghiệp tiếp tục duy trì mức giá niêm yết như phiên trước. Tại SJC, vàng nhẫn được giao dịch quanh mức 181,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 184,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, không thay đổi so với ngày hôm qua.

Tại PNJ, doanh nghiệp này cũng giữ nguyên mặt bằng giá trong khoảng 182 - 185 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, Tập đoàn DOJI tiếp tục niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 182 triệu đồng/lượng mua vào và 185 triệu đồng/lượng bán ra, duy trì ổn định so với phiên liền trước.

Cùng xu hướng này, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không thực hiện điều chỉnh giá trong sáng nay, tiếp tục giao dịch vàng nhẫn ở mức 182 triệu đồng/lượng mua vào và 185 triệu đồng/lượng bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này cũng giữ nguyên giá niêm yết, duy trì mặt bằng giao dịch phổ biến trong khoảng 182 - 185 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trong phiên hôm nay giảm nhẹ so với sáng hôm qua, hiện giao dịch quanh mức 5.161,8 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 164,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 20,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước. Dù điều chỉnh trong ngắn hạn, kim loại quý vẫn ghi nhận mức tăng khoảng 193,8 USD/ounce, tương đương 3,9% trong vòng 30 ngày qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về xu hướng ngắn hạn của vàng, trong khi tâm lý lạc quan của nhà đầu tư cá nhân đã trở lại mức trung bình sau một tuần giao dịch kém tích cực.

Ông Rich Checkan - Chủ tịch Asset Strategies International, cho rằng nhà đầu tư đang dần quay lại thị trường sau khi đánh giá tác động của căng thẳng liên quan đến Iran. Theo ông, yếu tố rủi ro chiến tranh chỉ mang tính ngắn hạn, trong khi các yếu tố cơ bản mới là động lực chính của giá vàng trong dài hạn.

Ở góc nhìn tích cực, ông James Stanley - Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho biết mốc hỗ trợ quanh 5.000 USD/ounce vẫn được giữ vững, qua đó có thể tạo ra vùng giá hấp dẫn cho hoạt động mua vào trong thời gian tới.

Trong khi đó, ông Darin Newsom – Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, nhận định các đợt bán tháo có thể xuất hiện trong ngắn hạn, nhưng điều này không làm thay đổi xu hướng tăng dài hạn của vàng, khi nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư dài hạn vẫn đóng vai trò hỗ trợ thị trường.

Ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng thị trường vàng vẫn đang “tiêu hóa” các tác động từ căng thẳng tại Iran. Các sự kiện địa chính trị thường chỉ gây biến động ngắn hạn, trong khi xu hướng dài hạn của vàng vẫn được dẫn dắt bởi các yếu tố tiền tệ.

Theo ông Colin Cieszynski - Chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, diễn biến hiện nay phản ánh sự thay đổi của các tài sản khác xung quanh vàng, trong khi xu hướng nền tảng của kim loại quý vẫn tích cực, đặc biệt trong bối cảnh vàng tiếp tục đóng vai trò là kênh lưu trữ giá trị.