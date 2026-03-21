(TBTCO) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đây là nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng trúng cử đại biểu Quốc hội.

Theo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vừa được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng trúng cử với số phiếu là 127.782, đạt tỷ lệ 92,73%. Trước đó, ông là đại biểu Quốc hội khoá XIV, XV.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Đức Thanh

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Điện Biên, gồm các xã: Nà Tấu, Mường Ảng, Búng Lao, Mường Lạn, Mường Mùn, Chiềng Sinh, Pú Nhung, Tuần Giáo, Quài Tở, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng, Tủa Chùa, Sáng Nhè.

Trước đó, trong các cuộc gặp gỡ cử tri, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trình bày một chương trình hành động tâm huyết, thiết thực, sẵn sàng gánh vác trọng trách của người đại biểu nhân dân.

Theo Bộ trưởng, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, có yêu cầu cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, vai trò của Quốc hội trong hoàn thiện thể chế, quyết định những vấn đề lớn và giám sát quyền lực nhà nước càng trở nên đặc biệt quan trọng.

“Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi cam kết sẽ nỗ lực cố gắng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri tỉnh Điện Biên và trọng trách mà nhân dân giao phó, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội”, Bộ trưởng khẳng định.

Tại cuộc họp báo về kết quả bầu cử, Chủ nhiệm Ủy ban công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết cuộc bầu cử lần này không chỉ ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay, mà còn đánh dấu bước tiến mạnh mẽ về chất lượng đại biểu và sự đổi mới toàn diện trong công tác tổ chức.

Theo báo cáo sơ bộ của 34 tỉnh, thành phố, có khoảng 76.198.214/ 76.423.940 cử tri, đạt 99,70%. Nhìn chung, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên phạm vi cả nước đạt tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay./.