Hải Phòng rà soát đô thị, xây dựng Đề án thành lập các đơn vị hành chính đô thị cấp xã

Theo kế hoạch, Hải Phòng triển khai 2 nội dung, gồm: rà soát, đánh giá tiêu chuẩn đô thị thành phố Hải Phòng và rà soát, xây dựng hồ sơ Đề án thành lập các đơn vị hành chính đô thị cấp xã (phường).

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá TP. Hải Phòng sau khi hợp nhất theo các tiêu chuẩn của đô thị loại I quy định tại Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15, Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 và các văn bản pháp luật liên quan. Trên cơ sở kết quả rà soát, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, lộ trình đầu tư phát triển đô thị, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng đô thị theo quy định, nhất là các tiêu chuẩn về hạ tầng đô thị; hoàn thành trong năm 2027.

Đô thị Hải Phòng.

Việc ban hành kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Chính phủ về phát triển đô thị và thành lập các đơn vị hành chính đô thị; góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50% và từng bước nâng cấp các xã đủ điều kiện lên phường theo quy định. Đồng thời, kế hoạch nhằm đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới.

Việc rà soát làm cơ sở định hướng đầu tư, phát triển hệ thống đô thị, đơn vị hành chính đô thị phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố; kịp thời đề xuất thành lập phường đối với các đơn vị hành chính đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí, nhất là các xã được hình thành từ thị trấn trước đây.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đối với các địa phương đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì tổ chức lập hồ sơ Đề án thành lập phường theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Quá trình thực hiện cần bảo đảm phù hợp quy hoạch, đáp ứng tiêu chuẩn về tỷ lệ đô thị hóa, nội dung hồ sơ đề án đúng quy định và thực hiện các quy định chuyển tiếp liên quan.

UBND thành phố yêu cầu hoàn thành rà soát, tổng hợp các xã đủ điều kiện, tiêu chuẩn thành lập phường; xây dựng phương án, báo cáo UBND thành phố và cấp có thẩm quyền trước ngày 13/6/2026.

UBND thành phố cũng giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương rà soát tiêu chuẩn thành lập đơn vị hành chính đô thị và xây dựng hồ sơ Đề án thành lập phường trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chủ trì tổng hợp, xây dựng Đề án thành lập phường đối với các xã đủ điều kiện, tiêu chuẩn và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sở Xây dựng chủ trì triển khai rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch để hoàn thiện các tiêu chuẩn của đô thị loại I theo yêu cầu; tham mưu, báo cáo UBND thành phố (qua Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 10/6/2026) để báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng theo yêu cầu; phối hợp hướng dẫn các địa phương rà soát tiêu chuẩn thành lập đơn vị hành chính đô thị; hướng dẫn các địa phương rà soát tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị; tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá trình độ phát triển đô thị và tỷ lệ quy mô dân số đô thị đối với các xã đủ điều kiện, tiêu chuẩn thành lập phường.

UBND cấp xã xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại địa phương; triển khai đầy đủ các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, bảo đảm chất lượng và tiến độ; Tổ chức rà soát, đánh giá theo các tiêu chuẩn của phường quy định, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 23/5/2026 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Trường hợp đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì phối hợp xây dựng hồ sơ Đề án thành lập phường, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; Chủ động bố trí nguồn lực, lồng ghép các chương trình, kế hoạch của địa phương để đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ.

Thành phố Hải Phòng yêu cầu việc rà soát, đánh giá phải bảo đảm khách quan, chính xác, thống nhất; gắn với quy hoạch, điều kiện thực tiễn và khả năng huy động nguồn lực của thành phố và địa phương; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Trước đó, UBND TP. Hải Phòng cũng đã ban hành Quyết định 718/QĐ-UBND về công bố Danh mục đô thị loại II, loại III và Danh mục phường đạt mức quy định trình độ phát triển đô thị đối với đơn vị hành chính trong đô thị loại II, loại III được chuyển tiếp theo quy định tại Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

Cụ thể, các đô thị loại II gồm: khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng (sau chuyển tiếp bao gồm các phường Hồng Bàng, Hồng An, Lê Chân, An Biên, Ngô Quyền, Gia Viên, Hải An, Đông Hải, Kiến An, Phù Liễn, Hưng Đạo, Dương Kinh, Nam Đồ Sơn, Đồ Sơn, An Dương, An Hải, An Phong); khu vực thành phố Thủy Nguyên cũ (sau chuyển tiếp bao gồm các phường: Thủy Nguyên, Thiên Hương, Hòa Bình, Nam Triệu, Bạch Đằng, Lưu Kiếm, Lê Ích Mộc, xã Việt Khê); khu vực thành phố Hải Dương cũ (sau chuyển tiếp bao gồm các phường: Hải Dương, Lê Thanh Nghị, Thành Đông, Nam Đồng, Tân Hưng và phần diện tích của thành phố Hải Dương cũ thuộc phường Việt Hòa, Thạch Khôi, Tứ Minh, Ái Quốc); khu vực thành phố Chí Linh cũ (sau chuyển tiếp bao gồm các phường: Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trái, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành); khu vực thị xã Kinh Môn cũ (sau chuyển tiếp bao gồm các phường: Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu và phần diện tích thị xã Kinh Môn cũ thuộc xã Nam An Phụ).

Đối với đô thị loại III, Quyết định công bố các khu vực thuộc phần diện tích các thị trấn cũ như: An Lão, Trường Sơn, Núi Đối, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Lai Cách, Nam Sách, Cẩm Giang, Kẻ Sặt, Gia Lộc, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Phú Thái, Thanh Hà, Cát Hải, Cát Bà và một số xã trước đây được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V, nay được xác định theo phạm vi đơn vị hành chính mới sau chuyển tiếp.

Cùng với đó, UBND thành phố cũng công bố danh mục 45 phường đạt mức trình độ phát triển đô thị theo quy định đối với đơn vị hành chính trong đô thị, tương ứng với mức phát triển cơ sở hạ tầng đô thị loại II và loại III. Việc công bố này là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương xây dựng, rà soát và triển khai chương trình phát triển đô thị, kế hoạch đầu tư hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng đô thị trong giai đoạn mới./.