(TBTCO) - Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường Trần Hữu Linh, triển khai Viet QR pay và tôn vinh sản phẩm Việt tại hệ thống của Central Retail sẽ góp phần kích cầu tiêu dùng, phát huy hiệu quả của Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đồng thời khuyến khích triển khai thanh toán số tại thị trường bán lẻ nội địa.

Sáng ngày 24/10, Tập đoàn Central Retail Việt Nam (CRV) và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) tổ chức Lễ hợp tác triển khai Viet QR pay và tôn vinh sản phẩm Việt tại hệ thống siêu thị GO! của Central Retail.

Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh sản phẩm Việt, cũng như mang đến cho người dân Thủ đô những trải nghiệm mua sắm đặc sản vùng miền đến từ các tỉnh thành trên cả nước, từ đó góp phần phát triển thương hiệu cho sản phẩm Việt tại kênh bán lẻ hiện đại.

Tại sự kiện, ban tổ chức đã vinh danh 20 thương hiệu tham gia chiến dịch “Tôn vinh sản phẩm Việt”, trong đó đa số là các mặt hàng gạo, bao gồm: Gạo ST 25 ruộng rươi (Tp. Hải Phòng), gạo giống Thái đỏ đặc biệt (Điện Biên), gạo nếp cái hoa vàng (Bắc Ninh), gạo lứt tím than (Long An); gạo nếp Tú Lệ (Lào Cai), gạo lức đặc sản (Điện Biên), gạo giống Nhật (Đồng Tháp), gạo Điện Biên gặt non (Điện Biên), gạo Séng Cù (Lào Cai & Lai Châu). Bên cạnh đó, nhiều đặc sản nổi tiếng khác cũng được vinh danh, như: nấm hương khô, nấm rơm, miến đao Giới Phiên, miến đậu xanh, măng nứa rừng khô, kẹo dừa… đem đến cho người tiêu dùng trải nghiệm mua sắm vừa tiện lợi vừa được ưu đãi hấp dẫn.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường phát biểu tại sự kiện.

Tại sự kiện cũng diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Central Retail Việt Nam và Napas nhằm cùng nhau phối hợp triển khai các hoạt động quảng bá và tôn vinh hàng Việt. Theo đó, khách hàng của các siêu thị GO! có thể đơn giản hóa việc thanh toán chỉ với một thao tác quét mã VIETQRPay trên ứng dụng mobile banking của các ngân hàng hoặc ví điện tử, đem lại trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng.

Về phía Central Retail, dịch vụ thanh toán VietQRPay cũng sẽ hỗ trợ cho việc quản lý doanh thu tức thời, minh bạch thông tin hàng hoá - dịch vụ, cho đến hỗ trợ quản lý tài chính và đối soát hiệu quả, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành và đảm bảo quyền lợi của các bên trong quá trình giao dịch.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết: “Thời gian qua, các bộ, ngành và địa phương, trong đó có Bộ Công thương, luôn ưu tiên phát triển thị trường nội địa. Triển khai Viet QR pay và tôn vinh sản phẩm Việt tại hệ thống của Central Retail là một trong những hoạt động đầy ý nghĩa, sẽ góp phần kích cầu tiêu dùng, phát huy hiệu quả của Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thông qua chương trình này, cũng góp phần khuyến khích triển khai thanh toán số tại thị trường bán lẻ nội địa”.

Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc tập đoàn Central Retail Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi luôn mong muốn được đồng hành cùng Chính phủ trong các hoạt động kích cầu tiêu dùng, quảng bá cho hàng Việt, vì điều này là một phần trong chiến lược của chúng tôi “Đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam – Better for Vietnam”. Thông qua việc triển khai VietQR Pay tại hệ thống bán lẻ của chúng tôi, Central Retail không chỉ mang đến trải nghiệm thanh toán tiện lợi hơn, mà còn góp phần cùng Chính phủ thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiền mặt, qua đó kích cầu tiêu dùng nội địa”.

Lễ ký kết hợp tác giữa Central Retail Việt Nam và Napas nhằm cùng nhau phối hợp triển khai các hoạt động quảng bá và tôn vinh hàng Việt.

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc Napas nhấn mạnh: “Với vai trò là đơn vị xây dựng và vận hành hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, Napas luôn tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển các giải pháp thanh toán số thông minh, an toàn và thân thiện với người dùng. Trong đó, phương thức chuyển tiền bằng mã VietQR đã trở thành một phần quen thuộc trong thói quen thanh toán hàng ngày của hàng triệu người Việt".