Đến 20h ngày 15/3: Tỷ lệ cử tri cả nước đi bầu cử đạt 99,38%

(TBTCO) - Tính đến thời điểm 20 giờ 00 phút ngày 15/3/2026, số cử tri trên cả nước đã tham gia bỏ phiếu là 76.043.527 người (trên tổng số cử tri là 76.516.637), đạt tỷ lệ 99,38%.

Vào lúc 22h ngày 15/3, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã có thông tin đánh giá sơ bộ về tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong phạm vi cả nước.

Theo đó, tính đến thời điểm 20 giờ 00 phút ngày 15/3/2026, số cử tri cả nước đã tham gia bỏ phiếu là 76.043.527 (trên tổng số cử tri là 76.516.637), đạt tỷ lệ 99,38%.

Trong đó, tỉnh Lào Cai là địa phương hoàn thành bầu cử sớm nhất (17 giờ 45 phút) và cùng với Thành phố Huế là 2/34 địa phương đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Đặc biệt, tỉnh Lào Cai có 173 cử tri từ 100 tuổi trở lên (31 cụ ông và 142 cụ bà). Có 2 cụ cao tuổi trực tiếp đi bầu cử là cụ ông Giàng Nủ Súa 114 tuổi, sinh năm 1912 và cụ bà Sùng Thị Dủ 111 tuổi, sinh năm 1915.

Tính đến 20 giờ ngày 15/3/2026, ở các địa phương hầu hết cử tri đi bầu đạt tỷ lệ trên 99%: Hà Tĩnh 99,99%; Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên 99,91%; Lạng Sơn: 99,82%; Thái Nguyên: 99,82%; Cà Mau 99,81%; Vĩnh Long: 99,67%; Cần Thơ 99,35%; Nghệ An: 99,34%; Đà Nẵng: 99,92%; Tây Ninh: 99,04%; Gia Lai: 99,02%; Quảng Ngãi: 99,01%,… Không có đơn vị bầu cử nào có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử dưới 50%.

Ở đa số các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc, mặc dù có địa bàn khó khăn nhưng cử tri đã rất tích cực đi bầu cử, hoàn thành sớm với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao, như: Lào Cai (100%); Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên: 99,91%; Lạng Sơn và Thái Nguyên: 99,82%,…

Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành phố lớn có số đông cử tri (trên 3 triệu cử tri), thường xuyên có biến động,… nhưng số lượng cử tri đi bầu cao, đạt tỷ lệ trên 99%, qua đó cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các tổ chức phụ trách bầu cử tại các địa phương này.

Đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, tại các khu vực bỏ phiếu trên phạm vi cả nước duy trì tình hình ổn định, nghiêm túc, trật tự, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bầu cử. Dư luận chung trong nhân dân luôn tin tưởng, đồng tình và ủng hộ cuộc bầu cử. Việc cử tri tích cực tham gia bầu cử đã thể hiện ý thức sâu sắc về giá trị của lá phiếu.

Các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế tiếp tục theo sát và cập nhật diễn biến cuộc bầu cử. Nội dung phản ánh tập trung vào diễn biến thực tế của cuộc bầu cử tại các tỉnh, thành phố, các khu vực bỏ phiếu; chú trọng phản ánh việc thực hiện quyền bầu cử của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, cử tri cao tuổi, cử tri trẻ lần đầu thực hiện quyền bầu cử, đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, cử tri ở vùng biên giới, hải đảo, miền núi, các địa bàn khó khăn….

Qua đó, nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt là cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bài bản, đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; ý thức trách nhiệm và không khí phấn khởi Ngày hội non sông của đất nước.

Bên cạnh đó, nhiều cơ quan truyền thông quốc tế tiếp tục quan tâm, đưa tin về Ngày bầu cử của Việt Nam như: TASS, Sputnik, RT (Nga), KPL Lao News Agency Pasaxon (Lào), The Straits Times (Singapore), Nikkei Asia (Nhật Bản), Yonhap News Agency (Hàn Quốc),… Tính đến 19 giờ 00 phút ngày 15/3, đã có 6.402 tin, bài trên các báo, tạp chí, Cổng thông tin điện tử, chuyên trang điện tử trong nước về cuộc bầu cử.