Tăng cơ cấu nhân sĩ, trí thức, doanh nhân trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa XI

Chiều 4/5, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra từ 11 đến 13/5

Thông tin tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Sự kiện dự kiến sẽ có hơn 1.300 đại biểu tham dự, trong đó có 1.138 đại biểu chính thức đại diện cho nhiều tầng lớp nhân dân và các tổ chức thành viên. Cơ cấu đại biểu có 381 đại biểu nữ, 492 đại biểu là người ngoài Đảng, 277 đại biểu người dân tộc thiểu số và 218 đại biểu đại diện cho các tôn giáo. Đồng thời, Đại hội cũng có sự góp mặt của 18 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài và 157 đại biểu đại diện cho khối doanh nghiệp.

Về trình độ học vấn, có tới 899 đại biểu đạt trình độ từ đại học trở lên. Về độ tuổi, hai đại biểu trẻ tuổi nhất cùng sinh năm 2003 là 23 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất sinh năm 1929 là 97 tuổi. Bên cạnh đó, Đại hội dự kiến đón 200 khách mời bao gồm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và báo chí.

Về công tác nhân sự, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI dự kiến sẽ bao gồm 405 vị ủy viên. Cơ cấu dự kiến đảm bảo tỷ lệ người ngoài Đảng chiếm hơn 50%, người dân tộc thiểu số chiếm hơn 26% và đại biểu nữ đạt hơn 23%. Theo đề án, Đoàn Chủ tịch dự kiến có 72 vị, Ban Thường trực có 12 vị và sẽ có 8 vị đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách.

Thông tin thêm về cơ cấu nhân sự, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho hay, số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương khóa XI không tăng so với nhiệm kỳ trước nhưng cơ cấu uỷ viên là nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và cá nhân tiêu biểu ở các thành phần kinh tế tăng 21 vị. Trong đó, chủ yếu là chuyên gia ở các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn học nghệ thuật, giáo dục y tế, quốc phòng an ninh. Đặc biệt là có thêm đại diện các thành phần kinh tế ở các địa bàn trọng điểm, các doanh nghiệp tư nhân trực tiếp sản xuất.

Bên cạnh đó, theo bà Hà Thị Nga, tỷ lệ thành viên Ủy ban là người ngoài Đảng chiếm trên 50%, thể hiện tính đa dạng, dân chủ trong hoạt động.

Bổ sung chương trình hành động mới về phát triển khoa học, công nghệ

Theo Chương trình làm việc của đại hội được công bố tại cuộc họp báo, sáng ngày 11/5, các đại biểu sẽ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi bước vào phiên trù bị vào buổi chiều để hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và thông qua quy chế làm việc.

Phiên trọng thể sẽ diễn ra vào sáng ngày 12/5 với việc trình bày báo cáo chính trị và lắng nghe bài phát biểu chỉ đạo từ lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Chiều cùng ngày, Đại hội sẽ tiến hành hiệp thương cử Ủy ban Trung ương khóa mới và ngay sau đó tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương lần thứ nhất. Sáng ngày 13/5, Đại hội sẽ bước vào phiên bế mạc để ra mắt Đoàn Chủ tịch khóa mới, thông qua nghị quyết và sau đó tiến hành họp báo thông tin rộng rãi về kết quả đại hội.

Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 7 chương trình. Trong đó, tiếp tục kế thừa và phát huy 6 chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029, bổ sung Chương trình mới: “Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Việc xây dựng Chương trình mới này nhằm thực hiện yêu cầu thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới./.