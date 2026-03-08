Ngày 8/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt bật tăng

Giá cà phê trong nước hôm nay (8/3) tăng từ 500 - 800 đồng/kg. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên giao động trong khoảng 96.300 - 96.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng điều chỉnh tăng 500 đồng/kg tại nhiều địa phương trên cả nước.

Giá cà phê hôm nay giao dịch trong khoảng 96.300 - 96.500 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng từ 500 - 800 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ từ 500 - 800 đồng/kg. Hiện giá cà phê nội địa giao dịch trong khoảng 96.300 - 96.500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê Đắk Lắk hôm nay tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt mức 96.500 đồng/kg. Tương tự, tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 96.500 đồng/kg, cũng tăng 500 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trong khi đó, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 96.300 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục ghi nhận phiên tăng nhẹ đồng loạt trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London ghi nhận phiên tăng nhẹ đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Trong đó, kỳ giao tháng 1/2026 tăng nhẹ 21 USD/tấn, đạt mức 3.827 USD/tấn. Tương tự, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 cũng tăng nhẹ 2,0 USD/tấn, lên mức 3.511 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục tăng đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 tăng nhẹ 4,6 cent/lb, đạt mức 297,6 cent/lb. Cùng chiều, hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng tăng nhẹ 3,8 cent/lb, đạt mức 277,65 cent/lb.

Giá cà phê Arabica trên sàn Brazil biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể: kỳ hạn tháng 3/2026 đạt mức 383,35 cent/lb, tăng mạnh 6,1 cent/lb so với hôm qua. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 5/2026 ghi nhận đảo chiều giảm nhẹ 0,9 cent/lb, xuống mức 349,5 cent/lb.

Giá tiêu dao động trong khoảng 144.500 - 146.500 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng 500 đồng/kg tại nhiều địa phương. Hiện giá tiêu nội địa dao động trong khoảng 144.500 - 146.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đồng Nai, giá hồ tiêu giao dịch ở mốc 144.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tại TP. Hồ Chí Minh, thương lái hôm nay thu mua hồ tiêu với giá 145.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch ở mốc 146.500 đồng/kg, cũng tăng 500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, hồ tiêu xuất khẩu hôm nay không biến động. Các thị trường đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch trước.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.953 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok hiện ở mức 9.262 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.050 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.350 USD/tấn; giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt mức 6.600 USD/tấn; tiêu đen Việt Nam loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn./.