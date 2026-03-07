(TBTCO) - Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” lần thứ 2 năm 2026 mang đến nhiều bộ quà tặng sản phẩm Việt với mức giảm giá từ 15% đến 35% nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, đồng thời giới thiệu các doanh nghiệp tiêu biểu theo xu hướng sản xuất xanh.

Chiều 7/3, tại số 62 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) khai mạc Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” lần thứ 2 năm 2026. Sự kiện được tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng kênh phân phối, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Nhiều quà tặng ưu đãi 15 - 35% tại “Sức sống hàng Việt” dịp 8/3. Ảnh: Hải Anh

Không gian trưng bày mở cửa từ ngày 7 đến 9/3, tạo điều kiện để người dân Thủ đô và du khách tham quan, trải nghiệm, mua sắm trực tiếp nhiều sản phẩm Việt Nam. Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhiều doanh nghiệp đã thiết kế các bộ quà tặng từ sản phẩm trong nước với mức ưu đãi từ 15% đến 35%, mang đến thêm lựa chọn tiêu dùng thiết thực.

Tham gia Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” lần thứ 2 là các doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho xu hướng sản xuất xanh, chú trọng gia tăng giá trị sản phẩm và làm chủ công nghệ. Các sản phẩm được giới thiệu tại chương trình không chỉ hướng tới chất lượng, mà còn chú trọng yếu tố thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng bền vững ngày càng gia tăng.

Ở nhóm nông sản chế biến, Công ty TNHH Dừa Lương Quới mang đến hệ sinh thái sản phẩm chế biến sâu từ trái dừa như dầu dừa tinh khiết, nến thơm, tẩy tế bào chết, son dưỡng môi, dưỡng mi, nước cốt dừa, nước màu dừa… với các thương hiệu Cofusions và Vietcoco. Các sản phẩm được phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, sử dụng bao bì thân thiện môi trường.

Trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm, Công ty cổ phần Viginseng giới thiệu các dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân chiết xuất từ sâm Việt và thảo dược bản địa như dầu gội, sữa rửa mặt, kem chống nắng và sữa tắm gội dành cho trẻ em mang thương hiệu Visante. Doanh nghiệp chủ động nghiên cứu công thức và sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, CGMP, từng bước xây dựng thương hiệu mỹ phẩm Việt có năng lực cạnh tranh trên thị trường nội địa.